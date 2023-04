PAPA OTKRIO IME HRVATA EGZORCISTA! ‘I ja počinim grijeh’, progovorio o napadima đavla i upozorio na vrstu demona: ‘Ovi ubijaju’

Autor: Vjera

Papa Franjo je Papa koji mnogo češće od svojih prethodnika govorio o đavlu i njegovom djelovanju, običnom ili izvanrednom. Ubrzo nakon dolaska na prijestolje Svetog Petra, potaknuo je svaku biskupiju da ima svog službenog egzorcista, kao pastoralni napor da se približi napaćenom narodu.

Neosporno je da su tijekom njegova pontifikata mnoge biskupije – iako još ne sve – učinile taj korak. On često govori o đavlu u svom katekizmu, svojim misama, kada ga se pita i kada smatra da je potrebno.

Sada je to učinio u neobjavljenom intervjuu koji se može pročitati u knjizi na talijanskom koja ovaj tjedan dolazi u knjižare u toj zemlji.





Riječ je o Egzorcistima protiv Sotone (Piemme), istrazi katoličkog novinara Fabia Marchese Ragona.

Novinar koji piše o egzorcizmima

Fabio Marchese već je 2020. objavio drugu knjigu o egzorcizmima na talijanskom jeziku, koja je također stavila Sotonu na naslovnicu: naslovljena je Zovem se Sotona – Priče o egzorcizmu od Vatikana do Međugorja.

Objasnio je, prema Nacionalnom katoličkom registru, slučajeve opsjednutosti u Međugorju:

“Budući da je to mjesto milosti, đavao je često prisutan da nam smeta. U knjizi prikupljam važna svjedočanstva o demonskim manifestacijama tijekom susreta, s nekim opsjednutima koji su pokušali napadati navodne vidioce, iako je naveo da nije bilo mnogo takvih slučajeva. Skupljao je i slučajeve u Vatikanu. “Saznao sam da je kardinal Dias izveo egzorcizam na Trgu svetog Petra 2012. unutar švicarske stražarnice”, kaže novinar, misleći na Ivana Diasa, nadbiskupa Bombaja do 2006., a zatim u Vatikanu, prefekta za evangelizaciju naroda, do 2011.

Što vrag traži

U novoj knjizi novinar Papi komentira slučaj opsjednute žene: kroz nju je đavao uvjeravao da on mrzi papu Franju jer ga boli što tako mnogo govori o njegovu djelovanju.

Papa Franjo komentira novinaru da ne može procijeniti konkretan slučaj jer ga ne poznaje.









Ali dodaje: “Stvarno je moguće da smetam đavlu jer nastojim slijediti Gospodina i činiti ono što kaže Evanđelje. I to mu smeta. Pritom se sigurno raduje kad počinim grijeh. On traži neuspjeh čovjeka, ali nema nade za đavla ako postoji molitva.”

Na pitanja novinara, komentirao je da kada je bio nadbiskup Buenos Airesa “imao nekoliko slučajeva ljudi koji su mi dolazili govoreći da su opsjednuti demonima. Poslao sam ih da se posavjetuju s dva dobra svećenika specijalista: oni nisu iscjelitelji, nego egzorcisti.

Jedan se zove Carlos Alberto Mancuso i bio je egzorcist u biskupiji La Plata.









Drugi je bio moj ispovjednik, pater Nicolás Mihaljevic, isusovac rođen u Hrvatskoj.

Obojica su mi kasnije rekli >>>više na vjera.hr