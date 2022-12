OVO JE DEMONSKO DJELOVANJE! Šok u Crkvi, egzorcist progovorio o svećeniku Marku: ‘Pokazalo se kako đavao u srcu može izopačiti sveto’

Autor: Z.P.

“Slučaj oca Rupnika sve nas je šokirao zbog toga jer je njegovo ime blisko svijetu umjetnosti, ljepote i evangelizacije koja se kroz njih vrši.

To je vrlo tužan slučaj i morate biti vrlo oprezni kada ga liječite”, rekao je otac Francisco Torres Ruiz, egzorcist biskupije Plasencia (Španjolska), u izjavama za EWTN News, a komentirajući gorki skandal svjetski poznatog slovenskog isusovca Marka Rupnika, a ujedno i umjetnika koji je svojim djelima desetljećima impresionirao crkvu, dok je s druge strane dijabolično zlostavljao godinama, navodno uz zataškavanje svojih poglavara.

“Istina je da iza svih ovih spolnih zastranjivanja, ovih savjesti i spolnih zlostavljanja, počinjenih od strane svećenika ili svjetovnjaka, uvijek postoji djelovanje Sotone koji je izopačen do kraja”, precizirao je egzorcist.





Rupnik, čiji je slučaj ranije ovog mjeseca na vidjelo iznio talijanski tisak, optužen je za zlostavljanje najmanje devet časnih sestara, iako jedan izvor izvješćuje da je umiješano najmanje 20 odraslih žena.

Slavni isusovački svećenik poznat je i po svojim umjetničkim djelima, među kojima su logo Jubileja milosrđa, koji je 2016. sazvao papa Franjo, te službena slika Svjetskog susreta obitelji 2022. Također je suosnivač Zajednice Loyola u Sloveniji, koja je nastala 1980-ih.

Agencija Associated Press (AP) objavila je 19. prosinca izvatke iz dvaju pisama pomoćnog rimskog biskupa i vatikanskog povjerenika za zajednicu Loyola: Prelati u pismu upućenom talijanskim svećenicima pišu da “mi, Crkva, imamo dužnost ispitati svoju savjest, a oni koji su odgovorni to moraju priznati i ponizno zamoliti svijet za oproštenje za skandal”.

“Postoji demonsko djelovanje u onima koji su trebali zaustaviti zlostavljanje”

Otac Torres upozorio je da zli “uvijek nastoji uništiti sve ljude. Istina je, dakle, da iza zlostavljanja stoji vrag, ali postoji i demonsko djelovanje u ljudima koji su trebali zaustaviti ta zlostavljanja, koji su za njih znali i nisu ništa poduzeli”.

Navodna žrtva nedavno je rekla da su isusovci znali za Rupnikovo zlostavljanje od 1994. godine. “Kako od poglavara koji su u to vrijeme to pitanje htjeli sakriti, tako i onih koji su u tijeku istrage to htjeli zaustaviti, htjeli su to sakriti, pa i zaustaviti tu ekskomunikaciju”. Naime ovaj svećenik je nakon zlostavljanja, navodno ispovjedio svoju žrtvu sakramentom ispovijedi zbog čega je automatski izopćen, ali su isusovci povukli tu odluku.

Španjolski svećenik je rekao da je, na taj način, “djelovanje đavla u jednima i u drugima. Ozbiljnije, ako je moguće, može biti u potonjima jer prešućuju istinu i puštaju laž da ide svojim tijekom, kao da je to ono što će spasiti situaciju ili prestiž Crkve. A posljedice su smrtonosne”.









“Posebno su smrtonosne za žrtve koje su pretrpjele te zločine i zlostavljanja od strane ovog svećenika”, žalio se egzorcist.

Poglavar Družbe Isusove o. Arturo Sosa potvrdio je 14. prosinca da je Rupnik ekskomuniciran jer je ispovjedio jednu od svojih žrtava, ali je ta kazna kasnije povučena. Podsjetimo, ovaj vrhovni poglavar isusovaca svojevremeno je uzdrmao Crkva izjavom rekavši da sotona kao osobna stvarnost ne postoji.

U kronologiji koju su isusovci objavili 18. navodi se da je Kongregacija za nauk vjere u svibnju 2020. objavila da je Rupnik ekskomuniciran i da mu je istog mjeseca ukinuta kazna.









“Brutalnosti i seksualne aberacije”

Egzorcist je također rekao za EWTN News da “kada netko pročita ili vidi svjedočanstva koja su objavljena od tih žrtava, shvaća do koje mjere đavao, u umu i srcu svećenika, može izopačiti nešto tako sveto kao što je liturgija, Presveto Trojstvo ili katolička dogma”.

“I kako se Božje ime može uzimati uzalud da se slomi volja ovih žrtava da pristanu na ove brutalnosti i seksualne aberacije”, jadao se.

Navodna Rupnikova žrtva ispričala je da ju je isusovački umjetnik zlostavljao nakon mise ili nakon što ju je ispovjedio, tjerao ju je da gleda pornografiju te je imao odnose s njom i još jednom žrtvom jer su bile kao ta “slika Trojstva”.

“Đavo je na slobodi, on je poput onog lava koji kruži uokolo tražeći koga da proždere i kojemu se moramo čvrsto u vjeri oduprijeti”, upozorio je egzorcist.

Ne sumnjajte u Crkvu

Španjolski egzorcist ohrabrio je da slučaj Rupnik “nikada ne smije izazvati sumnju u svetost Crkve ili svetost i izvrsnost katoličkog svećeništva, nego nas treba staviti na oprez da vidimo kako je svećenik slab i treba molitvu svetog naroda Božjeg.”

U ovom slučaju, nastavio je, također se vidi “kako poglavari, oni koji su zaduženi za Crkvu mogu biti napadnuti i zbunjeni strategijama i lažima Sotone, a trebaju i molitvu naroda Božjega”.

Na taj će način, istaknuo je, moći “uvijek ispravno prosuđivati ​​i donositi rješenja koja su usmjerena na dobro žrtve, na naknadu za grijeh i također na spasenje duše zlostavljača”.

Zaslužuje li zlostavljač oprost?

Za kraj, egzorcist je naglasio da i zlostavljač zaslužuje oproštenje ako traži oproštenje.

Ne smijemo zaboraviti da, za razliku od svjetskih osuda, i zlostavljač, zločinac, mora moći spasiti vlastitu dušu, popraviti svoj grijeh, pokazati to pokajanje i popravak za ovo zlo”, zaključio je egzorcist, piše vjera.hr