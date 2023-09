Karizmatkinja svjedoči da je primila proroštvo o Papi Franji: Čula je ove riječi za njega

Autor: Z. K.

Mnogi i danas raspravljaju o papi Franje koji nedvojbeno ima puno kričara okrenutih protiv sebe. Njegove geste poniznosti od samog početka kako oduševljaju tako i nailaze na otpor, a pripisuje mu se i lažna ponoznost.

Možda će ovaj fascinantan i čudesan događaj pomoći da dobijemo pravu sliku o Svetom Ocu i njegovoj poniznosti koja je očito bila njegova krepost i mnogo prije nego je svijet ovog papu upoznao:

Slušajući Borgelia primila je ove riječi

Dvije godine nakon izbora pape Benedikta XVI., 2007. godine, kardinal Jorge Bergoglio iz Argentine pohodio je ekumenski događaj u Buenos Airesu.

Amerikanka, kršćanska karizmatkinja Stacey Campbell prisustvovala je događaju.

Kardinal je odabrao govoriti o drugom poglavlju poslanice Filipljanima. Nikad do sad Stacey nije srela kardinala Bergoglia, ali ga je pozorno slušala… i dano joj je snažno duhovno iskustvo.

Vidjela je prostor ispunjen slavom Božjom i svjetlošću i čula glas Božji: Ovo nisu samo slova na papiru za njega, ovo je sav njegov život”. Čuvši to tiho je zaplakala. No to nije sve, otišla je kod njega na molitvu i rekla mu >>>više na vjera.hr