Mole ljudi diljem svijeta: Molitva sv. Mateju u financijskim teškoćama

Autor: Vjera

Bez obzira na uzorke financijskih problema, čovjek mora znati da Bog želi pomoći

Mnogo puta smo financijski u potrebi. To bi moglo biti zbog neočekivanog gubitka posla, nedostatka obrazovanja, bolesti, zdravstvenog stanja ili velikog duga i neodgovornosti. To bi moglo biti čak i zbog grijeha i pogrešaka koje smo sami napravili. To može biti zbog raznih situacija na tržištu rada koje mi ne možemo kontrolirati. Evo kažu da svijetu prijeti velika glad i da će sve više ljudi pored nas biti u onoj istinskoj potrebi. Bez obzira koji su uzroci, znajte Bog vam želi pomoći.

U Mateju 6:24, Isus upozorava svoje učenike na novac. Kaže im da je nemoguće služiti dvojici gospodara istovremeno. Jer u slučaju zanemarivanja ovog upozorenja pogađa nas pohlepa a pojedinačna i korporativna pohlepa do sada su uništile karijere, odnose, obitelji, brakove, zajednice, okoliš i sam život. Zbog činjenice da se predajemo iskušenju pohlepe, također nam je mnogo teže vršiti Božju Volju. Kako se uopće možemo nadati da ćemo slijediti Božju zapovijed da volimo jedni druge i Boga iznad svega ako postanemo usredotočeni na stjecanje više bogatstva, stjecanje više stvari i život u luksuzu?

No, činjenica je da ponekad financijski problemi nisu povezani s pohlepom. Ponekad je potrebno samo imati dovoljno. A budući da znamo da Bog želi da ga zazovemo kao dobrog Tatu kad god smo u potrebi i jer znamo da se trebamo moliti u svim važnim odlukama, važno je da, kad financijski problemi nastupe prvo zamolimo Boga, u molitvi, da nam pomogne pronaći pozitivna rješenja za naše probleme.





Osim toga, možemo zamoliti i svece za njihov zagovor. Posebno sv. Mateja kojem se milijuni mole u financijskim teškoćama i svjedoče obilne plodove. Podsjetimo, Matej je bio carinik i stoga je vrhunski zagovornik kad su u pitanju – financije.

Ovo je molitva sv. Mateju za finacijske probleme koju mole ljudi diljem svijeta:

Presveta Djevice Marijo, molim Te, zamoli Svog Božanskog Sina, Gospodina Našega, Isusa Krista, da dopusti svetom Mateju, apostolu, da nam pomogne u našim financijskim nevoljama i da nam usliša ovu našu molbu:

“Dragi Sveti Mateju, apostole Isusa Krista, usrdno te molimo, pomozi nam u našim nevoljama, pomozi nam podmiriti sve naše obaveze, platiti dugove i podmiriti sve naše svakodnevne potrebe. Mi znamo da nismo gospodari dobara koja nam je Bog dao i povjerio na upravljanje, nego samo upravitelji tih dobara, ali te usrdno molimo, da nam pomogneš sačuvati sve što posjedujemo, tako da nam to ne unište zli pakleni duhovi u svojem bijesnom jurišu i u svojem napadu. To te molimo po Gospodinu Našem, Isusu Kristu. Amen.“

Hvala ti Sveti Mateju!