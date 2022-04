‘MISTIK’ KOJI DRMA PUTINOM IMA STRAŠNU VIZIJU: Rusija treba vladati Europom i Azijom zbog ovoga

Autor: Vjera

Njegovi spisi bili su lektira ruskih vojnika, a smatra da Rusi imaju bogom danu mističnu misiju u svijetu

Ruska invazija na Ukrajinu možda je bila inspirirana spisima ruskog ‘mistika’ poznatog kao “Putinov Rasputin” ili “Putinov mozak”. Noseći masivnu razbarušenu bradu poput svog imenjaka, ruski mislilac Aleksandr Dugin dugo je pozivao na invaziju na Ukrajinu i jezivo vjeruje da Moskva ima pravo vladati cijelom Europom i Azijom. Neki Dugin nazivaju filozofom, neki mistikom, političkim analitičarom a neki i fašistom, koji ima ključan utjecaj na Putinovu Rusiju, a vjeruje se da su njegovi stavovi – barem djelomično – imali utjecaj na ovu invaziju.

Njegovi spisi – koji su bili obavezna lektira za ruske vojnike – proglašavaju paranoični svjetonazor koji poziva da se Ukrajina apsorbira u Rusiju. I traži od Moskve da kontrolira sve “od Vladivostoka do Dublina”. Ovo je ogromno područje koje se proteže na više od 5000 milja i obuhvaća goleme dijelove teritorija od krajnjeg istoka Rusije do zapadne Europe. To je zastrašujuća vizija onoga što bi moglo doći dok svijet gleda kako se brutalni užasi nastavljaju odvijati u ratom razorenim gradovima u Ukrajini.

Vjeruje se da ima sumnjiv utjecaj na rusku politiku – baš kao i Rasputin – a čak se sumnja da su njegove ideje utjecale na Putina. A nakon obnovljenog ruskog nacionalizma i ratnog huškanja, vjeruje se da će on potencijalno ponovno biti u usponu da šapne na uho Kremlja. Danas je postao marginalnija figura, ali 1990-ih, dok se Putin uzdizao kroz redove ruske političke elite, Dugin je bio duboko utjecajna figura u oblikovanju ruske geopolitike.

Rođen u Moskvi 1962., Dugin je počeo pisati krajem 1980-ih, kada se Sovjetski Savez raspadao. Najpoznatiji je po svojoj knjizi Temelji geopolitike iz 1997., koja iznosi njegovu ultranacionalističku i neofašističku ideologiju neoeuroazijstva.

Ovo uvjerenje kaže da svijet čine “kopnene sile” i “morske sile”, te da bi Rusija kao velika kopnena nacija trebala vršiti svoj utjecaj na cijelu Europu i Aziju. A njegov misticizam potječe iz njegovih uvjerenja u božansko pravo Rusije i promicanje drevne legende o potonulom gradu Atlantidi i mitskoj civilizaciji Hiperboreji.

On vjeruje da je Rusija moderna reinkarnacija drevnih “Hiperborejaca” – koji se trebaju suprotstaviti modernim “Atlantiđanima”, Sjedinjenim Državama. Njegov utjecaj na rusku politiku, kao i njegova ogromna brada i prodorne oči, također su doprinijeli tome da ga se usporedbi s Rasputinom, ozloglašenim savjetnikom posljednjeg ruskog cara Nikolaja II.

U razgovoru za The Sun Online, Marlene Laruelle, direktorica Instituta za europske, ruske i euroazijske studije na Sveučilištu George Washington, objasnila je da trenutni rat u Ukrajini pruža Duginu nove mogućnosti da se ponovno približi sjedištu vlast. “Rat bi mu mogao dati novo polje za utjecaj”, rekla je.

“Putinov režim napravio je ideološki zaokret prema nacionalizmu i represiji, a to bi moglo predstavljati nove prilike za Dugina.” Duginov budući uspjeh, objasnila je, ovisi o bogatstvu njegova pokrovitelja, ruskog poduzetnika Konstantina Malofejeva.

Nedavno je objavio svoje stajalište o ratu u Ukrajini te napisao:

“Rusija sada stvara polje globalnog otpora. Njezina bi pobjeda bila pobjeda za sve alternativne snage, i desne i lijeve, i za sve narode. Pokrećemo, kao i uvijek, najteže i najopasnije procese. Ali kad pobijedimo, svi to iskorištavaju. Tako je zamišljeno da bude. Sada stvaramo preduvjete za stvarnu multipolarnost. A oni koji su nas sada spremni ubiti, sutra će prvi iskoristiti naš podvig”, zaključio je Dugin.