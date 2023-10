Malo je poznata veza između ubijanja nerođenih, razaranja Varšave i objave Božjeg milosrđa

Autor: Z. K.

Mnogi nisu svjesni okolnosti u kojima je sveta Faustina primila krunicu Božjeg milosrđa. Mnogi ne znaju da je ona dana da spriječi uništenje i ublaži gnjev zbog zločina pobačaja u koji su uključene sve zemlje svijeta pa i Hrvatska.

Istina o krunici Božjeg milosrđa

Krunica Božjeg milosrđa molitva je koju je Isus 1930-ih godina diktirao svetoj Mariji Faustini Kowalskoj, mladoj poljskoj mističarki. Uputio je ovu skromnu časnu sestru da je neprestano moli i potakne druge da čine isto, pridajući uz njezino molitveno izgovaranje bezbroj izvanrednih obećanja.

Krunica se moli na zrncima obične krunice i može se izmoliti za desetak minuta ili otpjevati koristeći različite melodije za dvadesetak minuta. Uz dopuštenje njezine duhovne voditeljice i Majke poglavarice, sestre i djevojke koje su odgajane u samostanu počele su recitirati krunicu kako je Gospodin tražio.





Upute o molitvi ove molitve nalaze se na poleđini svetih karata Božanskog milosrđa tiskanih pod vodstvom duhovnika svete Faustine, bl. Michaela Sopocka, te su se počele dijeliti na radost mlade časne sestre.

Od njezine smrti 1938. spoznaja i pobožnost prema krunici Božjeg milosrđa proširila se svijetom. Tisuće i tisuće potvrđuju njenu snagu, što je zasigurno pridonijelo konsenzusu da je recitiranje ili pjevanje krunice milosrđa postalo jedna od najpopularnijih pobožnih praksi u današnjoj Crkvi.

Žrtva Tijela i Krvi

No, unatoč njezinoj učinkovitosti i popularnosti, mnogi nisu svjesni okolnosti u kojima je sveta Faustina primila ovu molitvu, a samim time i njezino značenje za današnje generacije. Mnogi ne znaju da je Gospodin izvorno tražio da se ova molitva, u kojoj Nebeskom Ocu nudimo Tijelo i Krv Isusovu, moli kao sredstvo za ublažavanje Božjeg gnjeva, posebno za žrtvu tijela i krvi nerođene djece a čije je nevino umiranje uzrok smrti ljudskih bića broj jedan u svijetu.

Rano u svom Dnevniku, sveta Faustina je zabilježila da ju je Gospodin uputio da se, zajedno s njim, ponudi Bogu Ocu, ponavljajući riječi slične onima koje će On kasnije izdiktirati kao krunicu milosrđa. To je trebalo biti učinjeno kako bi se okajali grijesi počinjeni u “najljepšem gradu” u Poljskoj i kako bi se izbjegla kazna koja je tamo dospjela za te grijehe.









Dnevnički zapis 39 glasi:

“Jednog dana Isus mi je rekao da će učiniti da kazna padne na najljepši grad u našoj zemlji. Ova bi kazna bila ona kojom je Bog kaznio Sodomu i Gomoru. Vidjela sam veliki Božji gnjev i drhtaj mi je probio srce. Molila sam u tišini. Nakon jednog trenutka Isus mi je rekao, dijete Moje, sjedini se tijesno sa Mnom tijekom Žrtve i ponudi Moju Krv i Moje Rane Mome Ocu kao okajanje za grijehe toga grada. To ponavljajte bez prekida tijekom cijele svete mise. Činite to sedam dana.









Nakon što je poslušno ispunila tu molbu, Isus se ponovno ukazao i na molbe svete Faustine blagoslovio grad i zemlju. Dnevnički zapis se nastavlja:

“Sedmoga dana ugledah Isusa u svijetlom oblaku i stadoh ga moliti da pogleda na grad i na cijelu našu zemlju. Isus je ljubazno spustio pogled. Kad sam vidjela Isusovu dobrotu, počela sam moliti Njegov blagoslov. Isus je odmah rekao: Radi tebe blagoslivljam cijelu zemlju. I napravio je veliki znak križa nad našom zemljom. Gledajući Božju dobrotu, velika mi je radost ispunila dušu.”

Sveta Faustina prima krunicu Božanskog milosrđa

Petak, 13. rujna 1935: Nešto kasnije u Dnevniku sveta Faustina bilježi još jedno mučno iskustvo i viziju uništenja koje će zadesiti svijet, a posebno jedno mjesto. Njezine su molitve bile nemoćne sve dok nije čula i izmolila riječi koje sada izgovaramo u krunici milosrđa:

Navečer, dok sam bila u ćeliji, vidjela sam anđela, izvršitelja Božjeg gnjeva. Bio je odjeven u blistavu haljinu, lice mu je bilo veličanstveno svijetlo, s oblakom pod nogama. Iz oblaka su mu u ruke izvirali udari gromova i bljeskovi munja; i iz njegove su ruke izlazile i tek su tada udarale o zemlju. Kad sam vidjela ovaj znak božanskog gnjeva koji se spremao pogoditi Zemlju, a posebno određeno mjesto , koje iz dobrih razloga ne mogu imenovati, počela sam preklinjati Anđela da zastane nekoliko trenutaka, a svijet će učiniti pokoru. Ali moja je molba bila ništa pred božanskim gnjevom.

U to vrijeme sveta Faustina susreće Presveto Trojstvo i “veličinu njegova veličanstva”. Ona počinje moliti Boga riječima koje čuje iznutra. Svetica nastavlja:

“Dok sam molila na ovaj način, vidjela sam anđelovu bespomoćnost: nije mogao izvršiti pravednu kaznu koja je s pravom pripadala za grijehe. Nikad prije nisam molila takvom unutarnjom snagom kao tada.

Riječi kojima sam Boga molila su ove: Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista za grijehe naše i svega svijeta; poradi Njegove bolne muke, smiluj nam se. (DN 475)

U oba slučaja sveta Faustina spominje Božji gnjev i uništenje koje će se zbog njegove grešnosti pustiti na svijet, a posebno na određeni grad. Proročanstvo o kazni poput Sodome i Gomore privuklo je pozornost duhovnika svete Faustine, bl. Michaela Sopocka. O tome je pažljivo ispitivao svetu Faustinu i zabilježio njezin odgovor u svom Sažetku:

U svom je dnevniku zapisala da je sam Isus rekao da će uništiti jedan od najljepših gradova naše zemlje kao što je Sodoma uništena zbog zločina koji su tamo počinjeni. Čitajući o tim stvarima u Dnevniku , pitao sam je što znači proročanstvo? Odgovorila je potvrđujući ono što je napisala i odgovarajući na moje daljnje pitanje, zbog kojih će grijeha Bog nametnuti te kazne. Odgovorila je: posebno za ubijanje nerođene djece, najteži zločin od svih.

Najteži zločin od svih

Taj zločin nad nerođenom djecom i ženama već je bio u porastu, prodirući iz Sovjetskog Saveza, koji je 1920. postao prva zemlja u svijetu koja je legalizirala pobačaj. Dostupan na zahtjev i često besplatan, do sredine 1920-ih, tamošnje su bolnice bile toliko zakrčene postupcima pobačaja da su morale biti otvorene posebne klinike kako bi se oslobodili kreveti, a mnogi su liječnici postali zabrinuti.

Pobačaj je u Poljskoj bio zabranjen bez iznimke do 1932. Te su godine restrikcije ublažene, a novi Kazneni zakon legalizirao je pobačaj kada su postojali medicinski razlozi i prvi put u Europi kada je trudnoća nastala kao posljedica kaznenog djela. Varšava, kozmopolitska prijestolnica Poljske, sada je poznata kao “mjesto na koje treba otići” ako netko “treba” pobačaj. Priča se da je između dva svjetska rata ondje prekinuta čak svaka treća trudnoća.

Potkraj 1937., manje od 12 mjeseci prije svoje smrti, sveta Faustina ponovno spominje Božji gnjev na njezinu zemlju, bilježeći u Dnevniku 1533.:

Vidjela sam gnjev Božji kako se nadvija nad Poljskom. I sad vidim da kad bi Bog našu zemlju pohodio najvećim kaznama, to bi ipak bila velika milost jer bi nas za tako teške prijestupe mogao kazniti vječnim istrebljenjem. Bila sam paralizirana od straha kad mi je Gospodin malo podignuo veo. Sada jasno vidim da odabrane duše održavaju svijet u postojanju kako bi ispunil mjeru pravde.

Odabrane duše: Spasite duše

Ova posebna “izabrana duša”, sestra Maria Faustina Kowalska, umrla je 5. listopada 1938. U roku od godinu dana, Poljska je bila napadnuta i podijeljena između nacističke Njemačke i komunističke Rusije. Pred kraj rata, Varšavu, prekrasnu prijestolnicu Poljske, prepunu arhitektonskog sjaja s kraja 17. i 18. stoljeća, sustavno su uništile nacističke bombaške posade, sravnivši 85% svih zgrada, uključujući 90% spomenika.

‘Ne bojte se’

Zahvaćena komunizmom, poljska pravila o pobačaju nastavila su se liberalizirati. Prema sovjetskom programu “zdravstvene skrbi”, ubijanje dojenčadi u maternici postalo je dostupno na zahtjev u kasnim 1950-ima. Tijekom 1960-ih i 1970-ih svake godine izvršeno je prosječno 250 000 pobačaja.

Zanimljivo je da je voljeni sin domovine, kardinal Karol Wojtyla, izabran za papu 1978. Nakon svog ponovnog posjeta Poljskoj 2. lipnja 1979., na blagdan Duhova, snažno je zazvao Duha Svetoga na zemlju. Tijekom svog devetodnevnog posjeta putuje po cijeloj zemlji gradeći solidarnost, nadu i povjerenje u Gospodina, stalno naviještajući: “Ne bojte se. Ne bojte se.”

Život u Poljskoj više nije isti

Početkom 1980-ih rađa se Pokret solidarnosti, kao i nove bebe. Stopa pobačaja drastično je pala za gotovo polovicu i nastavila brzo padati sljedećih nekoliko godina. Godine 1989. Poljska je postala prva zemlja Varšavskog pakta koja se oslobodila sovjetske dominacije, a 1993. pobačaj na zahtjev zabranjen je narodnim referendumom. Do 2000. godine, godine kada je sestra Faustina proglašena blaženom, u zemlji je bilo samo 138 pobačaja. Do 2011. statistike su pokazivale da je Poljska jedna od zemalja koje su najviše podržavale život u svijetu, sa 76% Poljaka u dobi od 15 do 24 godine za potpunu zabranu pobačaja.

Ublažavanje Božjeg gnjeva

I tako saznajemo da postoji jaka poveznica između krunice Božjeg milosrđa i grijeha pobačaja. Saznajemo da je krunica snažna molitva, koja umiruje pravedni Božji gnjev i zaustavlja uništenje Anđela gnjeva. A kada pogledamo dugu povijest Poljske i izvanredne događaje posljednjih godina, očito je da Bog može pretvoriti krajnje mračne situacije u iskustva nade.

Pred sam kraj svog života, sveta Faustina piše: “Dok sam molila za Poljsku, čula sam riječi: “Imam posebnu ljubav prema Poljskoj, i ako ona bude poslušna Mojoj volji, Ja ću je uzvisiti u moći i svetosti. Iz nje će izaći iskra koja će pripremiti svijet za Moj konačni dolazak.”

Poljska je naime zabranila pobačaje čime je izazvala velike reakcije svijeta, a iz Poljske doista izlaze brojni pokreti, euharistijska čuda, i iskre milosrđa poput najsilnijee pobožnosti Božjem milosrđu a koja se moli diljem kugle zemaljske. Poljska je danas doista istaknuta kao čuvarica kršćanstva, nerođene djece i Isusa Krista u Europi, a koja nesvjesna duhovne zbilje izabre slijediti drugi put – put bez Boga, put smrti.

Iz ovih je poruka dano shvatiti kako je potrebno u svakom narodu moliti protiv pošasti pobačaja jer nevina krv koja vapi u nebo priziva uništenje i prokletstvo na narode. Trenutno se u svijetu godišnje ubije oko 50 milijuna nevinih ljudskih bića pod srcem majke. U te zločine uključena je i Hrvatska.

Isusove upute – kako moliti krunicu Božanskog milosrđa

Subota, 14. rujna 1935. – Blagdan Uzvišenja Križa: “Sljedećeg jutra, kad sam ušla u kapelu, iznutra sam čula ove riječi: Svaki put kad uđete u kapelu, odmah recitirajte molitvu koju sam vas jučer naučio. Kad sam izmolila molitvu, u svojoj sam duši čula ove riječi: Ova će molitva poslužiti da ublaži moj gnjev.

Molit ćete je devet dana, na zrncima krunice, na sljedeći način: Najprije ćete izgovoriti jedan Oče naš i Zdravo Marijo i Vjerovanje-

Tada ćete na velikim zrncima reći sljedeće riječi: “Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.”

Na malim zrncima izgovarat ćete sljedeće riječi: “Po njegovoj pregorkoj muci, budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.“

Na kraju ćete tri puta izgovoriti ove riječi: “Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu.”

Iskra Milosrđa

Iskra ima mnogo aspekata. Ova ‘iskra iz Poljske’, krunica milosrđa, nazvana je protuotrovom za pobačaj i zapravo za sve bolesti svijeta. Dok se nastavlja širiti u popularnosti i razumijevanju, neka zapali u svim srcima vatru Božje ljubavi za svaku pojedinu dušu, osobito za djecu u majčinoj utrobi. Neka zapali plamen koji razotkriva svako zlo i osvjetljava put do oceana milosrđa i vječnog života s Bogom.