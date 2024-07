O moći blagoslovljene vode progovorio svećenik: ‘Nosim je u svaki hotel i apartman’

Autor: Z. K.

“Veoma često sam na putu, budući da držim seminare i govorim o važnosti Marije u duhovnom životu na raznim susretima. Tako da nerijetko noćim u hotelskim sobama.

Jedna od stvari koju uvijek imam sa sobom jest bočica blagoslovljene vode. Doduše, budući da sam svećenik, mogu uvijek blagosloviti vodu’, piše vlč. Edward Looney.

‘Zašto nosim sa sobom svetu vodu? Zato što je zlo stvarno, govori dalje vlč Edward. ‘Nazočnost zla može ostati u prostoru još dugo nakon što je u njemu učinjeno kakvo zlo.

Preporučam i vama: Uvijek nosite vodu sa sobom

Nikad ne znate tko je prije vas bio u hotelskoj sobi i što je imao sa sobom. Ne znate što se je dogodilo u toj sobi. Blagoslovljena je voda moćna zaštita od zla i može odagnati sve njegove ostatke.

Preporučam vam da uvijek sa sobom nosite bočicu svete vode. Kada odsjednete u hotelu, svakako blagoslovite svoju sobu. Ako nemate svetu vodu, možete ju dobiti u svojoj župi.

Nakon što poprskate sobu blagoslovljenom vodom, pomolite se Bogu da zaštiti vašu sobu i zamolite ga za oproštenje na svakom zlu koje je možda počinjeno u tom prostoru. Molite za obraćenje onih koji su prije vas bili ondje i onih koji će doći poslije vas.

Molitve za zaštitu od Zloga

Evo jedne molitve koja vam može pomoći i koju preporuča ovaj svećenik prilikom blagoslova prostora u koji ste tek došli:

“Svemogući Bože, molim te da pošalješ svoje anđele da budu sa mnom na ovom mjestu i štite me od napada Zloga. Molim te, oprosti na svakom zlu koje je počinjeno u ovoj prostoriji i daj onima koji su ga počinili milost obraćenja. Rastjeraj sile tame ako prebivaju u ovom prostoru i čuvaj me ove noći, kao i one koji će ovdje spavati poslije mene. Isuse, vjerujem ti!”









Još molitve

Nije zgorega pomoliti se i za zaposlenike hotela, koji se također kreću u tom prostoru i izloženu su djelovanju tko zna kojih i kakvih sila u njima.

Druga korisna molitva nalazi se u povečerju božanskog časoslova za svetkovine. Tu molitvu također često molim u hotelu:

Pohodi, molimo te, Gospodine ovaj stan. Odagnaj od njega sve neprijatelje zasjede; anđeli tvoji sveti prebivali u njemu i oni nas čuvali u miru, a tvoj sveti blagoslov bio vazda s nama. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Možete zazvati i zaštitu sv. Mihaela arkanđela ili svojeg anđela čuvara. Molitva i sveta voda zaštitit će vas od svih djelovanja Zla i učinit vas spremnima za svaku možebitnu duhovnu borbu.”