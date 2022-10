Papa Franjo nudi lijek za preživljavanje ovom čovječanstvu: Molite, ali molite neprestano ovim zazivima!

Autor: Vjera

Kako je biljci potrebna voda za preživljavanje, tako je čovječanstvu potrebna molitva

Da Gospodin danas dođe na zemlju vidio bi, nažalost, brojne ratove, siromaštvo i nejednakosti, ali i velika dostignuća tehnike, moderna sredstva i ljude koji uvijek nekamo jure, nikada ne staju; ali, bi li našao one koji mu posvećuju svoje vrijeme i ljubav, koji ga stavljaju na prvo mjesto? – pitanje je koje je papa Franjo postavio u podnevnom nagovoru, osvrćući se na odlomak iz Evanđelja u kojemu Isus zabrinuto pita hoće li po povratku naći vjere na zemlji.

Mi se često usredotočujemo na brojne hitne, ali nepotrebne stvari, zaokupljeni smo i brinemo se za mnoge sporedne stvarnosti; i možda, ni ne primjećujući, zanemarujemo ono što je najvažnije i dopuštamo da se naša ljubav prema Bogu ohladi.

„Danas nam Isus nudi lijek kako bismo zagrijali mlaku vjeru. Koji je to lijek? Molitva“





Stalna molitva

Papa je molitvu nazvao lijekom za vjeru, okrjepom za dušu, ali je preporučio da molitva bude stalna. Kao što se čini s terapijom potrebnom u svrhu liječenja, koje se valja pridržavati ustrajno i redovito kako bismo se osjećali bolje, ili pak s biljkom kojoj je, kako bi preživjela, povremeno potrebna voda, tako je i s molitvom.

Ne može se živjeti samo od jakih trenutaka ili povremenih intenzivnih susreta, a onda utonuti u zimski san. Naša će vjera presahnuti. Potrebna je svakodnevna voda molitve, vrijeme posvećeno Bogu, tako da On može ući u naše vrijeme, u naš život; stalni trenuci u kojima mu otvaramo svoje srce, kako bi On svaki dan mogao u nas ulijevati ljubav, mir, radost, snagu, nadu; to jest, hraniti našu vjeru.

Vrlo kratke molitve za užurbani život

Isus govori da je potrebno stalno moliti i nikada se ne umoriti, ali dok se za to nema dovoljno vremena, papa Franjo predlaže mudru duhovnu praksu, iako danas pomalo zaboravljenu, koju dobro poznaju naši stari, osobito naše bake; riječ je o vrlo kratkim molitvama koje je lako zapamtiti, a koje možemo često ponavljati tijekom dana, za vrijeme raznih aktivnosti, kako bismo ostali „u suglasju“ s Gospodinom.

Navedimo nekoliko primjera. Čim se probudimo možemo reći: „Gospodine, zahvaljujem ti i darujem ti ovaj dan“; zatim, prije nego prionemo nekom poslu možemo ponavljati: „Dođi, Duše Sveti“; a između jedne stvari i druge možemo moliti ovako: „Isuse, uzdam se u tebe i volim te“. Kratke molitvice koje nas drže u kontaktu s Gospodinom.

Božji odgovori upućeni su nam u Evanđelju

Kao što šaljemo poruke osobama koje volimo, putem kratkih molitvenih formula srce ostaje povezano s Bogom koji nam svoje odgovore daje u Evanđelju koje pak valja uvijek imati pri ruci i otvoriti svaki kako bismo primili Riječ života upućenu nama – objasnio je rimski biskup i podsjetio na savjet koji je dao više puta, da svatko nosi sa sobom malo džepno Evanđelje te da ga često otvara i čita. Neka nas Djevica Marija, vjerna u slušanju, nauči umijeću da molimo uvijek, bez umaranja – rekao je na kraju papa Franjo.

Vjera.hr