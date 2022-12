‘NEKIMA SE NE SVIĐA OVO ŠTO GOVORIM’! Biskup o novom trendu za kojim lude tisuće: ‘Nema tu ničeg kršćanskog, iskrivljuje se sadržaj adventa’

Autor: I.G.

Sisački biskup Vlado Košić objavio je božićnu čestitku koju je prenijela Informativna katolička agencija IKA. Košić je objasnio što je Božić i kakvo on značenje ima.

“Božić je mali Bog, novorođeno dijete Isus koji je rođen u Betlehemu od majke Marije”, rekao je Košić.

“Nekima se to ne sviđa što kažem jer misle da je Božić univerzalni blagdan radosti, veselja, praznik zime, djedova koji nose darove djeci, sobova koji voze saonice i vila koje ih prate. Čak vole kazati da je to Božićna priča ili Božićna bajka. Jednako tako proglašavaju svoje gradove božićnim gradovima ili u novije vrijeme adventskim pa slave Advent u Zagrebu, Advent u Sisku, Advent u Petrinji…





No, to je ipak netočno i treba upozoriti da je advent kršćansko iščekivanje Božića, a prodaja kobasica, zelja, mladog vina i sl. je sajam, koji bi – kad se već to događa u vremenu adventa – mogli nazvati Adventski sajam, a ne Advent”, kaže Košić.