NA VELIKI PETAK: Kardinal Bozanić predvodio Službu Muke Gospodnje

Autor: Zlatko Govedić

Na Veliki petak, 15. travnja 2022., zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je Službu Muke Gospodnje u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca, koji se nalazi u blizini potresom ranjene Zagrebačke katedrale. Kardinal je obrede predvodio u zajedništvu s pomoćnim zagrebačkim biskupima mons. Ivanom Šaškom i mons. Mijom Gorskim, generalnim vikarom i moderatorom Nadbiskupskog duhovnog stola mons. Tomislavom Subotičancem, kanonicima Prvostolnog kaptola zagrebačkog, dekanom Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Josipom Šimunovićem, ekonomom Zagrebačke nadbiskupije preč. Tomicom Šestakom, rektorom Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa preč. Željkom Faltakom i odgojiteljima Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa.

Služba Muke Gospodnje započela je molitvom u tišini, nakon koje je uslijedila služba riječi. Propovijedao je pomoćni biskup mons. Ivan Šaško.

“U Evanđelju po Ivanu posljednje zabilježene Isusove riječi su: Dovršeno je! U izvorniku na grčkom to je jedna riječ. To nije ni uzvik boli, ni vapaj, ni molitva, a ipak je oporuka u kojoj se kaže da je nešto zaokruženo, dovedeno do svrhe; da je učinjeno onako kako treba biti učinjeno. Jauk bi bio razumljiv; logičan bi bio krik kao izražaj patnje; ili jednostavno tiho gašenje života. Ali Isus zadnjom riječju govori o svome poslanju”, rekao je na početku homilije biskup Šaško.

Govoreći o Pilatovim riječima “Evo čovjeka”, biskup je istaknuo kako “na križu Otac pokazuje Sina: Evo čovjeka, kada je jasno da je ostala samo njegova ljubav od koje, jedine, i samo s njom čovječnost može biti obnovljena. Božjim milosrđem. Na Isusovu križu onaj strah koji je đavao unio u srce praroditelja, otrov laži o Bogu, posvema je raskrinkan: Nije istina da je Bog ljubomoran na sreću čovjeka. On ne želi ništa za sebe, a daruje sve. Zadnji korak u tome je dolazak čovjeka pred ogledalo koje pokazuje da ljude na križ ne stavlja Bog, nego čovjek. Čovjek pribija na križ drugoga čovjeka, ponekad sebe samoga, a uvijek Boga. Isus je prošao kroz ‘proces’ koji pokazuje da u njemu nema krivnje.”

Biskup Šaško kazao je kako je Veliki petak dan kada razmatramo i klanjamo se križu. “Naviknuli smo koristiti riječ ‘križ’ kao ‘mjernu jedinicu’ za trpljenje. Danas ga razmatramo u njegovoj istini mjesta s kojega se vidi kakav je Bog. Čovjekova je ljutnja bila toliko snažna da smo ga razapeli, a on nas ne prestaje ljubiti. Odveli smo ga na križ, da bismo ga uklonili i prekinuli svaku vezu s njime, a on je od križa napravio pečat vječnoga saveza s nama.”





Kazavši kako evanđelist Ivan naglašava “kraljevanje Isusa iz Nazareta koji upravlja poviješću i njegovo posvemašnje darivanje koje nas spasava” biskup je istaknuo kako je to vidljivo i u ovom bogoslužnom prostoru, gdje se u pozadini oltarnog prostora nalazi “lik Krista iz najstarijega sačuvanog liturgijskog prostora u Zagrebu, kapelice sv. Stjepana u Nadbiskupskome dvoru; lik Svevladara, koji danas posebno razmatramo stavljajući u prvi plan Kristov križ i njegovu raspetost kojoj se klanjamo, povezujući staro i novo, prošlo i buduće. U njegovim smo rukama; povijest, sva povijest pripada Njemu, i onda kada nam izmiče smisao povijesnih događaja! Mi smo večeras u tome uzvišenom djelu; u Božjemu ‘danas’, u kojemu je bol svakoga od nas posvema usvojena i nadvladana, pobijeđena snagom ljubavi.”

Biskup Šaško naglasio je kako je pod križem rođena Crkva; ona je “klica, uvijek maleno stado koje ostaje pod pogledom Gospodina na križu, pod mrtvim tijelom Krista koji je umro za nas. Crkva vjerno čuva obećanje uskrsnuća, nudeći susret vječne radosti za sve, a osobito za umišljene zemaljske moćnike koji po obraćenju uviđaju promašaj grijeha kojim su željeli ubiti ljubav.”









Biskup je homiliju zaključio riječima: “Večeras se ostvaruje ono što smo pjevali tijekom korizme: Sretnih li vas grješni ljudi… ljubavlju za vama žudi na sud križa Višnji sam. U istini svoga siromaštva nalazimo se u Božjoj čežnji. Takvi smo privučeni njegovom ljubavlju pred križem Gospodinovim; pred raspetim Kraljem i Svevladarom. Njemu se klanjamo, jer nam je darovao Sina koji je uzdignut dovršio djelo po kojemu i mi živimo vječno. Sretnih li nâs, grješnih ljudi…”









Uslijedio je poklon križu, a na kraju obreda Kardinal je u zajedništvu s pomoćnim biskupima, prezbiterima i vjernicima ostao u molitvi pred Presvetim Oltarskim Sakramentom.

Na Veliku subotu, 16. travnja 2022., zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodit će Vazmeno bdijenje u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca s početkom u 20 sati. Pomoćni biskup mons. Ivan Šaško predvodit će Vazmeno bdijenje u Župi bl. Ivana Merza u Španskom, dok će pomoćni biskup mons. Mijo Gorski Vazmeno bdijenje predvoditi u Župi sv. Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu.

Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije