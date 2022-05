Mučna priča Patricije! S pet godina roditelji su je predali u sotonističkom ritualu, sad je progovorila o svemu

Autor: Vjera

"U krugu oko oltara bili članovi obitelji i drugi članovi kulta. Skandirali su na nekom nepoznatom jeziku. Sjećam se samo da su me prikovali, vezali i onda mi je izvršen ritual."

I dok mnogi ne vjeruju da sotona postoji pa ni njegovi sljedbenici, užas okultizma napreduje. Ovo je duboko uznemiruja ćpriča o najmračnijoj vrsti zla, a Patricia je bila tek djevojčica u vrtiću kada je bila prisiljena sudjelovati u tome, u sklopu sotonističkog kulta.

Počevši od malena, bila je mučena, kako kaže, sve u ime samog Đavla. Sada, desetljećima nakon što je proživjela ovu živu noćnu moru, ona prekida svoju šutnju i progovora.

“Ljudi kojima najviše vjerujete, a koji bi se trebali brinuti o vama i štititi vas od zla, zapravo su učinili štetu”, prisjeća se ona. Kad je Patricia imala pet godina, kaže da je inicirana u sotonski kult kroz niz bolesnih i uvredljivih rituala.





“Članovi obitelji su me odveli da sudjelujem u ceremoniji, ritualu”, kaže ona. “U podrumu je bio oltar napravljen od drveta. A na podu od betona bio je pentagram obojen crvenom bojom. Zatim su u krugu oko oltara bili članovi obitelji i drugi članovi kulta. Skandirali su na nekom nepoznatom jeziku. Sjećam se samo da su me prikovali, vezali i onda mi je izvršen ritual.”

Patricia kaže da je silovana i obećana Sotoni. Ali užas tu nije stao. Sotonski rituali i žrtvovanje životinja nastavili su se tijekom cijelog njezinog djetinjstva. “Bili smo prisiljeni piti krv. Bili smo prisiljeni jesti oči, a ako nismo, mučili smo se dok to nismo učinili. A oči su nam trebale dati moć da vidimo u duhovno područje.”

Za Patriciju nije bilo sigurnog mjesta. Nesposobna obraditi zlostavljanje, potisnula je svoja sjećanja.

“Noćni strahovi bi se nastavili i snovi. Moj mozak je pokušavao sve to riješiti. Znate, to je konstantna noćna mora. To je apsolutna noćna mora. Osjećala sam se kao da živim horor film be prestanka. Tako to opisujem.”

S trinaest godina pobjegla je od kuće. Ali tama u kojoj je odrasla pratila ju je. U svojim tinejdžerskim i dvadesetim godinama, Patricia je čitala tarot karte i komunicirala s duhovima jer ih je stalno viđala. Cijelo vrijeme živjela je u stalnom strahu i tami.

“Mogla sam vidjeti demone i duhove. I kako sam postajala starija, imao sam svoje duhovne vodiče. Poželjela sam i moć u jednom trenuku. Htjela sam imati potpunu moć nad svojim životom jer nisam imala nikakvu kontrolu, bila sam nemoćna kad sam bila mlađa. Svaki put kad bih otišla, pokušala se izliječiti od okultizma, prve misli koje bi mi pale na pamet bile su da se ubijem, što sam mnogo puta pokušavla učiniti, bilo da se radi o rezanju zapešća ili uzimanja prevelike doze tableta. Završila bih u bolnici, na psihijatriji.”









Žudjela je za slobodom, ali nije znala kamo da se okrene. “Željela sam mir. Htjela sam biti sretna, ali nisam znala kako to postići, jer sam se bojala Boga. Zapravo mrzila sam Boga iako to nisam htjela. Nisam – htjela ništa s Njim. A u isti vrijeme tražila sam sigurnost. Tražila sam mir. Tražila sam da budem voljena.”

Očajna, Patricia je otišla u crkvu s prijateljem kršćaninom. Dok je crkva slavila, ona je prvi put osjetila Isusovu ljubav. Zatim kaže da je osjetila nešto drugo.

“Svi su slavili Gospodina, i samo sam htjela raditi ono što svi rade. Osjetiti što oni osjećaju. Trebala mi je sloboda. Stoga sam podigla ruke i mračna prisutnost je došla iza mene i doslovno trznala moje tijelo, najviše moje rame. Odvlačilo me. Nije popuštao. Rekla sam: “Ne. Ne idem. Ne, ne idem.” I nastavila sam plačući: ‘Isuse, Isuse, Isuse, Isuse, Isuse, Isuse.’ A onda se počela dizati pred svima.”









Patricija je postala kršćanka i započela dug put do slobode i cjelovitosti s Isusom.

Rekla sam mu: ‘Želim osjetiti kako se krećeš u mom životu, želim osjetiti oslobođenje od ovih uporišta. Želim osjetiti mir.’ Kad sam se izdigla s poda, On je bio tamo sa mnom.

I počela sam čitati svaki stih o Njemu. Žena na zdencu, žena koja je dotakla Njegovu odjeću, ja sam bila te žene, žena koja je trebala biti kamenovana. Trebala sam ga da mi postupno pokaže da mu mogu vjerovati. I to je ono što je On učinio.”

Kroz intenzivno kršćansko savjetovanje i molitvu, Patricia je konačno pronašla slobodu i mir koji je oduvijek željela u Kristu.

“Sada svakodnevno hodam s radošću i nikad mu ne zaboravljam zahvaliti svaki dan za ono što je učinio u mom životu. Nikada ne zaboravi zahvaliti mu. I uživam u životu. Isus mi je vratio sve godine koje mi je Đavao ukrao. Ako može voljeti nekoga poput mene, koji je bio upleten u svu tu tamu, i potlačen njome, i osloboditi me i dati mi potpuno novi život, ako može uzeti nekoga poput mene , koji je bio u okultizmu tako duboko, u toj tami tako duboko, koji je bio zarobljen od strane neprijatelja, i izvući me iz te rupe, te jame pakla i dovesti me na svjetlo, On to može učiniti za svakoga. Nije ga briga koliko su duboko u okultizmu, On te može izvući. Potrebno je samo nekoliko riječi, Isuse pomozi mi. Ili Gospodine, pomozi mi. I On će biti tu. On će biti tu da pomogne izvući te van,” govori Patricija u svom svjedočanstvu.