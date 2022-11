OD VJEŠTICE DO VJERNICE U KATOLIČKOJ CRKVI: Nora Jensen ima predivno svjedočanstvo koje razotkriva ljepotu istine

Autor: Vjera

NORA JENSEN je majka troje prekrasne djece koja ostaje kod kuće i školuje se kod kuće. Živi u Phoenixu s mužem i djecom. Nora je odgajana kao Wiccan (moderni paganizam) od svoje 11 godine. Na koledžu je napustila Wiccu i osjetila duboku želju da pronađe Boga, što ju je dovelo do Katoličke crkve. Ovo je njeno svjedočanstvo.

“Odrastala sam u prekrasnim planinama Colorada s roditeljima punim ljubavi. Nismo uopće bili religiozni; zapravo, naša je obitelj imala antikršćanski stav. Vjerovala sam u bezličnog Boga i bila sam duboko odana anđelima, iako nisam sigurna odakle potječu ta uvjerenja.

Moji su roditelji naporno radili kako bi opskrbili brata i mene i usadili su nam snažan osjećaj za dobro i zlo. Bili smo složna obitelj.





Wicca, obiteljska stvar

Kad sam imala 11 godina, brat i ja smo se igrali u našem dvorištu. Naletjeli smo na kameni krug koji nikad prije nismo primijetili; kamenje i krug jasno su postavljeni ljudskim rukama, u uzorku koji je ukazivao na njihovu ritualnu svrhu. Misleći da su se sotonisti sigurno ušuljali u naše dvorište i sagradili ovu stvar, nastavili smo je uništavati izbacujući što više teškog kamenja s mjesta koliko smo mogli. (Zašto sotonisti? I dan danas se pitam zašto smo to pomislili.) Nakon toga smo otrčali u kuću da kažemo svojoj majci kakvu smo veliku stvar učinili.

Još uvijek se sjećam izraza majčina lica kad smo joj rekli za krug, a njezin čudan odgovor nije mi promakao. Nije izgledala iznenađeno kad smo joj rekli za krug, niti je išta rekla kad smo joj rekli da smo ga uništili.

Kasnije te večeri, oba roditelja su razgovarala s nama o tome. Oči moga oca imale su magnetski sjaj dok je pitao: “Što ako ti kažem da su vještice i čarobnjaci stvarni?” Moj brat i ja smo se pogledali i zakolutali očima. Nismo vjerovali. Moj otac je nastavio objašnjavati, na vrlo uzbuđen način koji me potpuno zaokupio, kako su vještice i čarobnjaci stvarni, mogu izvoditi magiju, a on i naša majka bili su Wiccani. Kameni krug su izgradili oni.

Imala sam mnogo pitanja. Do kraja našeg razgovora, i ja sam htjela biti Wiccanka. Moj brat je djelovao ravnodušno. Ispričali smo se što smo pokvarili krug i pokušali zamijeniti kamenje, iako su nam moji roditelji rekli da ne brinemo oko popravka. Roditelji su mi kupili knjigu o Wicci i ta je knjiga postala moja biblija. Učila je da vrag ne postoji. Osnovni moral Wicce je da, što god pošaljete u svemir, dobijete natrag puta tri. Naučili su me da ne činim zlo, inače će to rezultirati lošim stvarima za mene.

Postojao je odjeljak u ovoj knjizi koji je upozoravao na kršćane da će me pokušati obratiti. Kao obitelj, rugali smo se kršćanima i kod kuće i anonimno u online chat sobama. Otišli bismo u kršćansku sobu za razgovor i govorili bogohulne stvari kako bismo pokušali izazvati reakciju drugih ljudi u sobi.

Tih me dana majka također upoznala s tarot kartama i često smo posjećivali New Age trgovinu s naljepnicama na zidu. Jedna naljepnica mi je privukla pozornost. Pisalo je: “Previše kršćana, nedovoljno lavova.”









Pitala sam mamu što to znači, a ona mi je ispričala o progonu prvih kršćana i kako su bacani u jame s gladnim lavovima. Kupila sam naljepnicu i objesila je na zid svoje spavaće sobe. Bavila sam se čarolijama i vjerovala sam da ponekad djeluju, ali ponekad ne.