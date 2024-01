Papa Franjo ovaj porok smatra posebno odurnim: ‘Dva su razloga’

Autor: M.B.

Papa Franjo pozvao je na općoj audijenciji 17. siječnja da prigrlimo čistoću ljubavi i odupremo se požudi koja vodi u prazninu i zarobljava. Usredotočujući se na temu požude u sklopu ciklusa kateheza na općoj audijenciji o manama i vrlinama, Papa je napomenuo kako je požuda svojevrsna ‘proždrljivost’ za drugom osobom, odnosno zatrovana veza koju ljudska bića održavaju međusobno, posebno na području spolnosti, piše Vjera.hr.

Naglasio je kako u kršćanstvu nema osude spolnog nagona, no, kako je rekao, ta „lijepa dimenzija našeg čovještva nije oslobođena opasnosti“. Osvrnuvši se na iskustvo zaljubljenosti, kazao je kako je to jedna od životnih stvarnosti koje najviše iznenađuju.

“Ako se ne uprlja porokom, zaljubljenost je jedan od najčišćih osjećaja. Zaljubljena osoba postaje velikodušna, uživa u darivanju, piše pisma i pjesme. Prestaje misliti samo na sebe i potpuno se okreće prema drugoj osobi“.

Požuda se svemu tome ruga

Međutim, zloduh požude nagrdio je taj „vrt u kojem se čuda množe“. Taj je porok, rekao je Papa, „posebno oduran“ iz dva razloga. Ponajprije zato što uništava odnose među ljudima. Krepost čistoće, objasnio je papa Franjo, ne treba brkati sa suzdržavanjem od spolnih odnosa, već je to htijenje da se drugoga nikada ne posjeduje.

“Voljeti znači poštivati drugoga, tražiti njegovu sreću, njegovati empatiju prema njegovim osjećajima, biti pripravan upoznati jedno tijelo, jednu psihologiju i jednu dušu koji nisu naši, a koje treba promatrati zbog ljepote kojom su urešeni. Ljubav je to, ljubav je lijepa. Požuda se, pak, svemu tome ruga: plijeni, otima, konzumira na brzinu, ne želi slušati drugoga nego samo svoje potrebe i užitke; požuda smatra svako udvaranje dosadnim, ona ne traži onu sintezu između razuma, nagona i osjećaja koja bi nam pomogla mudro živjeti“.

Pohotne osobe traže samo prečace, dodao je. Ne shvaća da putem ljubavi valja ići polako. Nadalje, među svim čovjekovim užicima, spolnost ima snažan glas, uključuje sva osjetila. Ako se strpljivo ne disciplinira, ako nije utkana u odnos i priču gdje je dvoje pojedinaca pretvara u ljubavni ples, pretvara se u lanac koji čovjeku oduzima slobodu. Spolni užitak potkopava pornografija, to zadovoljstvo bez odnosa koje može iznjedriti oblike ovisnosti, upozorio je Papa.

Progovorio i o ratnim sukobima

Izboriti pobjedu u bitci protiv požude, protiv pretvaranja čovjeka u predmet, stvar, može biti doživotni pothvat. No, nagrada koju se osvoji u toj bitci je najvažnija od svih, jer se radi o očuvanju one ljepote koju je Bog upisao u svoje stvaranje kad je zamišljao ljubav između muškarca i žene, one ljepote koja nam pomaže vjerovati da je bolje zajednički graditi jednu povijest nego upuštati se u lov na avanturu, da je bolje njegovati nježnost nego popustiti zloduhu posjedovanja, da je bolje služiti nego osvajati, zaključio je Sveti Otac.









Pozdravljajući vjernike prisutne na općoj audijenciji, Papa je podsjetio kako sutra počinje Molitvena osmina za jedinstvo kršćana te pozvao na molitvu kako bi kršćani postigli puno zajedništvo i davali jednodušno svjedočanstvo ljubavi prema svima, osobito prema najslabijima.









Osvrnuvši se potom na područja pogođena sukobom, Papa je poručio: „Izražavam blizinu i solidarnost sa žrtvama, svim civilima, raketnog napada na urbano područje Erbila, glavnog grada Autonomne regije Iračkog Kurdistana. Dobri međususjedski odnosi ne grade se takvim akcijama, već dijalogom i suradnjom.

Molim sve da izbjegavaju svaki korak koji povećava napetost na Bliskom istoku i u drugim ratnim situacijama“.Sveti Otac je isto tako ponovno pozvao na molitvu za zemlje u kojima vladaju sukobi, spominjući Ukrajinu, Palestinu i Izrael, prenosi Vaticannews.