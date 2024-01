Mateju je jedna molitva promijenila život: ‘Nešto se čudno tu dogodilo’

Autor: Z.K.

Donosimo vam inspirativno svjedočanstvo Mateja Galića o obraćenju, rađanju u Duhu i životu u služenju Bogu. Matej je naglasio kako je u ovom svjedočanstvu želio dati svoje srce ljudima. Suprug je i otac troje djece, glazbenik i poduzetnik. Osnovao je i tvrtku Solar Dei- solarni paneli, te također govori o tome koliko ga je Bog blagoslovio kroz taj posao. Također, se formirao u samostalnog voditelja slavljenja, glazbenika i autora duhovne glazbe, piše portal Vjera.hr.

Na samom početku Matej je prepričao video koji ga je dotaknuo, a govorio o tome da je 2124. godina, a tebe nema na zemlji. “Tvojih dragih i bližnjih nema, tvog auta nema, on je na smetlištu, u tvojoj kući za koju si otplaćivao kredit, sada živi netko drugi, tvoj djeca su vjerojatno umrla, tvoje ime više ne postoji na zemlji, ti si zabravljena”, priča Matej i dodaje kako se vjerojatno nitko od nas ne sjeća svog pra, pra, pra djeda.

“Htio sam naglasiti da je je duhovni svijet bitniji od ovog svijeta, kada mi umremo tko će ići gore s nama, sami idemo. Samo naš odnos s Bogom”, govori Matej. “Živio sam životom kakav svi mladi žive”, govori kako mu je molitva Oče naš promijenila život. Naglašava kako je na početku obraćenja pričao samo o Isusu, neprestano je pričao. Također, naglasio je kako je svjedočanstvo vaše oružje da širite Božju riječ i da dođete do neba i kako doista valja svjedočiti.

Probao sve

“Sa dvadesete godina probao sam sve lake droge, bio sam sportski tip, a moje društvo je bilo isprazno, bile su to isprazne priče, ne želim nikoga od njih vrijeđati, želim da oni ovo pogledaju, ali to je zaista bilo gubljenje vremena na zemlji. Tražio sam ljubav na krivim mjestima. S Crkvom sam imao loša iskustva, kao ministrant sam napustio crkvu, ali sam se vratio kad sam se morao krizmati. Kada sam primio krizmu, dar Duha svetoga, dobio sam mobitel na dar, to je bila moja krizma, ja se samo toga sjećam. Biskupove ruke su poležene na moju glavu, ali u meni se nije dogodilo ništa, a toliko toga mi je dano, “priča Matej.

“Nakon toga sam se kompletno maknuo od Crkve, bio sam marljiv dječak koji je čak znao i ukrasti, mislio sam ispovjedit ću to. Bio sam u vojsci, htio sam u policiju, radio sam da fizički budem spreman, svi su mi govorili da povučem veze, jer je velika navala bila tada za upasti u policiju i što se dogodilo, u mnogo stvari sam ispao nesposoban. Nešto se čudno tu dogodilo, ali moj tetak Marko iz Zagreba rekao je da možda Bog ima drugi plan, a ja sam bio ljut i depresivan kad su mi rekli da sam nesposoban. Ispao sam nesposoban i rekao sam ocu da ću upisati fakultet”, priča Matej.









Mislili da je pukao

“Rekao sam Bogu da želim upisati fakultet, pun straha ali želim upisati. Sa dvadesete godina sam zavapio: Bože ako ti doista postojiš ja ću svaki dan moliti deset Oče naša za upis na faks. Taj Oče naš sam molio iz svega srca, i to se Ocu svidjelo. Počeo sam moliti i vidio sam svoje grijehe, i u molitvi mi je netko došao, vjerujem da je to bio Isus i bio je. On mi je rekao reci dvije zapovijedi ljubavi, a ja ih nisam znao, ali sam ih počeo izgovarati: Ljubi bližnjega kao samoga sebe i onda sam shvatio da mrzim iz dna duše rođenog brata koji dijeli sobu sa mnom. Počeo sam plakati, bio sam jadan, usamljen ali sam Isusa držao za ruku, a On mi je rekao blagim glasom “pokaj se”. Ja sam zaspao u suzama i pokajao se.

Nakon toga su svi mislili da sam “pukao” jer sam pjevao Glori, Glori Aleluja, roditelju su rekli vodi ga psihijatru, mislili su da sam iz depresije pukao, a ja sam upoznao Boga. Počeo sam ići na misu. Susreo sam živog Boga, ništa nisam znao o teologiji, osjetio sam silnu ljubav koja se izlijeva iz Svetohraništa”. Cijelo svjedočanstvo pogledajte u videu.