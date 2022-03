‘Nikad kao danas svijetu nije prijetilo samouništenje, uđite svi u zaklon’ Gospa svećeniku govorila o Rusiji

Očekuje vas bol kakvu svijet nikada nije upoznao, ali po ovoj žrtvi, možete spasiti one koji vas nastoje upropastiti

Dana 13. svibnja 1987. godine, na sedamdesetu obljetnicu ukazanja Gospe u Fatimi Gospa je ponovno progovorila i to svećeniku don Stefanu Gobbiju, začetniku priznatog Svećeničkog Marijanskog pokreta koji je nastao na temelju molbe Djevice Marije a koji je proširen svijetom, te upozorila na Rusiju i njene zablude koje će udariti čitav svijet.

Rekla mu je sljedeće:

‘Danas se sjećate sedamdesete obljetnice mog prvog ukazanja u siromašnoj Irijskoj dolini u Fatimi, gdje sam sišla s neba da bih vam donijela poruku obraćenja i spasa. Od tada, jedna za drugom, sve ove godine bile su stalna potvrda onoga što sam vam Ja prorekla. Odbacivanje povratka Bogu preko obraćenja, dovelo je cijelo čovječanstvo na pustu i hladnu cestu mržnje, nasilja, grijeha i sve to veće nečistoće. Ratovi su uvijek slijedili jedan za drugim, i usprkos svim učinjenim naporima, još uvijek ne uspijevate ostvariti mir, štoviše, nikad kao danas svijetu nije prijetilo samouništenje.

Nije se htjelo odgovoriti na moje traženje molitve, koje sam tada iskazala, posebno česte molitve Svete Krunice, da bi se postiglo obraćenje grešnika i spas tolikih duša, koje su izložene velikoj opasnosti da se zauvijek izgube. Tako je noć grijeha ovila svijet i zlo se posvuda raširilo poput opasnog raka. Ne želi se priznavati grijeh kao zlo, naprotiv, on se otvoreno opravdava i uzvisuje kao neko dobro. Više se ne ispovijeda. Obično se živi i umire u smrtnom grijehu i svaki dan mnoge duše odlaze u pakao, jer nema nikoga tko bi se molio i žrtvovao za njihovo spasenje.

Nije bila uslišana moja molba da mi se posveti Rusija od strane Pape i svih biskupa, i tako je ona proširila svoje zablude u svaki dio svijeta.

Živite u čovječanstvu koje je stvorilo jednu novu civilizaciju, ateističku i antihumanu. Više se ne ljubi; više se ne poštuju život i dobra bližnjega; plamen egoizma i mržnje gasi ono sjeme dobra koje klija u ljudskom srcu. Siromasi su napušteni; na malene vrebaju zamke i hrani ih se otrovnom hranom sablazni; mladi su izigrani i upućeni na preuranjena iskušenja zla; domaća ognjišta su obeščašćena i uništena. Kako je velik vaš očaj. Kako je gusta tmina kojom ste oviti. U kakav ste ponor pali! Sotona je uspio posvuda raširiti kraljevstvo tame i smrti i vlada poput sigurnog pobjednika. Ali, sada počinjete živjeti ono što sam vam u Fatimi predskazala za posljednje godine ovog vašeg stoljeća i što je još uvijek skriveno velom tajne. Ovo su moja vremena. Nakon bolnih godina Sotoninog trijumfa, sada započinju godine trijumfa mog Bezgrješnog Srca. Zato vas danas pozivam da svi potpomognete ovaj moj plan i da prihvatite ovo moje Djelo ljubavi, koje Ja sama vršim u svakom dijelu svijeta sa svojim Svećeničkim marijanskim pokretom.

Uđite, dakle, svi u zaklon koji vam je moje Bezgrješno Srce pripremilo. (Molite posvetu srcu Marijinom) Ovo su godine, kad ću vas, iz dubokog ponora tame i očaja, povesti do najvišeg vrha svjetla, milosti i ljubavi, jer će, uz pomoć trijumfa mog Bezgrješnog Srca, nad cijelim svijetom zasjati slavno Kraljevstvo mog Sina Isusa.”

Deset godina ranije, 12. lipnja 1978. Gospa don Stefanu Gobbiju govori ovo: Potvrđujem ti da se je uistinu ostvarilo ono, što sam vam već prorekla u Fatimi: Rusija je raširila svoje zablude po čitavom svijetu. Gospodin se poslužio narodima bez Boga, da bi kaznio kršćanske narode koji su se udaljili od puta što im ga je pokazao moj Sin Isus. Sada, kad upravo proživljavate ono što sam vam prorekla, što morate činiti, moja jadna djeco, da biste se zaštitili? Prije svega, utecite se molitvi. Molite više, molite s većim pouzdanjem, molite ponizno i s potpunim predanjem. Nadasve, svaki dan molite svetu Krunicu. Svojom molitvom vi priječite zabludi da se širi; obuzdavate djelovanje Zloduha; prelazite u protunapad i sve više ograničujete domet njegova djelovanja. Na kraju svojom molitvom možete postići pobjedu: to će biti jedini Bog koji će pobijediti preko vas. Prikažite žrtvu paljenicu svoga trpljenja. Časovi koje proživljavate uistinu su teški i bolni. Očekuje vas bol kakvu svijet nikada nije upoznao. Ali, po ovoj žrtvi, možete spasiti one koji vas nastoje upropastiti i možete učiniti dobro onima koji su vaš bič. Tako se, na kraju, mogu spasiti i ovi veliki narodi, koji su se otvoreno pobunili protiv Boga, i tako postali pravi bič za čitavo čovječanstvo.” (Ukrajinski biskupi od Pape traže posvećenje Rusije Gospi Fatimskoj. Gospa: ‘Ako to ne učinite, Rusija će…’)