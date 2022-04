NI RAT, NI UNIŠTENJE Lucija iz Fatime: Molim vas recite ljudima zašto su u opasnosti

Autor: Vjera

'Moja misija nije govoriti svijetu o materijalnim kaznama koje će sigurno doći ako se svijet ne moli i ne pokori. Ne. Moja je misija ljudima reći ovo...'

Razgovor sestre Lucije, fatimske vidjelice, koja je sa svojim rođacima, danas svetim Francescom i svetom Jacintom dobila milost sudjelovati u najproročanskijem djelu našeg vremena, s ocem Fuentèsom dobio je imprimatur mons. Sancheza, nadbiskupa Veracruza. Bio je predmet nekoliko publikacija, posebno u pregledu Fatimskih otkrivenja koji je objavio otac Ryan u lipnju 1959. i u talijanskom časopisu Messagero del Cuore di Maria , br. 8-9, kolovoz-rujan 1961.

U tom razgovoru sestra Lucija rekla je ovom svećeniku o čemu se zapravo radi, o odlučujućoj bitki, posljednjim sredstvima koje nam Gospodin daje i posljednjim vremenima u kojima svaki čovjek izabire svoj put.

“Reci ljudima oče, da su se moji rođaci Francesco i Jacinta prinosili žrtve jer su u svim ukazanjima Presvete Djevice uvijek vidjeli Gospu jako tužnu. Nikada nam se nije nasmiješila i ta tuga, ta tjeskoba uzrokovana uvredama protiv Boga i kaznama koje prijete grešnicima, prodrla je u naše duše, a mi smo samo svojom djetinjastom malom maštom razmišljali i izmišljali različite načine molitve i žrtvovanja. Zato, oče, moja misija nije govoriti svijetu o materijalnim kaznama koje će sigurno doći ako se svijet ne moli i ne pokori. Ne. Moja je misija svima reći o neposrednoj opasnosti u kojoj se nalazimo da izgubimo svoje duše za cijelu vječnost ako ostanemo tvrdoglavi u grijehu,” upozorava sestra Lucija dodajući da je vrijeme da izaberemo jesmo li za Boga ili protiv njega.

“Oče, Presveta Djevica mi nije rekla da smo u posljednjim vremenima svijeta, ali me je natjerala da shvatim iz tri razloga.Prvi razlog je zato što mi je rekla da se đavao sprema upustiti u odlučujuću bitku sa Svetom Djevicom, a odlučujuća je bitka konačna bitka u kojoj će jedna strana biti pobjednička, a druga strana doživjeti poraz. Stoga smo od sada za Boga ili smo za đavla. Nema srednjeg kursa.

Drugi razlog je zato što je rekla mojim rođacima kao i meni da Bog daje dva posljednja lijeka svijetu: Svetu krunicu i Pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu, jer to su posljednja dva lijeka, što znači da neće biti drugih.

Treći razlog je zato što, kao i uvijek u planovima Božanske Providnosti, Bog, prije nego što se sprema kazniti svijet, iscrpljuje sve druge lijekove. Sada, kada vidi da svijet uopće ne obraća pažnju, onda nam, kao što kažemo svojim nesavršenim načinom govora, s izvjesnim strepnjom nudi posljednje sredstvo spasenja, Svoju Presvetu Majku. To je s izvjesnim strepnjom jer ako prezrete i odbijete ovo krajnje sredstvo, više nećemo imati oproštenje s Neba jer ćemo počiniti grijeh koji Evanđelje naziva grijehom protiv Duha Svetoga. Ovaj grijeh sastoji se od otvorenog odbacivanja, s punim znanjem i pristankom, spasenja koje On nudi. Zapamtite da je Isus Krist vrlo dobar Sin i da On ne dopušta da preziremo Njegovu Presvetu Majku.”

Sestra Lucija se posebno osvrnula na snagu svete krunice koju Bog nudi kao oružje protiv baš svakog oblika uništenja čovječanstva, a koje dolazi od zloga:

Što se tiče svete krunice, gle, Oče, Presveta Djevica, u ovim posljednjim vremenima u kojima živimo, dala je novu učinkovitost molitvi krunice. Toliko da nema problema, ma koliko težak bio, vremenski ili, prije svega, duhovni, u osobnom životu svakoga od nas, naših obitelji, obitelji svijeta, ili vjerskih zajednica, pa čak ni života naroda i nacije, koje se ne može riješiti krunicom. Nema problema, kažem vam, koliko god bio težak, koji ne možemo riješiti molitvom svete krunice. Svetom krunicom mi ćemo se spasiti, posvetit ćemo se, utješit ćemo Gospodina našega i zadobiti spasenje mnogih duša.

Konačno, pobožnost prema Bezgrješnom Srcu Marijinu, našoj Presvetoj Majci, sastoji se u tome da je smatramo sjedištem milosrđa, dobrote i oprosta, te sigurnim vratima na koju trebamo ući u nebo.





‘Čovjek na veoma važnoj poziciji bit će ubijen, to će prouzročiti rat’