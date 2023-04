‘NE ZNAM ŠTO MI SE DOGODILO’: Student bez poznavanja vjere ušao u crkvu, izašao kao novo stvorenje, kršten na Uskrs

U dobi od 21 godine, Marcos Felipe, mladić iz Valencie, iz prve je ruke svjedočio kako jednostavan poziv može promijeniti “cijeli život u potpunosti”. U njegovu slučaju, nikada nije bio odgojen u vjeri i nije primao sakramente, jer su njegovi roditelji zaključili da je to nešto “o čemu će on morati odlučiti kad bude punoljetan”.

Kao odrastao, nije želio ništa znati o vjeri sve dok ga prijatelj nije ustrajno pozvao da dođe s njim u crkvu. Bio je to prvi korak do ovog 8. travnja, Velike subote, kada mu je to, nakon primanja sakramenata inicijacije, postalo “najvažniji dan” u životu.

U intervjuu za El Rosario, mladi student medicine prisjeća se da nikada nije živio vjeru kod kuće i, zapravo, njegova obitelj ga nije čak ni krstila.





Prijatelj me uvijek pozivao da idem na ‘svetu uru’, ali nisam znao što je to niti sam želio znati, a budući da nisam vjernik, rekao sam mu da mi se ne da”, objašnjava.

No, prijatelj nije odustajao i svaki put kad bi išao na molitvu, na misu ili na bogoslužje, pozivao je Marcosa.

Napokon je prihvatio ponedjeljak koji su dogovorili za učenje. Ne znam zašto sam rekao da, ali učinio sam to da vidim što bi se to moglo dogoditi.

Potpuno neočekivani susret s Bogom

Očekivanja su mu bila nikakva, ali svakako ga je zanimalo što će zateći kad stigne u župu, kako će se osjećati, koliko će to trajati…

