Otkrivenje mladića koji je sudjelovao u stvaranju techno kulture: ‘To je sotonizam’

Autor: Z. K.

Suprug sam divne žene i otac petero djece. Priča koju vam želim ispričati počela je kad sam imao nekih 13-14 godina kad je započeo moj spori proces napuštanja Crkve. Iz godine u godinu bio sam sve dalje od oltara, dok jednog dana nisam bio potpuno izvan crkve.

Svjetlo i subliminalne poruke

S 18 godina ukazala mi se prilika da odem u inozemstvo, što sam i iskoristio. Tako sam se našao u Njemačkoj. Kroz godine moga boravka tamo sebe sam sve više stavljao u središte, sve češće i sve ozbiljnije kršeći Božje zapovijedi.

Početkom 1990-ih u Europi je započelo ono što je danas poznato kao techno kultura. Mladi su se počeli okupljati na velikim događanjima, nova glazba koju generiraju računala, nove droge, novi jezik, novi izgled ljudi je stvoren. Sve je bilo vrlo privlačno.





I moji korijeni bili su u elektronskoj glazbi, tako da sam vrlo brzo, s radošću, uronio u taj novi svijet. Kroz ideju o stvaranju novog akustičnog uređaja, upoznao sam grupu ljudi koji pripadaju jednom od središta ovog pokreta. Tamo sam upoznao Petra – jednog od ideologa pokreta.

ad sam prvi put sjeo nasuprot njemu, brzo sam shvatio da nikad prije nisam razgovarao s takvim čovjekom. Imao je sveobuhvatno znanje, bio je profesor na jednoj od američkih filmskih škola. Dugi niz godina proučavao je rad mozga, provodio eksperimente sa svjetlom u noćnim klubovima, a tada mu je glavno zanimanje bilo usmjeravanje ideologije pokreta i stvaranje filmova koji utječu na podsvijest i prikazuju se tijekom snažnih događaja.

Nakon intervjua me pozvao da surađujem s njim i upoznam njegove radove. Nakon nekog vremena saznao sam od njega da na krstarenje Sredozemnim morem kreće brod na koji ide 350 ljudi iz cijeloga svijeta – vodećih kreatora pokreta. Znajući da sam snimatelj, pozvao me da idem s njim i da ga snimam.

Nakon što me upoznao, ponudio mi je da me podučava jer je 14 godina tražio nekoga poput mene. Polako je postalo jasno da želi da ja preuzmem njegovo životno djelo jer je već bio star čovjek. Tako je započela moja velika avantura.

Duhovni temelji pokreta budizam i zen

Moja se osobnost počela sve više mijenjati, također i izvana: obojio sam kosu, počeo se drugačije oblačiti. Dobivao sam sve više posla iznutra s pozornice i prihvaćao ono što se tamo događa cijelim svojim bićem.

U ljeto 1995. pokazalo se da je moja tadašnja zaručnica, a današnja supruga, trudna. Peter je rekao da ono što se događa u svijetu u nadolazećim godinama zahtijeva svu našu koncentraciju i pažnju.









Dijete nije problem, dovoljno je otići liječniku i to srediti i za nekoliko godina, ako nam se prohtije, možemo imati djecu, rekao nam je Peter. Hvala Bogu, nismo pristali na to i nije došlo do pobačaja.

Peter me cijelo vrijeme educirao, dobivao sam video kasete montirane posebno za mene, dobivao sam knjige za čitanje iz njegove ogromne arhive, susretali smo se, razgovarali o tim temama.

Duhovni temelj pokreta bili su budizam i zen. Gledao sam sve što se događa na pozornici, naučio sam metajezik koji se tamo koristi.









