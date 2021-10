Morate ovo znati! Nakon što Bog prosvijetli čovječanstvo, mediji će svijetu reći ovo

Ovo je razlog zašto za ovaj događaj morate znati prije nego se on dogodi

Otac Jesse Maingotom, razgovarao je s Christine Watkins, autoricom knjige Upozorenje koja govori o čudesnom i milosnom događaju koji će pogoditi čitav svijet. Takozvanom Prosvjetljenju savjesti, nakon kojih će doći do masovnih obraćenja diljem svijeta jer će čitavo čovječanstvo biti zahvaćeno ovim milosnim događajem u kojem Bog objavljuje istinu svakom pojedinom, ljubljenom djetetu. Ovaj događaj je proročki naviješten i u svetom pismu i preko brojnih mističara, svetaca i papa a sve je, kako kaže Christine Watkins sazdano u knjizi, upravo zbog toga da bi se ljudi mogli pripremiti.

Kako sama svjedoči, iako je riječ o izrazito milosnom događaju kojeg se ne treba bojati i koji će pogoditi svaku dušu što će rezultirati masovnom povratku Bogu, ipak će na kraju doći do velikog otpada. Kako? Razlog tome je, upozorava Watkins, što će Zli u suradnji s medijima uvjeriti dio čovječanstva da ono što su doživjeli nema veze s Bogom, nego s nekim prirodnim fenomenom poput solarne baklje, masovne hipnoze itd. I ponovno će ljudi zaboraviti veliku milost koja ih je zadesila. Zbog toga je, kaže dalje Watkins, važno da ljudi čuju za ovaj događaj prije nego se on dogodi. Zbog toga je, vjeruje, potaknuta od Duha Svetog da objavi knjigu Upozorenje. U intervjuu detaljno opisuje kako je kroz molitvu došla do te spoznaje, iako sama naglašava, ona nije mistična duša.

U intervju je otac Jesse Maingotom razgovarao i s Marinom Restrepom, obraćenikom koji je otet od strane gerilaca i u vlažnoj špilji u kojoj je bio zatočen, sam doživio ono što predstoji čitavom svijetu – Prosvjetljenje savjesti. U ovom razgovoru intervjuu opisuje bol koju je osjetio zbog činjenice da je postao svjestan vlastite izdaje Boga, kao i o neizmjernoj snazi i važnosti svete ispovijedi kojoj bi trebali pristupiti prije ovog događaja. Pogledajte vrlo zanimljiv intervju koji je prevela izdavačka kuća Kyrios, koja je izdala navedenu knjigu za hrvatsku javnost.