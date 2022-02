Nije znao što ima u rukama, a ne znamo ni mi: Ozdravljenje po čudotvornoj slici koje je uzdrmalo i Papu

Autor: Vjera

Iako se slika proširila svijetom, mnogi nisu svjesni o kakvoj se moćnoj relikviji radi. Ali, Papa je znao

Ugo Festa rođen je u Vicenzi u Italiji 1951. godine. U ranoj mladosti bio je napadnut multiplom sklerozom, a zdravlje mu se postupno – neumorno – pogoršavalo. To je dovelo do mnogih drugih problema u njegovom mladom životu. Do 39. godine bolovao je, ne samo od multiple skleroze već i od mišićne distrofije i epilepsije.

Početkom 1990. Festu se kralježnica zgrčila i svakodnevno je imao napadaje – neprestano je odlazio liječnicima koji za njega nisu mogli učiniti ništa. Bio je prikovan za kolica. Ugo je zaključio da više nema što isprobati osim molitve.

Slika Milosrdnog Isusa: Nije znao što ima u rukama

Dana 28. travnja 1990. otišao je na hodočašće u Rim. U njegovoj nesretnoj situaciji upoznao se s Majkom Terezom, koja je u to vrijeme bila u Rimu sa skupinom koju je upoznao. Ugo je pozvan zajedno s ovom skupinom na odlazak u svetište Božjeg milosrđa u Trentu, ali on je to odbio. Na odlasku mu je jedna časna iz grupe, dala pet primjeraka slike Milosrdnog Isusa i medalju Božanskog milosrđa. Sljedećeg dana, 29. travnja 1990., Ugo je nosio medalju i na rukama nosio slike koje je trebao blagosloviti papa u Vatikanu. U dnu stepenica bazilike Svetog Petra prolazio je Sveti otac. Ugo ga je zamolio da blagoslovi njegove slike Milosrdnog Isusa. Nakon što je blagoslovio slike, Papa ga je pitao kako je.

Ugo je rekao Svetom Ocu – Ivanu Pavlu II – da se osjeća vrlo malodušno i da je u krizi u svom životu.

Sveti Otac je rekao „Kako možeš imati krizu s Milosrdnim Isusom u naručju? Povjeri mu se i moli za čudo po ovoj slici i zagovor svete Faustine.” Uz ovaj savjet Ugo se predomislio i odlučio da će ipak otići u svetište Božjeg milosrđa u Trentu.

Na bočnom oltaru u O’Santissima Villazzano u Trentu nalazi se svetište Božanskog milosrđa s ikonom slike Milosrdnog Isusa u prirodnoj veličini. Četvrtog dana molitve ispred ove ikone, Ugo je odjednom primijetio da su krakovi sa slike izašli iz slike i išli prema njemu. Ogromna toplina prostrujala mu je tijelom. Našao je sebe kako stoji na nogama raširenih ruku prema Gospodinu i čuo je sebe kako glasno hvali Isusa i Njegovo milosrđe. Vidio je Isusa kako silazi k njemu, njegova bijela odjeća njihala se kao na vjetru, i pomislio je: “Bože moj, ovo je čovjek iz Galileje koji mi dolazi.”

Tada je začuo Isusa kako govori jasnim glasom: “Ustani i hodaj.” I Ugo Festa je počeo hodati!

Istinita priča. Sve su njegove bolesti u tom trenutku bile izliječene i fizički je bio savršeniji nego što je ikad bio u životu.

Čudo Božjeg milosrđa širi se svijetom

Dana 19. kolovoza 1990. Ugo se vratio u Vatikan i tijekom Papinske audijencije u dvorani Pavla VI. odveden je na ponovni susret s papom Ivanom Pavlom II. Rekao mu je o velikoj milosti koju je primio i zahvalio mu na riječima nadahnuća koje su ga dovele do Trenta i rezultirale ovim velikim čudom Božjeg milosrđa. Dao je papi Ivanu Pavlu II svu medicinsku dokumentaciju i kopiju slike Milosrdnog Isusa, s potpisima mnogih ljudi koji su toga dana bili svjedoci ovog čuda.

Nakon toga Ugo Festa posvetio je svoj život Isusu, dobrovoljno radeći s osobama s invaliditetom i šireći poruku Božjeg milosrđa po cijeloj Italiji i šire, a ovo je čudo poslužilo i kao jedan od dokaza zagovorne moći sestre Faustine koja je progašena svetom, a svetom ju je proglasio baš Ivan Pavao II koji je Uga potaknuo na molitvu.

Zanimljivo, slika pred kojom je Ugo osdravio danas se nalazi u u Šurmancima, u župi Međugorje zajedno s relikvijom sestre Faustine.

Isusova obećanjaČudotvorna slika po kojoj je ozdravio Ugo dana je sv. Faustini Kowalskoj. Isus ju je zamolio da ju naslika i proširi svijetom za potrebe Njegova milosrđa. Isus joj je rekao ove riječi: “Ja obećavam da ona duša, koja štuje ovu sliku, neće biti izgubljena. Obećavam također, već ovdje na zemlji, pobjedu nad neprijateljima, posebno u trenutku smrti. Sam ću ih braniti kao svoju čast”. (Dn 48)”.