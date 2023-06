‘Nekoć sam trenirao s Livajom i Pašalićem, ali Bog me pozvao’: Nogometaš iz Kaštela postao svećenik

Autor: Z. K.

‘Nisam imao susret s egzorcizmom ali sam dva puta bio prisutan, jednom na molitvi, a drugi put na svetoj misi kad su opsjednute osobe imale reakcije.

To što je izlazilo iz njih, ti njihovi pokreti, te njihove riječi, to kolutanje očiju, to se vidjelo da nije nešto ljudsko, nego nešto sotonsko da izlazi iz njih…” rekao je u jednom od zadnjih videa na Tik Toku don Tomislav Lukač, mladi svećenik, a nekoć nogometaš iz Kaštela kojeg na ovoj društvenoj mreži prate deseci tisuća ljudi.





“U mladosti sam trenirao s Livajom i Pašalićem, ali onda >>>više na vjera.hr