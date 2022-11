Osam nevjerojatnih čuda čudotvorne Gospine medaljice

Autor: Vjera

Mnogi kršćani koji s pouzdanjem nose medaljicu doživljavaju brojna čudesa i milosti

Svake godine ljudi iz cijelog svijeta posjećuju kapelu Notre-Dame de la Medaille Miraculeuse u Parizu, Francuska. Hodočasnici tamo hrle jer znaju kako je to posebno mjesto. Tamo se 27. studenoga 1830. Blažena Majka ukazala svetoj Katarini Laboure i milostivo joj dala čudotvornu medaljicu, kako bi je mogla podijeliti sa svijetom.

Iako 27. studenoga 1830. nije bio prvi put da se Majka našega Gospodina ukazala svetoj Katarini Laboure – koja je tada bila mlada redovnica – bio je to datum kada je očitovala savršenu viziju kako bi čudotvorna medaljica trebala izgledati. Ponizna svetica vidjela je Blaženu Majku kako stoji na kugli zemaljskoj i nogama gnječi zmiju. Gospine su ruke bile otvorene, a blistave zrake svjetla sijale su iz prstenja optočenih draguljima na njima. Ubrzo se oko Majke stvorio oval, a zlatni natpis je glasio: “O Marijo bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo”.

Vizija se zatim zarotirala, tako da je mlada časna sestra mogla vidjeti kako bi trebala izgledati poleđina medalje. U tom dijelu ukazanja bilo je slovo “M” ispod križa. Ispod M su bila i dva srca. Jedno je bilo okrunjeno trnjem, a drugo je bilo probodeno mačem.





O zrakama svjetla koje su tekle iz njezinih ruku, Blažena je Majka rekla mladoj redovnici da su to milosti koje je izlijevala na one koji su ih od nje tražili. Mlada časna sestra također je čula Mariju kako govori: „Daj izraditi medaljicu prema ovom modelu. Na one koji je nose s povjerenjem, izlit ću obilje milosti.”

Uz dopuštenje Katoličke crkve, prve medaljice izrađene su i podijeljene u Parizu 1832. Iako je izvorno bila poznata kao Medaljica Bezgrješnog začeća, a ubrzo se povezivala s toliko čuda i blagoslova, da je postala poznata kao Čudotvorna Medalja.

I mnogi kršćani koji i danas nose medaljicu i još uvijek doživljavaju blagoslove i čuda puna milosti. Među najpoznatijim čudesima o kojem je brujao svijet je obraćenje velikog, poznatog neprijatelja Katoličke Crkve, Židova Alphonsea Ratisbonnea, koje se zbilo 20. siječnja 1842., a koji je primivši medaljicu doživio silno, trenutno obraćenje koje uzdramlo tadašnji svijet do te mjere da se i danas 150 godina nakon te epizode ljudi smrznu čitajući njegovo svjedočanstvo.

Ovdje smo nabrojali još osam čuda čudotvorne medaljice:

Obraćenje sotoniste

Zachary King, bivši je sotonist koji je 26 godina proveo u sotonizmu te dospio do toga da je postao jedan od najmoćnijih magova u svijetu, ujedno i ‘veliki mag družbe Bilderberg koja okuplja najmoćnije ljude svijeta’. Njegovo svjedočanstvo je potresno i javno dostupno.









Kao žrtva seksualnog nasilja u ranoj mladosti, okultno ga je počelo zanimati još prije navršene desete godine da bi sa trinaest u sotonističkoj skupini stupio u pakt sa đavlom, te se predao njegovu vodstvu, potpuno. Do petnaeste godine, kako svjedoči, prekršio je sve Božje zapovijedi uključujući i ubojstvo i to preko rituala abortusa koje su u kasnim satima sotonisti radili u u klinikama za abortuse. Napredovao je u svijetu sotonizma jako brzo, a u njemu je proveo više od dva desetljeća i u to vrijeme, kako svjedoči, asistirao je 146 ritualnih abortusa.

Njegovo obraćenje i iskrena ispovijest potresa svijet. Riječ o čovjeku koji danas raskrinkava sve zastrašujuće stvarnosti sotonizma, od zlostavljanja, mučenja, iskorištavanja djece do raskrinkavanja obreda, duhovnih napada na ljude, crkve, posebno Katoličku crkvu, ali i takozvane družbe Bilderberg kojoj je s vremenom postao mag.

Do obraćenja je došlo tako da je u njegovu prodavaonicu okutlnih predmeta došla žena koja mu je u ruku, ničim izazvana stavila čudotvornu Gospinu medaljicu, te mu rekla: “Majka te poziva u svoju vojsku. Dodala je da je ona ‘moćnija od bilo koga’, što je izazvalo njegov ego, jednog od najmoćnijih magova na svijetu. Samo kako bi bacio medaljicu i ismijao ženu, primio je čudotvornu medaljicu u ruke, nakon čega je nestao čitav opipljivi svijet oko njega, a on se našao pred licem Milosrdnog Gospodina, Isusa. Dogodilo se trenutno snažno oslobođenje po Milosrdnom Isusu i od tog trenutka Zachary služi Boga i raznosi svijetu istinu.









Čuda u smrtnoj kazni

Jedno od najnevjerojatnijih čuda s čudesnom medaljom započelo je u zatvoru u Mississippiju 1943. Dvadesetogodišnji Claude Newman – koji je čekao smrtnu kaznu jer je ustrijelio zlostavljača svoje bake – upitao je svog suzatvorenika što nosi oko vrata. Zatvorenik je bacio medalju na tlo i rekao Claudeu da je može dobiti. Ubrzo nakon što je mladić stavio medalju oko vlastitog vrata, Blažena Majka – koju je Claude opisao kao najljepšu ženu koju je Bog ikada stvorio – ukazala mu se i rekla mu da ako želi biti njezin sin, neka pozove svećenika. Odmah je to učinio. >>>više na vjera.hr