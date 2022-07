‘NEVIĐENO U POVIJESTI ČOVJEČANSTVA’ Posljednje upozorenje čovjeka koji je pričao s Isusom: ‘Ovo mi je rekao o drugom dolasku’

Autor: Vjera

Gospodin mi je zaista rekao da smo na samom kraju posljednjeg vremena

U više navrata prilikom njegova gostovanja u Hrvatskoj prenijeli smo izvanrednu priču o Južnoamerikancu po imenu Marino Restrepo — nekoć glazbenom producentu koji je stigao kroz Europu do Hollywooda i bio uronjen u život neprestanog tulumarenja i svjetovnosti sve dok ga nisu u rodnoj Kolumbiji doslovno oteli gerilci koji su za njegov život tražili za otkupninu.

Za razliku od mnogih koji su zapeli u mračnoj karizmi rock and rolla, Marino je pobjegao — zahvaljujući intervenciji Neba.

Restrepo, koji je sada katolički misionar, s apostolatom u više od dvadeset zemalja svijeta, započeo je svoj put kao i mnogi drugi iz njegovog doba u svijetu seksa, droge, hipija i ropske odanosti zabavi. Rođen u gorju Anda, preselio se u Njemačku u svojim kasnim tinejdžerskim godinama, gdje se oženio i studirao glazbu prije nego što se preselio u Kaliforniju i ušao u glazbenu i filmsku industriju – kao i u razvrat. (Njegova priča je ovdje a nalazi se i u izvanrednoj knjizi koja se ne može ispustiti iz ruke: ‘Iz tame u svjetlo’).

Naime, nakon što je otet i mučen u mračnoj špilji Kolumbije Marino je doživio nešto što možemo nazvati – prosvjetljenjem savjesti – gdje su mu prikazani svi njegovi grijesi nakon čega mu se objavila Božja ljubav koja je potpuno promijenila njegov život u trenu. A otkrivene su mu i brojne tajne povezanosti Boga s ljudima, tajne raja i pakla kao i budućeg vremena.





Dana 18. lipnja Marino je na svom YouTube kanalu objavio poruku pod nazivom: Poruka našeg Gospodina o drugom dolasku.

Marino kaže da mu je rečeno: “Mi smo na samom kraju posljednjeg vremena, živimo u najmračnijem razdoblju koje je čovječanstvo doživjelo i Gospodar mi je rekao da će postati još mračnije”, ali kako kaže, ” također svijet može primiti u ovom trenutku izvanredne milosti i svijetlo samo kad bi razumjeli ljubav”.

Napominje da mu je Gospodin rekao da “nikad prije u povijesti nije bilo toliko lijepih ljudi koji brinu o fizičkoj ljepoti ali istovremeno nikad prije nije bilo toliko puno ružnih duša.”

“Gospodar mi je rekao da na svijetu postoje milijarde pothranjenih duša koje toliko žele nahraniti tijelo da zanemaruju hraniti duše koje se hrane duhom i nisu sposobni voljeti ili imati suosjećanja. Ne mogu oprostiti i toliko su puni ega da odbacuju Božju ljubav čak i kad umru.”

Marino upozorava da mu je Gospodin rekao “da je čak i vjera postala površna, da mnogi vjernici vjeruju da pakao ne postoji i govore da danas nema Suda, a što je golema varka i od vitalne je važnosti da katolici žive u skladu s onim što nam je dano po katoličkoj vjeri.”

“Moramo biti pravi katolici živjeti po zapovijedima i nauku crkve, moramo učiti svoju vjeru, učiti katekizam katoličke crkve i čitati o svecima i misticima što će nas sve pripremiti na razgovor s bližnjima, za spas njihove duše,” upozorava Marino u novom videu i dodaje: “Nedostatak znanja, vjernosti, hrabrosti i ljubavi razlozi su zašto toliko ljudi otpada od crkve. Mi moramo živjeti istinu i umrijeti govoreći istinu”.









Gospodin mi je otkrio da, “iako nikada na zemlji nije bilo većeg rizika da duša ode u pakao nego danas, također nikada nije postojala veća šansa da duša postigne svetost dok smo još u tijelu. Živimo u slavnom vremenu za one koji su poslušni Bogu. Danas smo u apostolatu posljednjih vremena.”, napominje Marino.

Gospodin mi je zaista rekao, dodaje Marino, da smo na samom kraju posljednjeg vremena, međutim ignorirajte sve one proroke koji kažu da je kraj sljedeći mjesec, pa kad se ništa ne dogodi prorok kaže hvala za vaše molitve, bit će to ipak u svibnju sljedeće godine.

“Ne smijemo dopustiti da nas zavaraju, vrag je jedini koji nas tjera da brinemo za budućnost. Što se tiče svijeta i njegove budućnosti Gospodin je rekao da će svijet postati još više industrijalizirani bezbožni svijet fokusiran na materijalna djela, a religija će biti privatna djelatnost koja se ne smije javno izraziti i pratit će se i biti kontrolirana od strane vlada. Prava crkva će praktički živjeti u podzemnom svijetu kao i na početku kršćanstva”.









Znakovi vremena

Marino dalje dodaje: “Židovi su ti koji će pripremiti put za Gospodina kada ponovno dođe, Gospodin mi je rekao da se obraćenje Izraela mora dogoditi prije nego Isus opet dođe, objasnio mi je da su Židovi izabranici Božji, a katolici su cijepljeni na stablo izabranih kao njihova posvojena djeca i da su Židovi naša starija braća. Moramo priznati Židove, iako još ne vjeruju.

“Na samom kraju Židovi će se obratiti na katoličanstvo na misi pomazanjem svetim duhom i to će dogoditi doslovno preko noći, na isti način na koji je pao berlinski zid. Kada počne obraćenje, bit će velika zbrka među Židovima i mnogi od njih će se međusobno ubijati. Kada se židovski narod poput bujice stopi u katoličanstvo to će biti posljednje zvono za najavu Isusovog dolaska. Oni će spasiti katoličku crkvu od velikog otpadništva.

Ovo su znakovi za koje je Gospodin rekao da će ih dati”, kaže Marino. “Crkva će postati manja, ali će postati crkva pravih vjernika. U sljedećih nekoliko godina, koliko god će mnogi odstupiti od katolička vjere morate znati da Gospodin čisti svoju kuću i mnogo prljavštine će se otkriti. Što je skriveno izići će na vidjelo. Vremena s kojima se suočavamo nećemo moći izdržati bez vjere koja je radikalno usredotočena na ljubav i savršenu poslušnost.

Apsolutno je potrebno u ovom našem vremenu naučiti kako se istinski voljeti. Trebamo pogledati oko sebe i zapitati se da li nam je uistinu stalo do toga, do spasa onih oko nas ili su to samo sjene. Primjerice prije nego se obratim ljudima, ja molim Gospodina da mi udjeli ljubav prema svima koji su došli poslušati da mi pomogne govoriti samo iz čiste želje da njihovo spasenje bez ikakvog drugog motiva. Morate znati da je svatko od nas na zemlji neizmjerno važan i ako ne marim za svog bližnjeg onda će moja djela i molitve biti i ostati prazne.”