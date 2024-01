Lukino svjedočanstvo kod mnogih će probuditi nadu: ‘Gospa me obratila’

Bivši Mister Gay Italia 1990. i bivši homoseksualni aktivist, Luca Di Tolve, objavio je osvrt na deklaraciju Fiducia supplicans Dikasterija za nauk vjere, u kojem ističe da je vatikanski dokument izazvao bol, zbunjenost i nevolju kod onih koji se “bore za čednost,” piše AciPrensa.

Dana 18. prosinca 2023. DDF je objavio Fiducia supplicans, deklaraciju koja dopušta blagoslov istospolnih i neregularnih parova. Razni biskupi i čitavi episkopati izrazili su protivljenje deklaraciji. Čak su i svi afrički prelati 11. siječnja dali do znanja da definitivno odbijaju blagoslov homoseksualnih parova kako bi izbjegli skandale.

Di Tolve, koji je promijenio svoj život zahvaljujući Djevici Mariji i koji sada pomaže ljudima koji žele promijeniti svoj i koji imaju istospolnu privlačnost, istaknuo je 11. siječnja da su vatikanskim tekstom “marginalizirani” oni koji se bore se za čistoću, za vjernost, da idemo protiv svojih poriva i protiv iskušenja da se prepustimo lažnim slobodama koje nas odvraćaju od žrtve zdravog života i udaljavaju od Boga, od ljubavi, od spasenja.

‘Patim od posljedica’

“Patim od posljedica ovih zavodljivih teorija koje okružuju Crkvu, bole me razne lažne i destruktivne interpretacije koje žele ugrabiti bogatstvo stvoreno u stoljećima otaca Crkve, u Katekizmu i Učiteljstvu“, dodao je. Tolve je i autor knjige I Was Gay. Bivši homoseksualni aktivist komentirao je kako ga je pogodila „zbrka koju je proizveo ovaj dokument, rođena u kontekstu u kojem određene neutemeljene svjetovne laži nastoje zajahati val ‘pastoralnih prijedloga’ kako bi se potvrdila prirodnost odnosa za koje dobro znamo da nisu rođeni iz Božjeg srca.”

Di Tolve je u svom tekstu napisao da smatra da Deklaracija ostavlja Crkvu ranjivom i daje materijala onima koji se “nastoje boriti protiv naše vjere napadajući sve što je ‘skandal’ za svijet: čednost, čistoću i istinu.”

"Ne radi se samo o osobama s istospolnom privlačnošću, već cijelo društvo riskira da se potvrdi u zabludi u kojoj već žive mnogi mladi ljudi koji su prilagođeni tom mentalitetu likvidnog društva, koji odbijaju brak, uključujući i građanski." U završnom dijelu Di Tolve se obratio papi Franji "u ime sve moje braće koja pate i prinose svoju patnju svaki dan, za dobrobit Crkve: pomozi nam Sveti Oče".









‘Nisam imao tog muškog modela’

U intervjuu za ACI Prensa 2017. Luca di Tolve svjedočio je dramatičnu promjenu koju je doživio. Prisjetio se da je imao vrlo teško djetinjstvo. “Roditelji su mi se uvijek svađali i nakon nekog vremena su se razdvojili. Majka me odgajala sama, a kada bi kasno došla s posla, ja sam ostajao kod susjedne obitelji u kojoj su bile samo djevojke i koje su kritizirale mog oca jer nas je ignorirao”.

"Nisam imao tog muškog modela na kojeg bih se mogao ugledati i zapravo sam odrastao mrzeći svog oca zbog situacije u kojoj smo se majka i ja našli. Nisam mogao igrati nogomet sa svojim suigračima jer nisam znao kako to učiniti", sjeća se. U adolescenciji je počeo osjećati privlačnost prema svom kolegi iz razreda. "Bio je najviši, najjači, najsportskiji, najinteligentniji… I vidio sam u njemu sve što sam htio biti i počeo mi se sviđati. Majka je bila zabrinuta jer sam noću izgovaro njegovo ime i ona me odvela psihologu. Rekao joj je da sam homoseksualac i da me mora naučiti voljeti takvog. Ali nitko me nije pitao koji je razlog te privlačnosti, zašto imam tu sklonost ili odakle joj porijeklo", kaže Luca di Tolve.









Sa 16 ili 17 godina Luca se sprijateljio s dječakom iz obližnje škole koji je također bio gay i koji ga je uveo u diskoteke i gay okruženje. “U tom okruženju pokušavao sam se oporaviti od svih patnji kroz koje sam prošao u školi i angažirali su me u noćnom klubu da plešem. Plaćali su me oko 150 eura, što je za tako mladog dečka bio velik novac”, rekao je. Zatim se prijavio na prvo natjecanje Mister Gay Italia i pobijedio.

Tragični događaji

“Moja je ambicija bila biti netko slavan, poznat. Živio sam u najskupljoj ulici u Milanu, išao sam na revije i upoznao Dolce Gabannu, Giannija Versacea, sve modne dizajnere. Išao sam na odmor na Sardiniju brodom prijatelja, a pored njega je bila Madonna i druge poznate osobe”.

“Tada sam imao 25 godina i nekoliko prijatelja je umrlo od AIDS-a, uključujući i mog dečka. Prije nego što je umro dao sam mu malu sliku Djevice, možda iz tradicije, a njegove posljednje riječi bile su: zašto se to meni mora dogoditi? Poslije, i nakon njegove smrti, držao sam se stvari svijeta, išao sam u teretanu, često sam izlazio na zabave, ali sam počeo padati u depresiju jer nisam mogao pronaći mir,” rekao je Luca.

Nakon jednog putovanja počeo se loše osjećati te je proveo mjesec dana u bolnici, gdje su mu dijagnosticirali da je HIV pozitivan, odnosno nositelj HIV-a, te da mora požuriti s liječenjem kako se bolest ne bi razvila. “Tamo sam shvatio da ne postoji ništa na svijetu što ti može pomoći da se suočiš sa smrću. Kosa mi je počela opadati, koža mi je bila jako loša… a to je za mladog narcisa poput mene bilo dvostruko strašno.”

Krunica i Gospina slika

Utonuo u duboku depresiju, kada mu je bilo najteže, Luca je vidio krunicu i Gospinu sliku koju je imao kod kuće kao ukras. “Tamo sam pomislio da Djevica uistinu postoji i s tom sam sviješću molio krunicu i dogodilo se nešto nezamislivo. Pao sam na koljena i počeo osjećati duboki mir kakav nikad prije nisam osjetio, bila je to ljubav Djevice koja s raširene ruke potaknule su me da nastavim dalje. Puno sam plakao i od tada sam slušao samo Radio Mariju jer sam htio izmoliti što više krunice kako bih ponovno osjetio taj mir”, rekao je.

Smogao je snage izaći iz kuće i otići na ispovijed u obližnju crkvu. “Na ispovijedi sam shvatio da sam kroz sve što sam učinio, s bio sam poput prostitutke, opravdavao boli koju sam imao u sebi”, prisjeća se. Nakon povratka vjeri, Luca je nastavio imati istospolne privlačnost, ali je pronašao međunarodnu grupu Living Waters koja pomaže ljudima u toj situaciji.

“Mislio sam da nemam što izgubiti ako pokušam, a Djevica mi je rekla da nastavim”, rekao je. Nakon putovanja koje je trajalo više od godinu i pol, Luca je jednog dana otkrio da više ne osjeća nikakvu privlačnost prema muškarcima. “Otišao sam provesti dan na plaži s prijateljima iz grupe, satima smo pričali jedni s drugima. I u tom sam trenutku shvatio da u situaciji koja bi me prije uzbudila, sada nisam osjetio više ništa privlačno,” rekao je.

Put u Međugorje

Luca je sa svojom župom otputovao u Međugorje i tamo zamolio Djevicu da mu nađe ženu da zasnuje obitelj. Imao je propalu vezu s kolegicom s posla i jedno se ljeto odlučio vratiti u to marijansko svetište gdje se održavao festival mladih.

“Tamo sam upoznao djevojku koja je bila u istoj grupi kao i ja, bila je lijepa, počeli smo razgovarati i puno smo se povezali. Počeli smo izlaziti i rekao sam joj istinu, sve što je moj život bio jer sam želio biti iskren s njom. Jako sam se iznenadio jer mi je vrlo slatko odgovorila: ‘Ne zanima me što si bio prije, nego što si sada. Ako si iskren i želiš ovako živjeti, idemo naprijed’”, rekao je za ACI Prensa. Dvije godine kasnije ta mlada žena i Luca su se vjenčali, a nakon nekoliko godina dobili su i djevojčicu.

Kako objašnjava za ACI Prensa, cilj mu je “da svatko tko želi dobiti pomoć u svojoj privlačnosti prema istom spolu to može slobodno učiniti. Ja sam to uspio i jako sam sretan, volio bih da svatko tko je bio u istoj situaciji može slobodno birati.”

Luca i njegova supruga osnovali su grupu Lot Regina della Pace u kojoj su posvećeni pomaganju drugim ljudima koji pate od rana i ovisnosti na emocionalnoj, relacijskoj razini, seksualnog identiteta, zlostavljanja i nasilja i koji imaju poteškoća s dobrim i zdravim odnosima, piše Vjera.hr.