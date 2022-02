‘Neka ovo što se događa bude opomena’: Isus poslao poruku narodima, o ratu i o važnosti Međugorja

Alicja Lenczewska (1934.-2012.) – umirovljena je učiteljica iz Poljske koja je vodila bogat unutarnji život i razgovore s Isusom. Duhovne bilješke koje je ostavila, na zahtjev nadbiskupa Andrzeja Dziege, ispitala je teološka komisija i utvrdila da su u skladu s naukom Crkve. Biskupja je dozvolila njihovo širenje. Poruka koju donosimo upućena je čovječanstvu i razobličuje današnje i buduće vrijeme. Zanimljivo je, Isus preko poljske mističarke poziva da poslušamo Njegovu Majku koja se ukazuje u Međugorju. Također razobličuje novi oblik rata, kojem ako bolje pogledamo doista svjedočimo:

Isus joj govori: “Sotona je nemoćan protiv onih koji mu ne daju dopuštenje, koji odbacuju sve što je zasjenjeno zlom i nedosljednošću Evanđelju. U ovoj tami koja, uz ljudski pristanak, sve više obavija svijet, jedino svjetlo je herojska vjera i vjernost Mojim Učenjima i povjeravanje sebe zaštiti Moje Majke koja će zmiji zdrobiti glavu. Prevladat će Bezgrješno Srce Moje Majke. Ona je Majka Crkve koja je uvijek sveta, bez obzira na grijehe i izdaje mnoge crkvene djece.

Ja sam svetost Crkve, Moji apostoli, Moji odani sluge koji su, u prinošenju mučeništva, temelj i zid i strop Moga Hrama. U njoj sam živ i istinit, i u njoj, preko svojih slugu, hranim svoju djecu, obnavljam život i vodim ih u Očevu kuću. Moja Crkva sada pati, kako sam ja patio, ranjena je i krvari, kako sam ja ranjen i kako sam svojom Krvlju označio put do Golgote. I ona je popljuvana i oskrnavljena, kao što je Moje Tijelo poprskano i izlupano. I spotiče se i pada, kao što sam Ja pod teretom križa, jer nosi i križ Moje djece kroz godine i vijekove. I ona ustaje i ide na uskrsnuće kroz Golgotu i raspeće koliko svetaca.

Ali vrata pakla je neće nadvladati, jer je mudrost i snaga Božjeg Duha vodi kroz srce i um Mog upravitelja na zemlji i njegovih vjernih suradnika.

I dolazi zora i proljeće Svete Crkve, iako postoji anti-Crkva i njezin utemeljitelj Antikrist. Iako su tu Luciferovi proroci i svećenici, i kaznena vojska masonerije, te mnoge veze i organizacije na usluzi. I premda postoji svjetski “Sanhedrin” koji upravlja Crkvom Sotone na zemlji. Iako su podjarmili svoje vlade i bogatstva, a čini se da su sve zatrovali i vode svijet u propast.

No, Antikrist nije Bog, on ne može ništa stvoriti, i samo želi uništiti ono što je Bog stvorio. I kopirajući Boga, on rani, ranjava, izobličuje i truje strah, bol i smrt. Anticrkva je po svojoj strukturi, namjeni i djelovanju suprotna pravoj Crkvi. Na mjestu života je smrt, na mjestu istine laž, na mjestu ljubavi – mržnja, na mjestu oprosta – osveta, na mjestu slobode – ropstvo, na mjestu poniznosti – ponos, na mjestu milosrđa – okrutnost.

I tako je moguće nabrojati sva duhovna dobra sadržana u Evanđelju i prepoznati njihove suprotnosti, koje su sadržaj učenja i djelovanja onih koji se bore protiv Moje Crkve, s Mojom ljubljenom, patničkom djecom. Put do spasenja vodi kroz čišćenje sotonskog otrova istočnog grijeha svijeta i svakog djeteta ove zemlje. Doći će čišćenje koje će iznijeti na vidjelo Božju istinu i laži sinova tame, i svaki će čovjek prema svojoj vlastitoj volji, suočen s ovom istinom, morati izabrati kraljevstvo Moga Oca ili se predati otac laži za vječnost.

I svijet će biti oslobođen od paukove mreže Velike bludnice, Crkve Antikrista i onih koji su joj služili iz reda Moje djece. Marija je ona kroz koju ide ponovno rođenje Moje Crkve, tako da ona sja punim sjajem Božje svetosti. Sadašnje vrijeme od djece traži istinu, herojsku vjeru, nadu i ljubav. Treba prepoznati znakove vremena u svjetlu molitve i Božje riječi i ispuniti pozive Moje Majke i pozive Mog ljubljenog sluge Ivana Pavla II., te moliti i pokajati se u nakani spašavanja Moje izgubljene djece.









Ja, poput moje Majke koja se pojavljuje u Fatimi i Međugorju, pozivam sve na obraćenje, molitvu i pokoru kako bismo spasili što više života i što veći dio zemlje od potpunog uništenja od strane Sotone, koji sije razdor, mržnju i agresiju u srca ljudi.

Činite pokoru i molite se za one koji su podlegli mržnji i za njihove žrtve. I uzdajte se u Boga u Presveto Trojstvo, da u vašim srcima, u riječima koje govorite i u vašim djelima bude mir i ljubav. Samo tako ćete se oduprijeti ovom razornom valu međusobne mržnje i razdoru koji se slijeva svijetom, sve više ga zahvaća.

Ovo je novo Sotonino djelo nakon vala fašističkog i komunističkog totalitarizma. Sada je ideja da se svatko bori protiv svakoga, iskorištavajući etničke, nacionalne, vjerske ili bilo koje druge razlike. Čuvajte se upotrebe riječi koje stvaraju tjeskobu i postavljaju ljude jedni protiv drugih. U svijetu i u ljudskim srcima nastupilo je vrijeme zbrke, jer su poruke koje su dane svijetu da se vrate Božjim putovima, da se zajedno mole i da čine pokoru, ostale zanemarene od strane svijeta i onih koji upravljaju državama, i propovijedaju razne ideologije, utječući na čitave ljudske zajednice.

Poruke obraćenja su primili pojedinci – i oni su mirotvorci. To je nada za spašavanje mnogih zbrka koja su započele i rastu unatoč očitim parolama ili pokušajima jedinstva i mira.









Ništa se neće učvrstiti i neće biti mira bez obraćenja – bez Boga. Naprotiv: tjeskoba i rascjepkanost će se povećati, a širit će se ono što se događalo u Jugoslaviji, koja je ignorirala pozive Moje Majke koja se tamo pojavljuje.

Neka ovo što se događa bude upozorenje svijetu, koji je u opasnosti od istoga ako pozivi na obraćenje ostanu bez odgovora. Neka ovo bude opomena svima koji žele graditi svoj dom i svoj život bez povjerenja u Bogu, bez molitve i dobrote prema drugim ljudima.

Neka to bude i poziv na pokajanje, molitvu i djela milosrđa za one koji ostaju uz mene i žele donijeti poruku ljubavi i mira. Amen”

