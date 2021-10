Ovo je jedino priznato ukazanje Gospe u SAD-u: Dala je samo jednu poruku

'To je sve što želim da učiniš. Idi i ne boj se ništa, ja ću ti pomoći.’

Dana 8. listopada 1871. oko mjesta koje se zove Peshtigo u Wisconsinu, nekoliko ljudi zapalilo je vatru oko šume. Radilo se to tradicionalno i uobičajeno u ovo doba godine kao čišćenje zemljišta. Međutim, tog dana dogodilo se nešto neočekivano. Hladna fronta stvorila je vjetrove snage gotovo kao uragan te su se plamenovi raširili te je nastao požar poznat kao najsmrtonosniji požar u američkoj povijesti.

Niti jedan požar do sada u SAD-u nije prouzročio više smrti nego taj, tog dana. Procjenjuje se da je oko 2500 ljudi stradalo u ovom paklu. No, dogodilo se i nešto nevjerojatno unutar ove tragedije. Jedna mala skupina ljudi čudesno je preživjela iako su bili u središtu vatrene buktinje. To su ljudi koji su bili u krugu djevojke Adele Brise. Adele je bila 24-godišnja djevojka, vrlo pobožna katolkinja a veliku je ljubav gajila prema Blaženoj Djevici Mariji kojoj se predavala svaki dan. U nedjelju 2. listopada 1859. godine, Adele je na putu kući kroz šumu vidjela ženu odjevenu u bijelo. Oko struka imala je žuti pojas, a iznad glave krunu od zvijezda. Adele je tada puna straha počela moliti i prikazanje je nestalo.

Sljedeće nedjelje, Adele je na putu do svete mise sa sestrom i prijateljima opet vidjela istu ženu drugi put, no njezini suputnici nisu je vidjeli. Kad se Adele vratila sa svete mise Gospa joj je ukazala treći put. Adele se tada povjerila župniku, te joj je on rekao da kada ju sljedeći put vidi da ju upita: U ime Boga, tko ste vi i što želite od mene?

Tako je i učinila. Odgovor Gospe bio je sljedeći: Ja sam Kraljica Neba koja moli za obraćenje grešnika i želim da vi činite isto. Primili ste jutros pričest i to je dobro. No, morate učiniti više. Pokajte se i ponudite Pričest za obraćenje grešnika. Skupi djecu u ovoj divljoj zemlji i nauči ih što bi trebali znati o spasenju.

Adele se bojala. Znala je malo o svojoj vjeri. Upitala je blaženu kako da to učini s toliko malo znanja koje ima, a Ona joj je odgovorila: ‘Nauči djecu kako da se prekriže i kako da pristupe svetim sakramentima. To je sve što želim da učiniš. Idi i ne boj se ništa, ja ću ti pomoći.’

Adele je te riječi Blažene Djevice Marije primila k srcu te je počela novu, cjeloživotnu službu poučavanja djece katoličkoj vjeri i vjeri u sakramente kao putu spasenja. Započela je svoj rad s malom školom a kasnije je na tom mjestu izgrađena crkva koja je dobila ime Gospa od pomoći.

Danas je to jedino službeno priznato Gospino ukazanje u cijelom SAD-u te je to mjesto proglašeno svetištem Naše Gospe od Pomoći.

– Izjavljujem s moralnom sigurnošću i u suglasnosti s crkvenim normama da događaji, ukazanja i izrazi koje je iznijela Adele Brise u listopadu 1859. godine predstavljaju u suštini nadnaravni karakter i zbog toga priznajem ukazanja kao dostojna povjerenja (premda ne obvezatnoga) od svih vjernika – izjavio je biskup Ricken.









Ova Gospina poruka o važnosti učenja djece pristupanju izrazito je važna i aktualna i danas upravo zbog toga što prvi udari zloga na čovječanstvo počinju već u dječjoj dobi:

