‘Ljudi imaju veću milost od anđela, ali je ne koriste’: Isus mističarki objasnio zašto

Autor: Z. K.

Jedno od najpoznatijih svjedočanstva o duhovnoj stvarnosti svete mise je ono mističarke Katy Rivas kojoj je detaljno prikazan svaki djelić te neprocjenjive duhovne milosti koja se događa za vrijeme slavlja Euharistije.

Prikazano joj je slavlje neba koje silazi na svakoj svetoj misi među ljude, zapravo najveće čudo koje se događa svaki dan u svim crkvama svijeta, a koje često ne vidimo kao takvo zbog zatvorenog srca. Sve što je vidjela, Rivas je ispisala u knjizi: “Sveta misna žrtva” koju su do sad čitali milijuni diljem svijeta, a u njoj se nalaze i neka pitanja našem Gospodinu Isusu.

Anđeli to nemaju, a vi imate

Katy Rivas upitala je Isusa što je to sveta misa kako bi što više ljudima približila istinu o ovom događaju na koji mnogi idu, ali često potpuno nesvjesni opipljive stvarnosti koje se odvija oko njih, i u njima.

“Sveta misna žrtva, to sam ja sam. U njoj sam produžio moj život i moju žrtvu križa zauvijek među vama. Bez zasluga mojeg života i moje krvi, što još imate s čime biste stali pred mog Oca? Ništa, bijeda i grijeh. Vi biste zapravo morali nadvisiti anđele i arhanđele u krepostima, je oni ne dolaze do uživanja i nemaju to blaženstvo, da me mogu primati kao hranu, a vi to imate. Oni piju samo jednu kapljicu iz izvora žive vode, a vi ste dobili milost primati mene samog. Vi imate cijeli ocean žive vode, da bi pili iz njega.’

‘Ja sam uvijek s vama ali vi napuštate mene’

Na pitanje koliko ostaje s nama nakon svete Pričesti, Isus je odgovorio da onoliko koliko ga želimo imati uz sebe.

Upozorio je da on nas nikada ne napušta, ali da mi njega često ostavljamo samoga. Rekao je i da želi rado sa svakim čovjekom dijeliti sve, biti dio obitelji, biti dio našeg života ali mu ne dajemo prostora.

"Ja sam uvijek s vama. Ali vi ste ti koji me napuštate i ostavljate samog. Misa je završila i vi odlazite iz crkve, i već je to kraj kršćanskog držanja prema životu i odlukama, to je kraj s Isusom. Ispunili ste nedjeljnu obvezu i tim je sve učinjeno, a vi uopće ne mislite na to, da biste me obradovali da podijelim s vama obiteljski život, barem ovog dana, Dana Gospodnjeg." – govori joj Isus i dodajje nešto važno o milostima koje gubimo