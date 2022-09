‘KRŠĆANSKA OBITELJ JE ODVRATNA’: Zašto bi katolici trebali biti silno radosni kad vide ovakve plakate

Autor: Z. P.

Ako jedan plakat može toliko uznemiriti vjeru katolika, ne nismo spremni na ono što dolazi

Plakat koji je prošli tjedan uznemirio krščane u Zagrebu a putem društvenih mreža i cijelu Hrvatsku, a koji je djelo studenata zapravo je postigao svoj cilj. Isprovocirao je ljude i potaknuo na podjelu, rat, mržnju i more komentara i uvreda među nama ljudima.

Na plakatu je prikazana obitelj za stolom, iznad njih križ. Na plakatu između ostalog stoji: Ovo je odvratno, ali toleriram, na engleskom jeziku.

Da, doista uznemirućje no ipak, znaju li uopće katolici da su ovakve i slične provokacije tek uvod u ono što slijedi?





Jedan plakat u moru progona ne može nas pokolebati

Znaju li da bi se zapravo trebali radovati kad vide ovakve i slične plakate. Radovati? Da, upravo tako.

Sveta Lucija u Fatimi kaže: Posljednja bitka između Boga i Sotone vodit će se preko braka i obitelj!. Kako kaže, riječ je, o posljednjoj bitci, katolici bi se trebali radovati jer žive u slavnom vremenu te posljednje bitke. Ovakvi i slični plakati i udari na obitelj, znak su tog slavnog vremena. Da bi napravio ovakav plakat moraš biti isprovociran. Križ jest taj koji provocira protivnike križa. I to je znak vremena. Jesmo li spremni?

Sotona je moćan na ovom svijetu i kroz nevjernike želi pokolebati i uniziti vjeru. Mnogi su progonjeni zbog vjere. Jedan plakat u moru progona ne može nas pokolebati ali može osvijestiti znakove vremena u kojima živimo. Zapravo, trebao bi!

Nema sumnje da je progon oštra stvarnost življenja života vjere. Očekivati je progon vjernika: apostol Pavao upozorio je da “svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni” (2. Timoteju 3, 12). Isus je također rekao da će njegovi sljedbenici biti progonjeni.

“Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla.” (Ivan 15, 18-21)

Svijet vodi ljubav prema grijehu

Isus je jasno rekao da će oni iz svijeta, koji su Sotonin mamac, mrziti vjernike, jer svijet mrzi Krista. Da su vjernici poput svijeta – tašti, predani užitku, požudama, bogatstvu i ambicijama – svijet nam se ne bi suprotstavljao. Ali vjernici ne pripadaju svijetu, zbog čega se svijet uključuje u progon vjernika.









Kršćani su motivirani ljubavlju prema Bogu i svetosti, dok svijet vodi ljubav prema grijehu. Upravo naša odvojenost od svijeta pobuđuje neprijateljstvo u svijetu.

Kršćani moraju naučiti prepoznati vrijednost progona i čak mu se radovati, ne na razmetljiv način, već tiho i ponizno, jer progon ima veliku duhovnu vrijednost.

Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezakoničkim idolopoklonstvima. Stoga se čude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju. (1. Petrova 4, 3-4)









Progon kršćanima omogućuje jedinstveno zajedništvo s Gospodinom. Pavao je izložio brojne stvari koje je predao za služenje Kristu. Međutim, takve je gubitke smatrao “smećem” (Filipljanima 3, 8) “da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim” (Filipljanima 3, 10).

Drugo, progon je dobar za vjernike. Jakov tvrdi da kušnje testiraju našu vjeru, razvijaju izdržljivost u životu i pomažu u razvoju zrelosti (Jakov 1, 2–4). Kao što se čelik kali u kovačnici, iskušenja i progoni jačaju karakter vjernika. Kršćanin koji se predaje progonu pokazuje da je vrhunske kvalitete u odnosu na svoje protivnike (vidi Hebrejima 11, 38).

A ono u čemu uvelike griješimo svaki put kad nas progone je – reakcija. Naime, samo Evanđelje ali i silna ukazanja Isusa i Marije u svijetu spominju rat, spominju bitku protiv čovjeka, obitelji, vjere, ali spominju i oružje, a ono nije od ovog svijeta.

“Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone”

Riječ je o golemom oružju – molitve za grešnike, moliti za one koji nas progone. Marija uporno upozorava na ovu istinu jer kako i sam Isus kaže u Evanđelju upravo to je ono gdje se razlikuju djeca Boga, od djece sotonske u ovom svijetu.

Isus kaže: “Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite, dakle, savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.”

Stoga, osim što bi se trebali radovati silno jer se ostvaruju svi znakovi vremena koji ukazuju da su slavna vremena blizu i s nama, trebali bi se radovati i zato što je ovo izvanredna prilika za – podnijeti uvredu i moliti za grešnike čime uvelike sudjelujemo u trijumfu Isusova srca kroz Srce Marijino.

Također trebali bi se radovati jer sam Gospodin Isus tako kaže: Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas! (Matej 5,11-12).