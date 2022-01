Medicinska sestra spalila novorođenče, ono što se dogodilo proglašeno je kao nadnaravno: Taj dječak je svećenik

Autor: Vjera

Medicinski radnici nisu mogli ništa učiniti za ovo dijete koje je sada bilo potpuno slijepo i unakaženo, ali dogodilo se nešto izvanredno

Iako je čuda po vjeri doista nemjerljivo mnogo i ona se u životima vjernih događaju svakodnevno, ljudi nevjere odnosno ateisti relativno lako odbacuju kršćanska čuda.

Klasa čuda koja se ne mogu odbaciti

Najbolji tip čuda za uvjeravanje ateista, uključuje izlječenja poput izrastanja amputiranog uda, jer bi bilo nemoguće objasniti takav lijek kao nešto povezano s prirodom. I takvih čuda je doista bilo a najpoznatije je ono izrastanje amputirane noge po Gospinu zagovoru seljaku Miguelu Pelliceru, kojemu je amputirani ud, zakopan u zemlji osvanuo na nozi.

Čak i najtvrdoglavije i najracionalnije ljudsko biće jednostavno mora prihvatiti da čudo poput ovoga ukazuje na postojanje nadnaravnog. Ali možda su čuda ove vrste iznimno rijetka? Međutim, ako pogledamo bolje, takvih povijesnih slučajeva zapravo ne nedostaje u oružarnici Katoličke crkve. Ne moramo ograničiti svoju vjeru samo na jedan slučaj ponovno izraslog uda od prije nekoliko stoljeća. Mnoga ozdravljenja koja je Crkva istražila za kanonizaciju svetaca uključivala su trenutnu regeneraciju organa ili kože, nešto što se ne može objasniti prirodnim sredstvima.

Elvira Moriano iz Perua kojoj je iscurilo oko

Jednog dana, dok je bila kod kuće, Elvira Moriano iz Lime slučajno je ispustila zemljanu posudu i ona se razbila u komade. Krhotina lonca udarila ju je u oko takvom snagom da je probila rožnicu. Sva se tekućina ispraznila iz oka, koje je postalo potpuno mlohavo. Elviru je obuzela bol i počela je glasno plakati. Stigli su susjedi i pozvan je kirurg. Kada je Elvira pitala kirurga hoće li joj oko ikada biti obnovljeno, on je odgovorio da “Samo Bog može obnoviti raspadnute organe tijela”. Vijest o nesreći proširila se gradom i stigla do samostana u kojem je nekoć živio sveti Martin de Porres i gdje je Elvirin sin bio dominikanski novak. Prior je Elviri poslao relikviju svetog Martina. Kada su joj relikviju prinijeli na oko, bol je ublažena i ona je duboko zaspala. Sljedećeg jutra, kad se probudila, oko joj se vratilo u normalu i ponovno je mogla savršeno vidjeti. Ovom ozdravljenju svjedočili su mnogi ljudi, a potvrdio ga je njezin liječnik pod prisegom. Naposljetku, to je bilo jedno od čuda korištenih za beatifikaciju Martina de Porresa 1830-ih.

Matheus Vianna iz Brazila

Četverogodišnji Matheus Vianna bio je vrlo slabo i pothranjeno dijete. Imao je rijetko stanje poznato kao prstenasta gušterača u kojoj organ okružuje crijevo, sprječavajući pravilnu probavu. Stalno je povraćao nakon jela. Samo je transplantacija mogla spasiti dijete, ali je bilo preslabo za operaciju. Liječnici su njegovoj majci rekli da ne može očekivati ​​da će živjeti nakon pete godine. Lokalni svećenik, otac Tenorio, običavao je posjećivati ​​Asiz u Italiji i razvio je pobožnost prema dječaku po imenu Carlo Acutis koji je umro 2006. nakon kratke bolesti. Karlo je imao veliko poštovanje prema euharistiji i otvoren je njegov slučaj za beatifikaciju. Otac Tenório je od njegove majke dobio komad odjeće koji je pripadao Carlu. Blagdan Gospe od Aparecide, brazilske zaštitnice je 12. listopada , a to je bio i datum Carlove smrti. Svake godine nakon proslave Gospina blagdana svećenik bi u svojoj župnoj crkvi izlagao relikviju Karlova ruha. Četverogodišnji Matheus je 2013. godine poljubio relikviju i, prema riječima njegove majke, molio se za ozdravljenje. Točnije, molio se naglas da prestane povraćati. Mnogi prisutni su svjedočili ovoj molitvi.

Kad se Matheus vratio kući, pojeo je govedinu i pomfrit, a nakon toga nije povratio. Njegova majka kasnije je posvjedočila da mu se to dogodilo prvi put u cijelom životu. Na sljedećem ultrazvučnom pregledu liječnik je potvrdio da se morfologija gušterače potpuno promijenila i normalizirala. Jedan liječnik je izjavio da je to sada gušterača iz udžbenika, organ koji je bio toliko savršen da je izgledao nestvarno. Kad je otac Tenório vidio Matheusove testove, izvijestio je o činjenicama postulaturu beatifikacije Carla Acutisa. Vatikan je dokumente primio u ožujku 2019. Nakon stroge procjene odbora medicinskih stručnjaka, slučaj je proglašen neobjašnjivim prirodnim uzrocima. Slučaj je upotrijebljen za beatifikaciju Carla Acutisa.

Kanonizacija Majke Cabrini: spaljeno novorođenče

Godine 1880. Majka Frances Cabrini osnovala je Institut sestara misionarki Presvetog Srca Isusova. Vodili su niz bolnica u Sjedinjenim Američkim Državama. U jednoj od tih bolnica, medicinska sestra je u oči novorođenom djetetu po imenu Peter ubacila pedeset postotnu otopinu srebrnog nitrata. Ispravna doza trebala je biti jedan posto, a rezultat je bio katastrofalan. Djetetovo je lice bilo opečeno i postalo je kao pougljeno drvo, dok su mu udubine očiju bile potpuno ispunjene s dvije groteskne otekline. Medicinski radnici nisu mogli ništa učiniti za ovo dijete koje je sada bilo potpuno slijepo i unakaženo. Kao odgovor na dramatičnu situaciju, redovnice su se cijelu noć molile svoju utemeljiteljicu, tražeći čudo. Sljedećeg jutra otkrili su da Peter ima dva savršena oka, a koža mu zacjeljuje bez ožiljaka. Čudo je iskorišteno za kanonizaciju Majke Cabrini. Dječak Petar je prisustvovao obredu i na kraju postao svećenik.

Lappanska čuda Gemme Galgani

Elisa Scarpelli bila je desetogodišnje dijete iz Lappana u Italiji. Godine 1932. Elisa je razvila kancerogene čireve koji su se širili od njezine lijeve strane čeljusti do gornjeg dijela vrata. Prvo je odvedena kod obiteljskog liječnika, dr. Augustinea Intrierija, koji ju je u početku liječio oblogom od lanenog sjemena, bez učinka. Zatim je odlučio pokušati kirurški zahvat uklanjanja čira, koji nije uspio. Poslije je nekoliko drugih liječnika isprobalo razne lijekove, bez ikakvog pozitivnog učinka.









Gemma Galgani bila je talijanska mističarka koja je umrla 1903. Na dan beatifikacije Gemme Galgani (14. svibnja 1933.), Elisa je uzela Gemminu sliku. Puna vjere i nade, skinula je zavoje s lica, nanijevši sliku izravno na kancerogene čireve. Istovremeno je zazivala Gemmu za ozdravljenje. Rane su odmah zacijelile. Začuđeno se pogledala u ogledalo i povikala: “Majko!” Njezina majka, koja je bila u drugoj sobi, ušla je vidjeti svoju kćer potpuno izliječenu. I majku i kćer obuzele su emocije.

U istom gradu Lappano, Natale Scarpelli (koja nije bila u srodstvu s Elisom) bio je farmermer, iamo je ženu i djete. Godine 1935. na nozi mu se nakon nesreće pojavio bolan gnojni čir. Ovo stanje nije reagiralo na profesionalni medicinski tretman. Natale je postao prikovan za krevet. Kao jedini hranitelj obitelji, ovo je bila vrlo ozbiljna situacija za obitelj. Počeli su se moliti Gemmi Galgani, koristeći relikviju koju su posjedovali.

U jednom trenutku, kći je uzela relikviju bl. Geme, učinivši znak križa nad čirom. Gospodin Scarpelli se ubrzo jako umorio i duboko zaspao, što je rijetko činio zbog jakih bolova u nozi. Sljedećeg jutra obitelj se probudila i otkrila da je čudesno izliječen. Svježa koža se obnovila i ispunila veliku ulkusnu šupljinu. Sva bol je nestala i mogao je ustati iz kreveta i normalno hodati.

Medicinski stručnjaci kasnije su posvjedočili da “ovo čudo nije samo neshvatljivo, već narušava sve fiziopatološke zakone medicinskog područja”. Oba čuda korištena su za kanonizaciju Gemme Galgani 1940. godine.









Čudo Svete Bakhite

Sveti Ivan Pavao II dao je veliki poticaj procesu kanonizacije sestre Josephine Bakhite (koja je umrla 1947.) kada je posjetio Sudan na jednom od svojih papinskih putovanja. Čudo korišteno za njezinu beatifikaciju 1992. uključivalo je ozdravljenje časne sestre iz Bakhitine vlastite kongregacije. Časna sestra je patila od potpunog raspada koljena, poznatog kao artritisni sinovitis. Devet godina je strašno patila i bila prikovana za krevet. Godine 1948., dok je čekala na operaciju, molila je devetnicu Bakhiti. Noć prije operacije probudila se jasnim glasom koji joj je rekao: “Ustani i hodaj!” Časna je poslušala i počela normalno hodati okolo, nešto što nije radila godinama. Liječnici su napravili rendgenski snimak i nisu našli tragove bolesti. Operacija više nije bila potrebna.

Čudo za Bakhitinu kanonizaciju 2000. također je uključivalo trenutno izlječenje vrlo vidljivog stanja. Eva de Costa iz Brazila imala je dijabetičke čireve na nogama. Nakon usrdne molitve Bakhiti, čirevi i bol odmah su nestali. Medicinski stručnjaci su istražili lijek i potvrdili da je prirodno neobjašnjiv.

Tumor Consiglie De Martino

Čudo korišteno za proces beatifikacije Padre Pia bio je slučaj Consiglie De Martino, udate žene s troje djece iz Salerna u Italiji. Godine 1995. razvila je vrlo brzo napredujuću izraslinu na vratu. Nakon skeniranja, liječnik koji je pregledao utvrdio je da je Consiglijin torakalni kanal puknuo, formirajući ogromnu kvržicu koja sadrži otprilike dvije litre limfne tekućine. Consiglia je rečeno da će morati proći vrlo težku i riskantnu operaciju 3. studenog te godine. Odmah je počela moliti za zagovor Padre Pija. Nazvala je fra Modestina — fratra stacioniranog u samostanu Padre Pija na jugu Italije. Otac Modestino molio je na grobu oca Pija 1. i 2. studenog. Dana 2. studenog tumor Consiglie se uvelike smanjio.

Sljedećeg dana, Consigliu su pregledali liječnici prije planirane operacije. Rendgenske snimke su pokazale potpuno izlječenje puknuća torakalnog kanala, nestanak velike naslage tekućine na Consigliinom vratu i nestanak drugih tekućih naslaga u njezinu trbuhu. Operacija je otkazana. Consiglia je odmah i neobjašnjivo izliječena od opasnog stanja – bez ikakve medicinske intervencije.

Ovo je samo nekoliko izliječenja koji su svi rigorozno provjereni od strane liječničkih povjerenstava. U mnogim slučajevima, ova povjerenstva su uključivala liječnike različitih vjera i potpune ateiste. Na mjestima poput Lourda ili recimo Međugorja, naravno, postoje mnoga druga čudesa koja je teže potkrijepiti. Tužna je istina da slučajeve duhovnog iscjeljivanja, čak i one koji uključuju radikalna preobraćenja života, mnigi lako odbaciti kao prirodni ili čisto psihološki razvoj. Izliječenja poput ovih gore navedenih, koji uključuju brze, vidljive transformacije iz bolesnog tkiva u zdravo tkivo, nisu podložni prirodnom objašnjenju.

Razmišljanje o nadnaravnim ozdravljenjima može pomoći našoj vjeri u Kristovo utjelovljenje. Naša vjera ne ovisi o čudima, ali za one koji imaju poteškoća s vjerovanjem ili uopće ne vjeruju, prava su čuda pravo mjesto za početak. To nam sam Isus kaže.