Laura kao bivša transrodna osoba ispričala kako se Božja moć probila kroz mnoge laži: ‘Sve sam to napustila zbog Krista’

Laura Perry je u mladosti vjerovala da se trebala roditi kao dječak. Potpuno je prešla u život i zakonski status muškarca. No slučajan zahtjev njezine majke da dizajnira web stranicu za proučavanje Biblije stavio ju je na put otkrivanja istine o Bogu i o tome tko je stvorena biti. Evo njezine priče, vlastitim riječima:

“Kao djevojčica bila sam puna energije. Bila sam jako hiper. Bila sam vrlo atletske građe. Imala sam jako težak odnos s mamom. Moja mama je bila vrlo tiha i bila je puno bliža mom bratu, koji je bio jako tiho poslušno dijete i tako sam stvarno počela vjerovati da se dječaci više vole. Mislim da sam vrlo rano u životu počela vjerovati u laži da nisam bila voljena kao djevojčica i da je sve u životu nekako postavljeno kroz ovu prizmu: ‘Trebala sam biti dječak.”

“Kada sam imala osam godina, zlostavljao me dječak koji je bio samo godinu dana stariji od mene i to me stvarno počelo mijenjati i postala sam jako seksualizirana. Pornografijom sam se počela baviti kao srednjoškolka, pa tako i u srednjoj školi, pokušavala sam biti više djevojka, biti više ženstvena kako bih privukla pozornost i dečke.





Dok sam to činila, počela sam puno spavati uokolo s dječacima i davati im što god žele, a što sam više to radila, oni su me više tretirali kao apsolutno smeće. Nakon toga sam stvarno počela bježati od Gospodina i rekla sam Bogu da mu više nikada neću služiti.

Tijekom sljedećih nekoliko godina na koledžu sve sam se više bavila pornografijom. Počela sam ići po cijeloj državi samo radi nasumičnih seksualnih susreta koje bih pronašla na internetu i bilo je kao da više ništa nije zadovoljavajuće, pa sam se počela sjećati svega, fantazije koje sam imala kao dijete da se osjećam kao dječak.

Čula sam tada o tom transrodnom identitetu. Otišla sam na sastanak grupe za podršku i bila sam zapanjena da odjednom čujete sve te ljude kako mi govore kako je ovo divno i koliko sam hrabra što sam izašla, a oni su rekli: ‘Za nekoliko godina, nitko neće uopće ikada znati da si žensko.’ Samo sam željela biti muškarac i potpuno zaboraviti tu nikad rođenu ženu. Stvarno sam željela izbrisati postojanje Laure.” >>>više na vjera.hr