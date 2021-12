Molitva zahvale Bogu za sve milosti koje smo primili u protekloj godini

Autor: Vjera

Stani, osvrni se i zahvali jer sve što imaš, što jesi i što te okružuje, sve ti je darovano.

Predobri Bože, na kraju ove godine dolazim ti zahvaliti na svemu što si mi udijelio u njoj. Ponajprije ti zahvaljujem za nebrojene milosti i duhovne darove. Zahvaljujem ti što si mi tolike molbe uslišio, tolike moje zablude popravio i tolikim me rasvjetljenjima, opemonama i duhovnim utjehama obasuo. Zahvaljujem ti i na milosti vremenitoga života, osobito što si me i ove godine očuvao na životu. Hvala ti za mnoga druga dobročinstva: za zdravlje, sreću, slogu u obitelji, za uspjeh u pothvatima i blagoslov u vremenitim stvarima. Ti si me, Gospodine, tijekom godine tako divno vodio. Budi i sljedeće godine moja snaga. Daj da ti vjernije služim i što savršenije ispunim tvoju svetu volju pa došlo što mu drago. Ti si uza me, čega da se bojim! U tebe se, Gospodine, uzdam, neću se postidjeti dovijeka! Amen.