Odlazak najpoznatijeg hrvatskog egzorcista: ‘Upozoravao je na prokletstva koja izgovaramo nad političarima’

Autor: Z. K.

*Komentar urednice rubrike Vjera o odlasku hrvatskog karizmatika, patera Smiljana Kožula

U svom životu pamtim brojne providonosne trenutke i susrete s Gospodinom, a jedan od njih je svakako slučajno putovanje iz Zagreba do Knina automobilom s paterom Smiljanom Kožulom. jedinim od vodećih katoličkih duhovnih legendi za kojeg vjerujem da ga je upravo Bog izabrao za projekt – oslobođenja i iscjeljenja hrvatske domovine, posebno nakon rata koji nas je pogodio.

Blagoslov i prokletstvo Hrvatske

Ono što me na tom višesatnom putovanju duboko dojmilo, usudim se reći i promijenilo, snažna je molitva za Hrvatsku koju je pater neprestano molio. U svakom sljedećem mjestu i na svakoj novoj cesti, od crkve na Sigetu pa sve do Knina, pater bi neprestano podizao svoje ruke ka nebu i molio: ‘Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio!’ Zatim bi učinio znak križa.





Činio je to cijelim putem, a blagoslivljao je i ljude i automobile na cestama i to je na mene djelovalo tako jako da sam se s tog susreta iz Knina vratila neprestano razmišljajući o stvarnim duhovnim ranama našeg naroda i o moćnoj snazi njegovog blagoslova kojeg je uvijek poticao.

Sjećam se, na jednom od susreta sa paterom Smiljanom njegovog kratkog upozorenja na blagoslove i prokletstva koji se odražavaju na cijeli naš narod. Bližili su se neki izbori u Hrvatskoj i pater je upozorio na prokletstva koja izgovaramo nad političarima i vođama našeg naroda. Rekao je da mnogi sjede pred svojim televizorom i psuju i proklinju političare što se kasnije odražava i u njihovom radu. Upozorio je da, kad bi molili za njih i blagoslivljali ih, stvarnosti bi bile drugačije u našoj zemlji.

Govorio je zapravo o razarajućoj moći prokletstava u kojem i sami sudjelujemo, naspram obnavljajuće snage blagoslova koju propuštamo. Svaki put kad psujemo i proklinjemo ljude na vlasti dajemo veću moć Sotoni nad njima, upozorio je tada, dodajući da svaki put kad ih blagoslivljamo, ne samo njih, nego sve naše ‘neprijatelje’, pobjeđujemo sotonu koji želi uništiti Hrvatsku i sve njezine ljude. Umjesto da psujemo i proklinjemo svađamo se, on je pozivao na molitvu svete krunice posebno prije izbora rekavši u javnom pozivu:

“Dragi Gospini štovatelji, uvjeren sam da će te se odazvati ovom pozivu i pridružiti tisućama molitelja svete Krunice, kako osobno, pa tako i u obiteljima, molitvenim zajednicama i župama. Stoga zajedno zavapimo našoj Kraljici Hrvata, da nas izbavi od tame i malodušja koje zahvaćaju sve pore društva. I kao što nam je, kao Kraljica i Majka, kroz našu slavnu Povijest, toliko puta pomogla, vjerujem da će nam i sada pomoći Svojim moćnim zagovorom kod Presvetog Trojstva.“

Pobjeda krunice u ratu, iscijeljenje nakon rata

Na početku sam spomenula kako smatram da je patera Smiljana Bog podigao upravo za iscjeljenje i oslobođenje, ne samo hrvatskih pojedinaca, nego čitavog našeg naroda. U jeku Domovinskog rata pater Smiljan dobio je poticaj, a onda i odobrenje svih biskupa za osnivanje Pokreta Krunice za obraćenje i mir kojem je do sada pristupilo nevjerojatnih 100 tisuća hrvatskih ljudi!

Pater Smiljan preko tog pokreta poslao je i milijun krunica s blagoslovom pape Ivana Pavla II u hrvatski narod i na sva hrvatska ratišta u jeku Domovinskog rata.









Hrvatska je naime, dobila taj rat upravo zahvaljujući molitvi krunice koje su se u to vrijeme molile na ratištu, u podrumima, kućama, na ulicama, trgovima. Mnogi nisu bili svjesni da su to krunice s blagoslovom danas svetog Pape Ivana Pavla II, a kojeg je Gospodin u svojoj silnoj providnosti i ljubavi poslao svom trpećem narodu, upravo preko fra Smiljana Kožula.

Također u jeku Domovinskog rata doveo je uz brojne otpore Radio Mariju i kršćanski znak nade i utjehe u mnoge domove hrvatskih obitelji.

Duhovna obnova Hrvatske

Nakon pobjede u Domovinskom ratu događa se obnova opet providonosno cijele Hrvatske. Naime, pater Smiljan tada još uvijek nesvjestan poslanja i karizmi odlazi u Maribor na seminar indijskog karizmatskog svećenika Rufusa Pereire koji mu, kako sam, kaže mijenja život.

Tada ga poziva u Hrvatsku jasno i direktno, a pater Rufus odgovara jednu vrlo jaku rečenicu: “Ako moram ići pješke od Bombaja do Hrvatske došao bi u Hrvatsku jer Bog na poseban način ljubi vašu zemlju i jer je proteklih godina prošla kroz teške muke, agresiju i mržnju rata.”

Tako se na poziv i organizaciju upravo patera Smiljana Kožula dogodila povijesna duhovna obnova Hrvatske s paterom Rufusom Pierrom na kojoj je sudjelovalo tisuće i tisuće hrvatskih ljudi.

Dogodilo se 1990. godine, prvo na Taboru, pa u crkvi u Sigetu pa u drugim mjestima i Hrvatske i BiH. Dogodila su se čudesna oslobođenja i ozdravljanja, a Duh sveti kao da je zapalio obnavljajući oganj u našem narodu. Po molitvi patera Rufusa i pater Smiljan je otkrio karizme oslobođenja i iscjeljenja i započelo je jedno cijelo novo doba za naš narod u duhovnom smislu.

Ljudi su odjednom hrlili i na druga duhovna događanja. Osjetila se velika potreba za osobnom spoznajom Boga – Isusa Krista. Nakon pada komunizma, Domovinskog rata, i sve veće neizvjesnosti u materijalnom svijetu, ljudi su počeli slaviti Boga. Zahvaljivati mu za sve patnje! Priznavati vlastite grijehe i moliti za oprost!

U svim tim velikim promjenama koje su zadesile našu zemlju, u teškim obračunima čovjeka, brata protiv brata, čovjeka protiv čovjeka, ljudi su vidjeli zloslutnu ruku Sotone koji ih je nadigrao i potražili su oslobođenje. Đavao je bio ljut. Snaga vjere u hrvatskom narodu, zapletena 50 godina komunizmom, provalila je velikom snagom. Došli su i drugi karizmatici, pater J. Manjackal opet na poziv patera Smiljana, De Grandis, naš Pater Zvjezdan Linić je uzdignut, velečasni Zlatko Sudac također.

Međugorje je svijetlilo, ljudi su bili zahvaćeni snagom Duha Svetoga i to se osjećalo. Budila se nova nada. Zajedništvo. Na seminare se čekalo se u redovima. Duhovne obnove za branitelje spasile su najmanje stotine ljudi od samoubojstava. Koliko je samo djece i njihovih roditelja bilo oslobođeno od pakla droge. Ljudi su otvarali srca i ispovijedali se, svjedočili javno pred tisućama drugih o vlastitoj bijedi i bili sretni! Jer, Isus je rekao: Istina će vas osloboditi! To se događalo i to je pokrenuo sam Gospodin Bog preko, između ostalih i patera Smiljana Kožula!

On sam u svojoj knjizi piše kako su “dva Kristova službenika izvršila snažan utjecaj na Kristovu Crkvu u Hrvatskoj nakon rata”.

“Najveći utjecaj izvršio je”, piše pater Smiljan, “Papa Ivan Pavao II koji je svojim posjetima Hrvatskoj i blagoslovima zazivao snagu Duha Svetog na našu zemlju riječima: “Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslovio!” Svaki put na dolasku i na odlasku to bi uskliknuo”.

Drugi je piše dalje pater Smiljan upravo pater Rufus, koji je svaki put kad je dolazio i odlazio iz Hrvatske molio molitvu otklinjanja nad našom zemljom, koja je bila, kako on kaže, ‘jako okužena, jer je bila izložena tolikim ratovima tolikom zlu koje je u njoj počinjeno.”

Poznata je molitva patera Rufusa u kojoj su sudjelovale tisuće hrvatskih ljudi, a koje je zamolio da kleknu i stave ruku na zemlju te rekao ovako: “Bože, ti ljubiš Hrvatsku iz zato ti upućujem iskrene molitve za nju”. Detalje ove molitve protiv zla pronađite ovdje.

Pater Smiljan: Doći će Papa koji će Stepinca proglasiti svetim

Zanimljivo ili opet providonosno upravo pater Smiljan još kao mladi profesor u Rimu u tajnosti prikupljao materijale i novčana sredstva potrebna za kanonizaciju našeg blaženog Alojzija Stepinca te je radio s autorom prvog životopisa Alojzija Stepinca, Aleksom Benigarom na njegovu sastavljanju.

Posljednji put kad smo se poslovno čuli komentirao je susret Pape Franje i patrijarha Irineja pa opušteno rekao: ‘Bogu se ne žuri, znate, doći će papa koji će Alojzija Stepinca proglasiti svetim’. U razgovoru nam je još rekao kako je Alojzije Stepinac neupitno svet i proročki ‘kako njegovo vrijeme tek dolazi.’ Opet i u ovom slučaju vidimo da je Bog kroz patera Smiljana bodrio i gradio hrvatski narod iznutra – u duhu i istini.

Što smo izgubili?

Pater Smiljan učinio je toliko toga za hrvatski narod i domovinu. Podigao je i utvrdio čak tri molitvene karizmatske zajednice koje će vjerujemo sijati sjeme probuđenja i dalje. Njegove seminare poznate kao i ‘posljednja srijeda’ kod patera Smiljana pohađalo je pa sve do pandemije i do tri tisuće ljudi svaki mjesec. Proputovao je tisuće i tisuće kilometara posjećujući Hrvate i van domovine i davao se cijeli u molitvu i razgovore s pojedincima koji su znali čekati u nepreglednim redovima.

Hrabrio je, podizao, tješio i molitvom izganjao zle duhove i bdio nad cijelim hrvatskim narodom. Želio je da se zna da je Sotona stvaran i da nas zarobljava grijesima ali i da ga možemo i hoćemo pobijediti uzdajući se u Gospodina i zaštitu nebeske Majke Marije koju je tako jako ljubio i čijem je svećeničkom pokretu pripadao.

Želio je da znamo da Bog ljubi Hrvate i da želi s našim narodom učiniti velika djela. Nemoguće je napisati sve njegove pothvate, a nešto ne izostaviti jer je apsolutno cijeli njegov život izgarao za svećeničku službu u hrvatskom narodu. Objavio je brojna djela kroz svoj pokret na korist našeg naroda, a sudjelovao je i u objavi poruke milosrdnog Isusa sv. Faustini u našem narodu.

Što smo izgubili s odlaskom patera Smiljana? Golemog zagovornika hrvatskog naroda, ali dobili smo, vjerujem, još snažnijeg jer sad moli izravno pred prijestoljem Boga živoga, za sve nas!

