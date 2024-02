Paul doživio iskustvo koje mu je zauvijek promijenilo život: ‘Vidio sam raj’

Autor: Z.K.

Paul Zucarelli prošao je kroz iskustvo bliske smrti koje je zauvijek izmijenilo njegov život. Prije toga, bio je uspješan poslovni čovjek čije je srce prestalo kucati čak devet puta zbog srčanog zastoja. Tijekom tog izvanrednog iskustva, kako sam ističe, došlo je do prosvjetljenja njegove savjesti. Gospodin mu je, ističe, prokazao sve njegove grijehe, omogućivši mu da zaviri u raj. Svoj život je, kako tvrdi, ponovno dobio nakon molitve svog sina u zajedništvu s biskupom.

Danas, Paul Zucarelli živi kao predani evangelizator, dijeleći svoju snažnu priču sa svima oko sebe. Njegova misija je poticati ljude na izgradnju dubljeg odnosa s Bogom. Ističe da život nema opravdanja kad stignemo u nebeski dom te potiče druge da razmisle o svojim djelima jer, kako tvrdi, “što si učinio, učinio si”, piše portal Vjera.hr.

“Bio sam vrlo poletan, uspješan poslovni čovjek, radio sam puno stvari u životu za dobrobit sebe i svoje obitelji, ali stvarno samo financijski. I što sam bio zauzetiji, to je moje vrijeme s Gospodinom bilo izgubljenije. I s obzirom na to što mi se dogodilo, nakon tog iskustva i Božje milosti otišao sam od svijeta. Doslovno sam napustio svoje uprave, svoje tvrtke. Bio sam direktor i otišao sam kako bih mogao preostale dane svog života posvetiti evangelizaciji Gospodina našega Isusa, za milost i dar koji mi je dao tog dana.”



‘Vidio sam raj’

Paul je naime u dramatičnom iskustvu umro devet puta kao posljedica srčanog udara i srčanih bolesti. Sveukupno bio je mrtav dva sata. A kaže kako je to iskustvo bilo transformativno. “Moja obitelj mi je rekla da je za to vrijeme bilo užasno. Rekli su da su mi se oči preokrenule u glavu i da mi je tijelo samo klonulo i da sam umro. Zaustavljen sam, da tako kažem. Meni to govori o krhkosti samog života. Ne znamo kada će doći čas. Budući da sam preživio iskustvo bliske smrti, to me prizemljilo”, priča i nastavlja.

“Shvatio sam što znači užas biti odvojen od Boga. Naučio sam i osjetio i što je pakao i što sam živio. Ja nisam svoj. Svaki moj dah, svaki moj otkucaj srca, to je od Njega. On mi daje moje biće. I razumio sam da mi je jedina svrha obožavanje Boga. Stari Paul je trošio manje od 1% svog vremena na spasenje svoje duše. Novi Paul, vjerojatno troši 20% do 40%. Pokušavam stići tamo svakog trenutka svog života.”

U svom iskustvu Paul je, kaže, vidio raj i poručio da je to mjesto iz kojeg jednostavno ne želiš otići, nikada. “Jesam. Vidio sam raj. Nedvosmisleno, bez sumnje, znam što sam vidio. A za one koji mi ne vjeruju, samo ću ih podsjetiti na Svetu Bernadetu koja je rekla: “Ovdje sam da vas informiram, a ne da vas uvjerim.”

‘Bog je ljubav’

“Mnogi ljudi koji su to doživjeli svjedoče da postoji to svjetlo koje Bog. Ova prekrasna, bijela svjetlost i tako je čista, ali tako je svijetla, i jednostavno vas mami, zove vas u nju. I kad je moja duša napustila moje tijelo, bio sam živ, to je važno za znati. Vi umrete za svijet ali nastavljate živjeti za vječnost. Moj intelekt i moja volja, dvije stvari koje mi je Bog dao, bile su vrlo, vrlo žive. Zapravo, bili su življe nego što ih mogu osjetiti u vlastitom tijelu”, priča.









“Upotrijebio bih riječi “pojačani osjećaj svijesti.” Zatim, dok idem u ovo svjetlo, preplavljuje me bezuvjetna Božja ljubav koju ne mogu dokučiti, niti je mogu opisati riječima. Ali je stvarna. To je apsolutno, nedvosmisleno stvarno. Jer Bog je ljubav. Dakle, kada je vaša duša u skladu i jedinstvu sa svojim Stvoriteljem, iskusit ćete Božju ljubav. Drugo što ću reći je da tamo nije bilo vremena. Nisam znao koliko dugo sam tamo, potpuno je bezvremenski. Ljudi govore koliko sam bio. Ali što se mene tiče, nisam to shvatio, osjetio sam tu vječnost koja posve prožima, nisam se želio vratiti ovamo. Apsolutno se nisam želio vratiti ovamo,” svjedoči Paul koji većinu svog života nakon ovog iskustva svjedoči ljudima svoje iskustvo. Kaže, kako vjeruje da je ono bilo neophodno za njegovo spasenje.









“Ono što mi se dogodilo očito je bio Božji zahtjev jer ono što ti Bog donosi je za tvoje dobro. Sve ide na dobro onima koji ljube Boga. Mislim da je to Rimljanima 8,28. Izmolio sam dvije molitve prije nego što sam otišao na operaciju, jer mi je nekako bilo prorečeno da će se nešto dogoditi. Molio sam se da što god da mi se dogodi, vrati moju obitelj Kristu i Crkvi. Mnogi članovi naše obitelji su otpali. I moja druga molitva je bila, sad je shvaćam. Gospodine, želim živjeti. Bilo je to gotovo kao da sam čitao Ezekiju u Starom zavjetu, gdje je Bog vratio sat unatrag. Namjeravao je umrijeti, a On je to vratio i pustio ga da živi još neko vrijeme. Mislim da je bilo 15 godina. I zapravo sam molio Boga, ako me pustiš u životu, (ja ću) otići iz svijeta i otići ću evangelizirati za Tebe. Dakle, sve što sada radim je poštivanje moje predanosti mom Gospodinu i Spasitelju Isusu Kristu.”

Molitva za ozdravljenje vratila ga je u život

Jedan od razloga zašto Paul kad svjedoči, svugdje naglašava zagovornu molitvu i važnost zagovorne molitve je i nešto vrlo providonosno što se dogodilo dok je bio, kako kaže mrtav. “Kad sam upao u nevolju u bolnici, tada se Duh Sveti pokrenuo i potaknuo srce našeg sina Michaela da uzme raspelo koje mi je (moja žena) Beth kupila danima prije operacije i on je otišao u crkvu svetog Pavla u Phenixu. On ne čak i ne sjeća kako je tamo dospio. Rekao je da je bilo kao da su ga tamo odveli. Uopće ne zna kako se tamo stvorio. Tako je došao do crkve Svetog Pavla, i vidio je svećenika. On je mislio da je to svećenik, ali to je bio biskup emeritus Thomas Olmsted”, priča i nastavlja.

“Gospodin je dok sam umirao spojio dva stranca (od) četiri i pol milijuna ljudi, u molitvu. I biskup je rekao, “Mihael, pomolimo se”, uzeo je križ i rekao, “Gdje su dvojica ili više okupljenih u moje ime, ondje ću biti ja u njihovoj sredini. Pomolimo se za tvoga oca. Gospodin će nas uslišati.” Biskup je rekao da je nastavio moliti cijelo poslijepodne i navečer u svojoj Večernji za moje ozdravljenje. A ovdje je najbolji dio. Dok su se molili, zajedno moje se srce spontano vraćalo po jedan otkucaj. … (liječniku) je trebao otkucaj srca da testira svoje žice. Rečenica u mom kartonu kaže: “pacijentovo se srce spontano vraća u sinusni ritam samo od sebe.” Spontano. Bez tog otkucaja liječnik ne bi mogao završiti započeto. Ovo je prava zagovornička molitva. Djelovala je jasno i trenutno.”

A kad je riječ o onom što je stvarno važno, Zucarell danas kaže: “Molitva je doista važna. Bog sluša.” “Ja sam samo živi primjer toga. Nisam više mogao moliti za sebe. I tim ljudima koji su molili, svima im zahvaljujem. I dalje im zahvaljujem. I nisam se dovoljno molio u životu. I opet, mislim da je ovo samo vježba ovdje na zemlji, ali moramo vježbati. Prije sam mislio da je odlazak u raj prijemni ispit. Iznio bih svoj slučaj: ‘Bože, učinio sam najbolje što sam mogao. Bio sam katolik i krstio sam se, išao u crkvu. Je li to bilo dovoljno dobro?’ Moj odgovor na to danas je ‘apsolutno ne’. Ne, nije.’ Jer ono što sam naučio je da to nije bio prijemni ispit. Bio je to izlazni intervju. Nisam mogao predstaviti svoj slučaj. On mi je pokazao moj život. Pokazao mi je sve s čime sam Ga uvrijedio. To se zove grijeh. Bilo je stvarno. I tu nije bilo obrazlaganja. Zato molite danas kad imate priliku.”