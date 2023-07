Miro Kovač i supruga odradili hodočašće života: ‘Europski identitet se ne može razumjeti bez kršćanstva’

Autor: I.G.

Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova, Miro Kovač, nedavno se upustio u posebno i duhovno hodočašće zajedno sa svojom suprugom. Put ih je vodio preko prekrasnih krajolika Portugala i Španjolske, s ciljem da stignu do glavnog grada Galicije, Santiago de Compostele.

Kovač je svoje putovanje opisao u objavi na Facebooku:

Bilo je to jedanaest prekrasnih (i izazovnih) dana hodočašća iz portugalskog Porta u španjolski Santiago de Compostela

“Bilo je to jedanaest prekrasnih (i izazovnih) dana hodočašća iz portugalskog Porta u španjolski Santiago de Compostela, više od 200 kilometara hodanja tzv. Portugalskim putem (Caminho Português), portugalskom varijantom Puta svetog Jakova. Slijedeći tradiciju, supruga i ja krenuli smo ispred katedrale u Portu, prenoćili zatim u samostanu u Vairãu, išli dalje prema Barcelosu, prošli kroz divan grad Ponte de Limu i zaokružili portugalski dio rute u Valençi.

‘Sreli smo skupinu dragih Talijana’

Nastavili smo prema španjolskom gradu Tuiju i preko O Porriña, Redondele, Pontevedre, Caldas de Reisa i Pádrona stigli do Santiaga de Compostele, glavnog grada španjolske Galicije. Na putu smo, kako to već biva, upoznali mnoge druge, mahom zanimljive hodočasnike. Među nama stvorila se jedna jedinstvena, hodočasnička bliskost. Tako smo sreli jednu skupinu dragih Talijana, među kojima su od četiri muškarca trojica nosila ime Luigi, dvije simpatične Amerikanke, učiteljice iz San Francisca, dvije duhovite Njemice iz Brandenburga, također učiteljice, mlade Poljakinje….









Najviše nas je impresionirala šesteročlana kanadska obitelj iz Québeca. Majka, i ona po zanimanju učiteljica, vodila je brigu o troje djece s ruksacima u školskoj dobi, dok je otac, također nastavnik (učitelji su među odraslim hodočasnicima dominirali!), gurao kolica u kojima se vozio mali Raphaël… A trasa je bila zahtjevna! I izgurali su to Kanađani, koji su nam na francuskom ispričali da njihovu školu pohađaju i hrvatska djeca. Stigli su u Santiago de Compostela istog dana kao supruga i ja! Većinu hodočasnika koje smo upoznali na Putu vidjeli smo ponovno na misi u katedrali u Santiagu.U čemu nas je hodočašće u Santiago de Compostelu, u čijoj se katedrali nalaze posmrtni ostaci Isusova apostola sv. Jakova, ponovno uvjerilo?

‘Europski identitet se ne može razumjeti bez kršćanstva’

U to da se europski identitet ne može razumjeti bez kršćanstva, nastalog iz Izraelove vjere u Boga, da je ono, zajedno s grčkom filozofijom i rimskim pravom, temelj civilizacije na europskom kontinentu, da je njegovo širenje povezano sa stvaranjem nacionalnih država, pa tako i u slučaju nas Hrvata. Kad je papa Ivan Pavao II. prije više od četiri desetljeća hodočastio u Santiago de Compostelu, uputio je “staroj Europi” sljedeći “vapaj pun ljubavi”: “Pronađi samu sebe! Budi svoja!

Otkrij svoje podrijetlo, oživi svoje korijene! Živi ponovno one autentične vrijednosti koje su učinile tvoju povijest slavnom, a tvoju nazočnost na ostalim kontinentima blagotvornom!”. Pa zaključio: “Ti još uvijek možeš biti svjetionikom civilizacije i zamahom napretka za svijet! Drugi te kontinenti gledaju i očekuju i od tebe isti odgovor koji je Kristu dao sv. Jakov: ‘Da, ja to mogu’!” I dan-danas ove su misli svetog Ivana Pavla II. aktualne, ali se Europa, nažalost, ne čini spremnom, pače daleko je od toga, da odgovori “Da, ja to mogu!””, piše Miro Kovač.