Otac Rafael iz Brazila preselio u Međugorje: ‘Ovdje su tri stvari vrlo jake’

Autor: Marija Berić

Otac Rafael Maria de São José dolazi iz Brazila, svećenik je zajednice ‘Oaza mira’. Ima 43 godine šest je godina svećenik. Član zajednice je već 23 godine, a u Međugorju živi i djeluje već godinu i dva mjeseca. Za Radio Međugorje progovorio je o životu u tom gradu i brojnim milostima koje je upravo tamo dobio.

“Za mene je velika radost da mogu živjeti u zemlji gdje se ukazuje Gospa i to je mjesto velike milosti. I zahvalan sam Gospodinu i Gospi na poslanju ovdje gdje ja svaki dan vidim milost, ljubav i Božje milosrđe u svakom hodočasniku, na svakoj svetoj misi, svakoj ispovijedi. Prvi put kad sam bio u Međugorju bilo je 2012. godine, tada još uvijek nisam bio svećenik, nego sam bio posvećena osoba u mojoj zajednici”, rekao je i nastavio.

“To je bilo vrijeme u kojemu sam razlučivao svoj poziv i pitao sam i Gospu jednu potvrdu za moj poziv i da me može učvrstiti kod Gospodina. Onda sam 2017. godine bio ovdje nakon moga ređenja kako bih se zahvalio na daru mojega svećeništva i što mogu biti ovdje sa hodočasnicima, to je bio kao jedan izraz zahvalnosti koju sam imao prema Gospi”, kazao je otac Rafael, te dodao kako u Međugorju čovjek može osjetiti prekrasno duhovno iskustvo na koje smo pozvani živjeti svaki dan.

Dva sveta mjesta

“Ovdje postoje dva sveta mjesta, dva mjesta milosti. To su Brdo ukazanja, gdje sam često molio s drugima, gdje se može osjetiti Božja prisutnost. To je mjesto milosti i lijepo je biti tamo i moliti u miru, u prirodi. Isto tako, postoji i brdo Križevac, brdo križa, a to je također jedno mjesto pokore. Tamo možemo vidjeti križ, znak našega spasenja. To je mjesto puno milosti i puno blagoslova. Biti tamo moleći ispred predivnog križa i povijesnog križa, potiče nas razmišljati i zaželjeti Raj gdje nas Gospodin čeka”, priča dalje.

“Međugorje u ovome vremenu znači ljubav Božju. Preko Gospe ljubav za Crkvu i za svijet. I u općenitom smislu, ali i u smislu ove riječi. Ovo je mjesto velike, velike milosti gdje Duh Sveti djeluje sa snagom svoje ljubavi. Naravno, tu je Majka koja moli za nas, koja nas prihvaća. To čini i sa sadašnjom Crkvom, kao i sa cijelim svijetom”, kazao je otac Rafael i naglasio kako mi moramo biti otvoreni da bi mogli prihvatiti tu milost za Crkvu i za svijet.

“Međugorje je posebno. Ovdje se udiše prisutnost Gospe i također prisutnost Isusa u Euharistiji, u krunici, u ispovjedaonicama. Kao što sam prije rekao da ovdje možemo primiti sve milosti u ovom svetom mjestu. Međugorje za Crkvu znači prisutnost Boga, prisutnost Božju preko Gospe. Radostan je onaj tko se otvori ovoj stvarnosti i onda Gospa može činiti svoj posao u svakom čovjeku. Posebno bih naglasio dvije stvari ovdje u Međugorju koje su vrlo jake. Mogao bih čak reći da su to i tri stvari. Prvo je sveta misa, žrtva Isusova, gdje je cijela potpuna ljubav Gospodinova”; rekao je.



Tri vrlo važne stvari

“Nakon toga to je klanjanje Presvetom, gledati Isusa, biti s Njime, vidjeti Njegovo lice u tišini Euharistije, biti s njim, kontemplirati s Isusom. Živjeti to iskustvo ljubavi ovdje u Međugorju svaki dan je nešto predivno. Treću stvar koju bih naglasio jest ispovjedaonica. Ja sam svećenik i ispovijedam mnoge hodočasnike i vidio sam ispred sebe puno, puno čudesa. Osobito kada su dolazile ranjene osobe s puno tereta i primili su milost i oprost. Poslije su bili sretni i poslije su promijenili život.









Znači to su tri stvari vrlo važne, stvari o kojima volim pričati. Sveta misa, klanjanje i ispovijed. Zato je Međugorje jedno mjesto milosrđa”, kazao je otac Rafael te posebno istaknuo kako Međugorje može biti ključno mjesto za brojne osobe, posebno mlade, koje tragaju za svojim životnim pozivom, piše portal Vjera.hr.