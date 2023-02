MOĆNI KARDINAL NA ODLASKU: Što je radio 25 godina? Promaklo nam je golemo čudo Europe!

Autor: Zrinka Požežanac

Neobično je mnogima bilo čuti vlč. Zlatka Korena koji je o kardinalu na odlasku, Josipu Bozaniću rekao da će se s vremenom vrednovati kao i kardinal Kuharić. Većina ljudi će reći da se kardinal Bozanić ne može ni uspoređivati s kardinalom Kuharićem; jer što je on napravio?

I to je djelomično istina. Riječ je o potpuno dvije različite osobnosti postavljena i dva potpuno različita stanja duha crkvene povijesti u Hrvata.

Kardinal Kuharić služio je Crkvi i domovini kad je ona bila duboko ratom ranjena i kad je srce cijele domovine bile okrenuto Bogu pa tako i kardinalu čije su riječi htjele ne htjele dirala ljudska srca. Kardinal Kuharić definitivno je dokaz da Bog u pravo vrijeme daje prave osobe i pastire koje vode Crkvu. Jer za Crkvu ranjenih ljudi bio je potreban takav sluga, sposoban prodrijeti u najdublje rane domovine i bez straha ih zacjeljivati.





Kardinal Bozanić s druge strane služi Crkvi i domovini u potpuno drugačijem duhovnom ozračju. Nakon što su Hrvati prizdravili od svojih rana lako su, poput nekoć Izraelaca, zaboravili sva čudesa koja su s Bogom uz molitvu, krv i znoj prošli, pa su tako malo po malo, zadovoljni prividnim mirom okrenuli glavu od Crkve i pastira.

Oni su naime (ne svi, ali dosta njih) prigrlili neke druge bogiće i njihovi su se vapaji s crkvenih oltara preselili u one političke arene, a to traje do dan danas.

Nekoć su Hrvati svi zajedno molili Boga za milost, danas mole Bidena, Pfizer, Plenkovića, Putina, i slične za milost. Njihove se poruke čitaju, meditiraju i upijaju. O njima se raspravlja, na njima se podižu klikovi, na njima se živi, spašava, a poruka Evanđelja nije toliko zanimljiva, sada, kad nisi baš u takvoj potrebi kao nekoć u strahu za goli život. A njoj je Bozanić, bio vjeran i ono je uvijek bilo u središtu poruke koju je odašiljao.

Zato je nepravedno prema kardinalu Bozaniću koji je služio Crkvi u Hrvata više od 25 godina prigovarati što nije bio kao kardinal Kuharić. Moje je mišljenje da mi nismo ista Crkva.

Promijenilo se mnogo toga. Samo jedna primjer je činjenica da je u ratu svaki Hrvat i svaki vojnik imao krunicu Ivana Pavla II oko vrata, a sad dijabolično skačemo na krunicu na Trgu Hrvatske jer za to ‘nema potrebe’ i jer su nam takvi muškarci nazadni klečavci. Pa sad ti budi kardinal, reci nešto pametno ovom naraštaju hrvatskom.

Što je napravio Bozanić?

Neke od upečatljivijih stvari zbog kojih se Bozanića ne voli u medijima, a kad te se ne voli u medijima ne voli te se nigdje, je to da je stao u obranu djela hrvatskog naroda kod Istanbulske konvencije. Sjećate se onda kad je 50 tisuća hrvatskih ljudi došlo na Trg prosvjedovati protiv, a hrvatski demnokršćani je s pljeskom i osmijehom izglasali. Bozanić je tada progovorio o ideološkoj kolonizaciji koja se događa i koja će se progurati kroz Istanbulsku konvenciju ,a koju spominje i papa Franjo. Bozanić je upozorio, malo tko je slušao. Upozorio je i na samoubojstvo hrvatskog naroda kroz ono što se ne smije spominjati – a to je abortus.









U pandemiji, zamjerali su mu jer nije odrješitiji, ljutili se jer ne tjera silom ljude na cijepljenje i ne mantra o smrti kao većina prosvijetljenih našeg doba, nego ostaje trijezno prikovan uz slobodu koju je svakom čovjeku Bog dao i uz Evanđelje koje je radosna vijest. Uz poštivanje svih smjernica stožera, naravno. Govorio je, možda između redova, ali je govorio.

Bio je odmjeren, bio je trijezan i bio je oprezan. E to je ono što mnoge smeta. Što se nije bacio na glavu pa do kraja rasturio bjelosvjetsku elitu koja gazi naš narod desetljećima nego se smiješka i naslikava po crkvenim odajama? Nije, jer za razliku od većine hrvatskog naroda, Bozanić, vjerujem prepoznaje neprijatelja, njegovu podmuklost, sveraširenost, njegovu zavadu kojom djeluje u narodu protiv crkve, pastira i svakog pojedinog čovjeka. Znao je da se u ovom ratu tako ne igra. Da se bacio na glavu pojeli bi ga, a s njim možda i Crkvu.

Ovo su samo neki primjeri iz kojih je vidljivo da voditi Crkvu danas pod navalom globalizma, želje za skandalima i kojekakvim idolima, pomodnim autoritima svijeta, nije lako. I Bozanić je s crkvom u Hrvata sve ovo vrijeme bio u ratu, samo drugačijem suptilnijem, podmuklijem.









Neprijatelj čovjeka jest isti, ali je oružje drugačije i najveći uspjeh kardinala Bozanića je zapravo, ne to da je nešto napravio, nego je uspio uz Božju milost sačuvati Crkvu od naleta kulture smrti pod kojom su mnoge zapadne Crkve doslovno, raspale.

Kao da je držao vrata sve ove godine da neprijatelj ne navali ne proždre je, kao što se to dogodilo mnogim Crkvama.

Crkva u njegovoj Zagrebačkoj nadbiskupiji je doista živa. Crkva je to u kojoj još uvijek, zamislite postoje sakramenti, ljudi idu na svetu ispovijedi, primaju Euharistiju. Čudo Europe!

Diljem zapada se mnogi katolici već godinama pitaju što je to sakrament. Crkva je to u kojoj se podižu brojne molitvene zajednice pa se slike tisuća mladih ljudi koji plešu svetom Antunu u čast na glavnom Zagrebačkom Trgu ili slike s duhovnih obnova za mlade a koje su predvodili i predvode neki karizmatični svećenici te biskupije ili slike pedeset tisuća vjernika na Maksimiru, dijele svijetom kao primjer da ipak kod nas nisu uspjeli ugasiti potpuno svijetlo Boga, Crkvu i to vjerojatno i upravo zbog tog u crkvenim odajama skrivenog Bozanića koji možda nije žario i palio među ljudima onako kako bi mi to željni skandala htjeli, ali nije ni gasio zbog čega je vatra vjere u Hrvata nastavila tinjati i može rasti do nesagledivih visina – modi usprkos.

I da, ne smijemo zaboraviti blaženog Alojzija Stepinca, a kojeg nam je kao uzor dao Papa Ivan Pavao II na zamolbu upravo kardinala Bozanića. Ako su vam Bozanićeve propovijedi dosadne, čitajte Stepinčeve isto je sve, samo drugo vrijeme i drugačija borba za duše je u igri.

A da je bio svjestan da smo kao katolici u neprestanoj borbi, to je sam objavio na blagdan Cvjetnicu godine u propovijedi koju je odžao nakon pobožnosti križnog puta na Kalvariji na zagrebačkome Ksaveru.

Tad je Bozanić dao deset uputa hrvatskom narodu za borbu protiv neprijatelja – Sotone, vrlo važan materijal po kojem će svakako ostati upamćen.

1. Nemoj zaboraviti da Đavao postoji On ‘je lažac i otac laži’ (Iv 8,44). Prva laž kojom nas želi obmanuti jest da nas uvjeri da ne postoji.

2. Nemoj zaboraviti da je Đavao napasnik. On je napastovao Adama, Izraela i samog Isusa. On napastuje, stavlja na kušnju i potiče na zlo svakog čovjeka. Nemoj si umišljati da ćeš biti pošteđen ili da si neranjiv.

3. Nemoj zaboraviti da je Đavao veoma lukav i domišljat. On stalno vreba i postavlja zamamljive zamke, kao što je to učinio i prvom čovjeku, Adamu, kojemu je pokazao zavodljive strane zabranjenog voća koje je ‘dobro za jelo, za oči zamamljivo, a za mudrost poželjno’ (Post 3,6).

4. Bdij: u očima i u srcu. I budi čvrst: u duhu i životu. Prvi papa, sveti Petar, potiče nas: ‘Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, Đavao, kao ričuči lav obilazi tražeći koga da proždre’ (1 Pt 5,8). A apostol Pavao kaže: ‘Jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima Đavolovim. Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništva, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate’ (Ef 6,10- 13).

5. Čvrsto vjeruj u Kristovu pobjedu nad napasnikom. Ta te vjera čini sigurnim i nepokoljebljivim nasuprot svim napastima. Krist je najjači. On je rekao: ‘Ako Ja po Duhu Božjem izgonim đavle, zbilja je došlo k vama Kraljevstvo Božje’ (Mt 12,28)

6. Imaj uvijek na pameti da te Krist čini dionikom svoje pobjede. Kao što je učio sv. Ćiril Jeruzalemski: ‘Krv žrtvovanog jaganjca, Krist Isus je snaga koja tjera demone’ .

To je milost sakramenta, posebno Euharistije. To je milost koju nam pruža Crkva i u blagoslovinama, kao stoje to blagoslovljena ili sveta voda.

7. Slušaj Riječ Božju. Sveti Petar nasuprot Đavlu kao ‘ričučem lavu’ potiče nas: ‘Oprite mu se stameni u vjeri’ (1 Pt 5,9). Vjera se rađa i hrani u slušanju Riječi Božje, koja je ‘nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi’ (Ps 119,105).

8. Budi ponizan i svjestan svoje krhkosti S pouzdanjem se trebamo predavati Gospodinu koji je za nas molio ovako: ‘Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga’ (Iv 17,15)

9. Uvijek moli, bez prestanka moli. Borba i pobjeda u napasti moguća je samo pomoću molitve. Isus u molitvi pobjeđuje napasnika. On nam govori: ‘Bdijete i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo’ (Mt 26,41).

10. Klanjaj se Gospodinu, Bogu svome, njega jedinoga časti i njemu jedinome služi tamo gdje raste dobro, slabi zlo; to je načelo i naravnog zakona. Sredina u kojoj je dobro u cijeni, u kojoj se o dobrim stvarima govori, u kojoj se dobra djela opaža i dobre vijesti prenose, slabi privlačnost zla. na taj stil života potiče nas Isus kada kaže: ‘Gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce’ (Mt 6,21).”

