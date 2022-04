MOĆNA MOLITVA OBILAZI SVIJET Dječak iz Ukrajine moli pod križem: ‘Pjevam ti, Bože, za žive i za mrtve’

Autor: Z. K.

Dirljivi video nas podsjeća na ukrajinske korijene i naslijeđe te otkriva snagu molitve.

U ratovima su djeca prve žrtve. Ne samo da pate u trenutku rata; također ih on obilježava do kraja života. To je teret koji će uvijek nositi. Djeca nisu na borbenim linijama ili u tenkovima. Vidjeli smo ih u naručju majki, u vlakovima koji ih vode u progonstvo i u skloništima. Upravo je postao viralan video u kojem vidimo ukrajinsko dijete kako pjeva pred križem.

Iako nema puno podataka o videu, osoba koja ga je snimila bez sumnje je član obitelji. Pjesma koju dječak moli na ukrajinskom jeziku upućena je Isusu na križu i glasi:

Pjevam, Bože, za žive i za mrtve.

Aleluja, aleluja, aleluja.

A ja kažem “Bože, spasi nas i Ukrajinu.”

Kažem Bogu :”Volim te.”

Zatim dječak pravi znak križa na pravoslavni način, s desna na lijevo i klanja se križu. Video je snimljen 22. ožujka, kada smo bili otprilike bili već mjesec dana svjedočili napadu na Ukrajinu. Zajedno s dječakom, svi molimo Boga da okonča rat.

Video, koji je postao viralan, snimljen je u gradu koji bi mogao biti Lavov ili Kijev; nije na čisto. Te popločane ulice govore o naslijeđu i korijenima, o povijesti koja pripada svima. Molitva je moćno oružje i ovo dijete nam je dalo lekciju koju ne smijemo zanemariti. “Ako ne postanemo kao djeca”, sjećate se? Isus nam to govori kroz i kroz ovaj video. (Aleteia)

A Ukrainian Catholic boy praying pic.twitter.com/gDnUzlAbBb — Sachin Jose (@Sachinettiyil) March 22, 2022