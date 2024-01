Klaudija iz Splita doživjela čudo: ‘Samo sam bratu rekla što se dogodilo’

Autor: Z.K.

Klaudija iz Splita je mlada djevojka koja je u zajednici IHS svjedočila čudesno fizičko, ali i duhovno ozdravljenje. Kaže da je oduvijek bila zaljubljenica u sport i planirala je tako provesti svoj život, međutim dogodile su se ozlijede koje su zakomplicirale njezine planove, piše Vjera.hr. Naime, godine 2019. ona je pala i uganula zglob. Naoko bezalena ozljeda.

Međutim od pregleda do pregleda, od ultrazvuka do ultrazvuka ispostavilo se da se njezina noga uopće ne oporavlja a prognoza liječnika na kraju je bila potpuno šokantna. Rekao joj je da najverojatnije tu nogu neće više ni koristiti. Svjedoči kako je noga plavila, trpjela je nesnosne bolove, a zbog toga što nogu nije koristila, mišići su atrofirali i vidjelo se fizičko udubljenje na nozi. Iako je išla na redovite terapije, stanje se jednostavno nije popravljalo.

A tad se pojavio novi problem. Jednog je dana doživjela određene napade, paralizu cijele desne strane tijela, dakle paraliziralo joj se lice, ruke noge. Odjednom nije se mogla pomicati a teško je i govorila. Nije mogla gutati hranu uz velike bolove u glavi, odnosno mozgu.

Nisu znali uzrok

Nakon mjesec dana pretraga liječnici su joj rekli da ne znaju uzrok njezinog stanja i da se navikne na život u invalidskim kolicima. Ona, donedavno vesela i mlada djevojka koja je samo uganula gležanj. Uz to uslijedila je pandemija te nije mogla ni na rehabilitaciju nego je je ostala sama s obitelji u ovim teškim spoznajama. Upravo u tom trenutku otkriva kako je Bog s njom. Počela je moliti krunicu prvo Božjem milosrđu, pa Gospinu, nakon toga čitati Bibliju i upoznavati Boga.

Prolazili su mjeseci u bolovima ali prožeti molitvom i Božjom blizinom. Na sam Uskrs, svjedoči događa se prvo čudo. Popušta je bol u glavi i otvaraju joj se usta te je mogla jesti. Tada je Klaudija iz sveg srca vrisnula Bogu i rekla mu kako više ne može, da je boli.

Osjetila da joj se netko obraća

Tijekom pandemije pratila je online svete mise. Upamtila je čitanje koje govori o tome kada sveti Petar polaže ruke na hromog i on hoda. Kada je to čula, djelovalo joj je kao da to prvi put čuje. Osjetila je jasno da se netko obraća njoj izravno. Nakon toga vidjela je kako joj se noga pomiče ispod pokrivača. Ista noga koja je mjesecima zadavala probleme. Nakon toga, tvrdi, začula je muški glas kojoj joj je rekao: Ustani i hodaj, svaki tvoj vapaj, svaku tvoju molitvu sam čuo i uslišio.

Mali brat je tada imao pet godina, ali tu večer kada je, kako tvrdi, čula Isusov glas, nikome drugome nije rekla što joj se dogodilo. Čak je bila uvjerena daje sve umislila. A brat koji joj je svaku večer donosio crteže nje bolesne sada joj je donio crtež nje zdrave. Pitala ga je kako je to moguće. Brat je rekao kako je ‘sada zdrava i ništa joj ne treba’. Klaudija danas hoda, Klaudija je zdrava i svjedoči svima predivno svjedočanstvo o Božjem milosrđu i ljubavi.