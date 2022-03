Kršćanski propovjednik o druženju s Putinom: čudesni branitelj kršćanstva ili čisto zlo? Ovo se zanemaruje

Od mene se tražilo da se prisjetim jesam li u Putinovoj prisutnosti osjetio zlo? Ne, nisam, ali...

‘S invazijom Rusije na Ukrajinu, njezinog predsjednika Vladimira Putina mnogi su zapadni mediji opisali kao najzlobnijeg čovjeka na svijetu. Komentatori tvrde da on čini zlo s predumišljajem. Ne slažem se. Nezamislivo je vidjeti rat u Europi gotovo 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata. Koje druge riječi opisuju takvo nasilje i čovjeka koji je sam autorizirao ovaj napad? Sada kada je Putin dvaput iznio zastrašujuću tvrdnju o nuklearnom oružju – nazivajući Rusiju “jednom od najmoćnijih nuklearnih država” i kasnije naredivši da se nuklearne snage stave u “posebnu pripravnost” – globalne žice za putovanje u nuklearni armagedon remete našu smirenost. Koja druga riječ osim zla to bilježi? Razmišljajući o tome, mislim da je nedostajala dimenzija Putinovih mesijanskih i vjerskih pretenzija. I kao službeniku evanđelja, ova mi je perspektiva prouzročila duboku bol u srcu.

Na osobnoj razini od mene se tražilo da razmislim o svojim sjećanjima na čovjeka i o tome jesam li osjećao da sam u prisutnosti zla. Još 2013. godine imao sam sastanak s Putinom u njegovoj dači dva sata od Moskve. Trajalo je više od sat i pol. Bio je ljubazan i radoznao, pa je čak i pristao na neke od zahtjeva koje smo postavljali. Ja i još troje izaslanstva otišli smo misleći da bi mogao biti razuman. Nitko od nas ga nije smatrao zlim. Ali sad se pitam?

Povod je tada bio G20 kada je Rusija predsjedala, a Putin je bio prvi čelnik koji je pozvao čelnike civilnog društva da se sastanu i sudjeluju na najvišoj razini i uživaju jednak pristup i platformu s poslovnom G20. Predvodio sam australsko izaslanstvo i pozvali smo ga da prestane tući ruske nevladine organizacije i da proširi prostor za debatu civilnog društva. Začudo, nije se složio.

Kako se sjećam unatrag, bilo je zanimljivih tragova. Sastanak smo čekali u predvorju ispod slike prvog krimskog rata. Sve što sam o tome znao bila je priča o Florence Nightingale, a ne zašto se borila, pa čak ni tko je pobijedio. Putinov pomoćnik rekao nam je da je rat 1853-56 bio osobni za Putina i da su ga Rusi pamtili kao da je bilo jučer. Kršćanska Rusija bila je šokirana što je kršćanski zapad stao na stranu muslimanskih Turaka i porazio ih. Na to sam pomislio kasnije kada je Putin 2014. anektirao Krim i pregazio suvereni ukrajinski teritorij.

U našem susretu s Putinom rekao je da inzistira da se mladi Rusi počnu vraćati u crkvu. Nosio je križ oko vrata i kasnije sam saznao da ga je majka potajno krstila jer mu je otac bio ateist. Činilo se da ga je fasciniralo što sam velečasni i ispitivao me o vjeri. Pitao zašto je osudio Pussy Riot za pjevanje u katedrali Krista Spasitelja u Moskvi, a on je rekao da je crkva bila duboko uvrijeđena. Rekao sam, ali crkva, unatoč svojoj uvredi, vjeruje u prvenstvo oprosta, a ne kazne za bogohuljenje, a on me pogledao s treptajućim nerazumijevanjem kao da želi reći, zašto bi nekome oprostili? Ali jesam li osjećao da sam u prisutnosti zla? Ne.

On slabo razumije Isusa, koji je rekao ‘blaženi mirotvorci’.

Od Putina smo čuli puno laprdanja o prijetnji Rusiji od NATO-ovog okruženja i opravdanjima za invaziju kako bi se denacificirala Ukrajina i zaustavio njihov genocid nad Rusima. Ovo je sve propaganda i glupost. Ono što je propušteno je religijska dimenzija u Putinovom razmišljanju, iako je delegitimizirajući Ukrajinu, nazvao ju neotuđivim dijelom ‘naše vlastite povijesti, kulture i duhovnog prostora.’

Ovaj duhovni prostor važan je trag koji se često zanemaruje. Godine 988. Vladimir, kralj Rusa, bio je prvi kršćanski obraćenik. U Kijevu je sazvao cijeli grad na obalu rijeke Dnjepar na masovno krštenje. Rođena je Sveta Majka Rusija. Ukrajinska crkva je 2019. raskinula s ruskom crkvom i proglasila svoju neovisnost. Ali Putin i ruska crkva to neće prihvatiti jer je to mjesto zamišljene majke crkve za sve Ruse.

Potaknulo me je pročitati da je oko 176 ruskih pravoslavnih svećenika prije nekoliko dana potpisalo otvoreno pismo osuđujući rat. Ovo je mala pukotina u Putinovom potpunom zauzimanja crkve unutar Rusije. Takvi znakovi neslaganja upućuju na oporavak Evanđelja mira i nadilaze religijsko pleme Rusa.

Unatoč boljševičkim godinama, taj osjećaj svete sudbine Kijeva i Majke Rusije nikada nije otišao i Putin je njezin prvak. Pod Putinom se pravoslavna crkva hvalila da gradi i otvara tri crkve dnevno, a crkva je slavila povratak Krima. Nije ni čudo što je pravoslavni patrijarh Kiril prije desetak godina nazvao Putina “čudom Božjim”.

A u Putinovim mislima to ide dalje.

Baš dok me je ispitivao o kršćanstvu na zapadu, navodno je rekao u govoru 2013.: “Vidimo da mnoge euroatlantske zemlje zapravo odbacuju svoje korijene, uključujući kršćanske vrijednosti koje čine osnovu zapadne civilizacije. Negiraju moralna načela i sve tradicionalne identitete: nacionalne, kulturne, vjerske, pa čak i seksualne.”

Kijev se mora uzeti, u njegovu umu, kako bi se sačuvala kršćanska bitka. I možda ima mnogo kršćana na zapadu koji se slažu s nekim od njegovih osjećaja.









Čudesni branitelj kršćanstva ili najzlobniji čovjek? Pa, ukrajinske kršćane, među ostalima, on sada neselektivno kolje i slabo razumije Isusa, koji je rekao “blaženi mirotvorci”.

Ne, ovo je vizija moći protkana nacionalističkom kršćanskom teologijom. A zlo je prava riječ kada vođa koristi religiju kako bi u Božje ime opravdao invaziju, nasilje i uništenje.

