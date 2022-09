Nakon tragične nesreće završila na putu za pakao: Ono što je doživjela potaknulo je brojne ljude da promjene svoje živote

Autor: Vjera

Na izgovor ove molitve, Isus i Marija odmah su došli

Prije nesreće bila sam vjernik, ali sam se polako počela udaljavati od Boga. Jedno vrijeme sam prestala ići u crkvu i moliti se. Upala sam u loše društvo; Počela sam se drogirati, piti alkohol i odlaziti na zabave.

Bila sam neko vrijeme ozbiljno bolesna. Nisam više marila za sebe. Dala sam sve od sebe da se uništim… Bio je to način da utopim svoju unutarnju bol.

U to vrijeme me počela zanimati i crna magija, prizivala sam duhove i išla kod iscjelitelja. Sve je to otvorilo vrata zlom duhu… Bila sam zaglavljena u grijesima i razmišljala sam o samoubojstvu.





Dva tjedna prije nesreće željela sam se ubiti. Imala sam i osjećaj da će se ovaj fatalni događaj dogoditi…

7. studenoga 2015. išla sam na koncert koji je – nisam znala – trebala voditi sotonistička sekta. Na putu sam se frontalno sudarila s autom koji je dolazio iz suprotnog smjera.

Udarajući u auto, glasno sam zazivala Boga: “Gospodine Bože – ako me čuješ – ne daj da umrem, daj mi da živim!”>>>više na vjera.hr