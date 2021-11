KRUNICU U RUKE, KAO U RATU Jasmin Stavros otkrio kako mu je Gospa dovela suprugu

Autor: Vjera

Molio je za suprugu Gospi od zdravlja, a nakon mjesec dana ju je sreo...

„Bio bi mudriji u odabiru ljudi s kojima ću se družiti. I ne bi toliko trčao za novcima, više bi bio s obitelji”, to bi promijenio da se može vratiti u prošlost, priznao je Jasmin Stavros u razgovoru sa fra Stjepanom Brčinom na HKR-u. Posvjedočio je da ga je kao malo dijete baka ga vodila svakodnevno u crkvu. Ona mu je usadila vjeru. No, vjera je negdje na putu nestala, a vratila se kada se oženio. Čovjek misli da može sve. Tako je i on živio i kaže – tada je dotaknuo dno. Godine ’73. godine, svjedoči, zavapio je Gospi od zdravlja da mu nađe djevojku. Mjesec dana nakon sreo je svoju današnju suprugu. Hodali su u čistoći. Tri godine nakon, oženili su se. Tu se vratio vjeri, ali napasti su bile snažne svaki vikend, kada bi nastupao. Kaže da je svaki ponedjeljak išao je na ispovijed a na svetu misu svakodnevno. Tu se punio snagom za borbu. Vjera mu daje snagu i sigurnost, svjedoči. Ne može zamisliti da se ne pomoli ujutro, pročita Sveto pismo, ode na svetu misu… Prije svakog koncerta obavezno se pomoli. Prvu pjesmu duhovnog karaktera snimio je 1991. godine, pod nazivom „Stijeg”. „Pomolimo se”, „Onda se sjetim Uskrsa”… Sve te pjesme, kaže, bile su odraz njegovog života.

U vrijeme rata kada nam je bilo najteže, uzeli smo krunicu. I u ovo vrijeme trebamo ući u molitvu… krunicu u ruke da pošast prođe. Bog sve to može očistiti.” poručio je Jasmin Stavros na kraju.