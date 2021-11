OVO JE BOG, SVI JOJ SE DIVE! Žena slučajno ubila djevojčicu, a reakcija majke šokirala je svijet

U nesreći je preminula petogodišnja djevojčica ali reakcija majke na mjestu događaja je zbunila svijet

U tragičnoj nesreći koja je potresla cijeli Madrid, a posljedično i svijet, prilikom izlaska iz škole poginula je petogodišnja djevojčica 4. studenog.

Jedna žena, također majka je pokušavala parkirati svoj automobil te je umjesto na kočnicu slučajno stala na gas te je udarila tri učenika. Starija dva učenika prevezena su u bolnicu u teškom stanju, ali je najmlađa djevojčica preminula na mjestu događaja. Sada, kada je obitelj položila na počinak djevojčicu, zajednica je i dalje zadivljena reakcijom roditelja zbog čega se vijest o ovoj nesreći proširila cijelim svijetom.

Na mjestu nesreće majka je pokazala koliko duboko njezina vjera nadahnjuje njezine postupke. Ona radi u školskoj upravi, pa je u trenutku nesreće uspjela doći do svoje kćeri, legnuti pokraj nje zagrliti je i reći joj da je voli, čak prije dolaska pomoći.

Nakon što je dijete umrlo, majka je jednostavno ustala… otišla do vozačice, zagrlila ju i tješila. Ta mama je bila izbezumljena, shrvana onim što je učinila, iako slučajno. Scena oprosta bila je toliko dirljiva su se pokrenute čitave zajednice molitelja u državi, a reagirao je i kardinal Carlos Osoro Sierra izrazivši sućut obitelji.

Pismo koje su roditelji preminule djevojčice tada distribuirali putem WhatsAppa i dalje pokazuje kako njihova vjera svijetli.

Iako zahvaljuju zajednici na tolikoj molitvi i podršci, i priznaju svoju duboku tugu, oni kažu da također moraju biti prisutni za svoju drugu djecu. Zatim se svojim mislima okreću vozačici. Potiču je da nađe utjehu u Bogu i da prepozna njegovu moć da iz svega uoči ono dobro. Podsjećaju je da se ne može smatrati krivom za nesreću.

‘Znam da to već činite, ali molim vas puno molitvi za druge dvije obitelji i za Mariju, majku — jer joj je, s naše točke gledišta, palo najgore iskustvo ove nesreće. Još jednom je pozivamo da se prepusti Gospodinu, da shvati da nema nikakvu krivnju i da shvati da je Gospodin to dopustio, iako je to nama sada neshvatljivo, za neko veće dobro.

Dok nastavljamo moliti za sve pogođene, molimo Boga za vjeru poput njihove. I pozivamo njihovu kćerkicu – Mariquillu – da se moli za nas.









