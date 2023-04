‘Liječnici su rekli da nećemo moći imati djece a ja ih imam deset’: Hrvat koji predvodi duhovno probuđenje katolika u Australiji svjedoči kako je velik Bog

Autor: Vjera

Ivica Kovač iz Sydneya voditelj je ureda za brak i obitelj u nadbiskupiji Sydney te je jedna od čelnih osoba novog katoličkog buđenja u Australiji predvođenoj snažnom i aktivnom tamošnjom hrvatskom muškom zajednicom kojoj je jedna od najpoznatijih aktivnosti molitva krunice na koljenima koja je počela prije godinu dana pred katedralom u Sydneyu te se širi diljem Australije. Rođen je 1977. godine u Sydneyu, a oboje roditelja su mu rodom od Livna u Bosni i Hercegovini.

U braku sa suprugom Marijom ima desetero djece – Goran, Toma, Lucija, Pave, Josipa, Ante i Katarina na zemlji i troje na nebu.

No, nije uvijek tako bilo, svjedoči Ivica jer kako kaže poslužitelj Boga i vjerni promicatelj Božje riječi ljudima u Australiji postao je nakon što su liječnici njemu i supruzi rekli da neće moći imati djece prirodnim putem.





Od ‘ne mogu imati djece’ do deset djece s Gospodinom

„Sv Josip je „kriv“ za sve i za moj moj prijelaz iz prošlog u sadašnji način života govori Ivica Kovač za domovinu.info, te nastavlja – sve je zapravo počelo nakon dvije, tri godine braka jer nismo mogli imati djece a doktori su nam rekli da nećemo moći imati djecu prirodnim putem. Nevolja je često jedini put da čovjeka prizove pravoj vjeri, te je tako bilo i u mom slučaju, iako sam odrastao u tradicionalnoj vjerničkoj obitelji.

Sjećam se kako sam vapio Gospodinu – daj mi djecu i ja ću za tebe sve učiniti. Jasno da sam brzo zaboravio na to što sam govorio i vapio, no on me je uskoro počeo na to podsjećati.