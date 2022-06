Oni već sto godina neprestano mole sv. Antunu, a čuda se redaju diljem svijeta: Sve je počelo ozdravljenjem bebe na samrti

Primaju skoro pola milijuna molitvenih nakana godišnje iz cijelog svijeta

Katolici poznaju svetog Antuna Padovanskog kao franjevačkog propovjednika, čudotvorca, liječnika Crkve i zaštitnika izgubljenih stvari. Za franjevce od pomirenja u sjevernom dijelu New Yorka on je također veliki brat.

“On nam je veliki brat i molimo ga za zagovor”, rekao je za CNA otac Brian Terry, generalni ministar, uoči blagdana sveca 13. lipnja. Njegov red, dodao je, moli najdužu neprekidnu devetnicu, ili svakodnevnu molitvu, svecu iz 13. stoljeća iz Portugala.

“Nađa devetnica ne traje samo devet dana”, naglasio je Terry. “To je devetnica koju govorimo od osnutka zajednice.”





Nadahnut svetim Franjom Asiškim, sluga Božji otac Paul Wattson osnovao je franjevce pomirenja kako bi kao braća hodali s onima koji su izgubljeni i kojima je potrebno Božje ozdravljenje.

Danas, rekao je Terry, samostan ima oko 65 fratara, uključujući i one u formaciji. Tu je i 90 sestara s kojima fratri služe.

400 000 godišnjih molitvenih zahtjeva

Priča o njihovoj pobožnosti svetom Antunu počinje 1912. godine kada su upravo završili postavljanje kipa sveca u svoju kapelicu sv. Franje. Jednog dana, dok je Wattson stajao ispred kipa, netko mu je predao pismo majke u kojoj je molila za molitve za svoju bebu na samrti, koja se slučajno zvala Antonio.

“Odmah sam kleknuo pred ovom slikom svetog Antuna s božanskim djetetom u naručju i zamolio Čudotvorca da se zauzme za život bebe Antonija”, prisjetio se Wattson u svom dnevniku.

Svake su večeri Wattson i fratri molili za svečev zagovor. Prošla su dva tjedna i majka je ponovno napisala – ovaj put da kaže da je mali Antonio čudesno izliječen.









Od tada su fratri počeli svaki dan moliti “vječnu devetnici” pred kipom, mjestom koje je danas poznato kao “Kut svetog Antuna.” Svoje molitve posvećuju molbama koje primaju od vjernika, a njih je više od četiristo tisuća svake godine.

Pisma dolaze iz cijelog svijeta na različitim jezicima. Ali jedno im je zajedničko: traže od braće da se mole za zagovor sv. Antuna. I čuda se događaju, diljem svijeta.

Za svetkovinu, tisuće hodočasnika okupljaju se godišnje u nacionalnom svetištu. “Jedna od velikih tradicija koje ovdje imaju je da ljudi vole donijeti svijeće u svetište”, rekao je Terry za CNA. “Do kraja noći imat ćemo tisuće svijeća na stepenicama oko svetišta. Apsolutno je prekrasno. … To je jednostavno zapanjujuće.”









Fratri prepoznaju svetište kao najveće svetište sv. Antuna na otvorenom u Sjedinjenim Državama.

Terry je sveca opisao kao “onoga koji je izašao pronaći ljude gdje su bili, susreo ih i samo im ispričao jednostavnu priču o Bogu koji voli.” Fratri to provode i u svojoj službi, što uključuje sve, od poticanja dijaloga među svim vjerama do vođenja službi za beskućnike i one koji pate od problema s alkoholom i drogom.

Za one koji ne mogu osobno posjetiti svetište, na web stranici fratara nalazi se vlastiti „Molitveni kutak sv. Antuna “, koji uključuje svečevu priču, vezu braće sa svecem, te molitve i devetnice za vjernike koji traže svečev zagovor. A na istoj se nalazi i mail na koji možete poslati svoju molbu za molitvu.

“Sv. Antune, najnježniji od svetaca, tvoja ljubav prema Bogu i milosrđe za njegova stvorenja učinila te je dostojnim, kad si na zemlji, posjedovati čudesne moći. Čuda su čekala na tvoju riječ koju si bio spreman ponuditi u ime onih koji su u potrebi”, stoji u jednoj molitvi. “Ohrabren time, molim vas da čujete moje molitve.” Amen.

