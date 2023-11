Ogromna Božja akcija u Nikaragvi: 650 tisuća ljudi zahvaćeno Kristom, protresli cijelu zemlju

Autor: Z. K.

Tjeskoba i strah često preplavljuju svijet i ljudska srca zbog glasina o ratovima zbog bolesti, nepravde i tužnih mračnih priča, podjela, kaosa, ponajviše u dijelu svijeta koji je Boga odbacio.

No, Bog nije nestao sa svjetske scene, On djeluje, On, živi, on budi svijet u svojoj Riječi i danas i dolazi onima koji ga traže!





Čudesna priča se odvija trenutno Nikaragvi gdje ljudi masovno sudjeluju u evangelizaciji i svjedoče moćnim Božjim potezima u svojoj zemlji.

Božji poziv

Misionar Britt Hancock slijedio je Božji poziv da pomogne voditi ove događaje, zajedno s evangelizatorom Nathanom Morrisom. Britt je svjedočio za za CBN. da mu je Bog jasno rekao:

‘Sine, odlučio sam učiniti nešto u Nikaragvi, i ako samo kažeš ‘Da’, gledat ćeš me kako nešto radim”.

I definitivno su gledali kako Bog čini nevjerojatne stvari.

Otprilike 650 000 ljudi sudjelovalo je u evangelizacijskim programima do sada ove godine, a predstoji još jedna kampanja. A za iduću godinu planirano ih je više od desetak.

“U Isusovo ime do kraja sljedeće godine, evangelizirat ćemo cijelu zemlju”, rekao je Britt i podijelio čuda kojima su svjedočili. >>>više na vjera.hr