Kako je ‘obični’ svećenik preko noći postao najveći iscjelitelj 20 stoljeća? Čuda su dotakla milijune

Autor: Z. K.

Otac Emiliano Tardif rođen je u Quebecu u siromašnoj, vrlo katoličkoj obitelji s mnogo braće i sestara, od kojih se četvero posvetilo redovničkom životu.

Emiliano se pridružio Misionarima Presvetog Srca s 21 godinom i otputovao je kao misionar u Dominikansku Republiku 1956. godine.

Bio je profesor na sjemeništu Misionara Presvetog Srca Isusova u Dominikanskoj Republici i voditelj časopisa za obitelji “Amigo del hogar”.





Godine 1965. imenovan je poglavarom za Dominikansku Republiku. A onda je postao provincijal kongregacije do 1973. kada je obolio od tuberkuloze pluća. Doktori u Quebecu rekli su mu da bi trebao biti u bolnici najmanje godinu dana.

Ali dogodilo se nešto neobično što mu je promijenilo život.

“Nakon što su obavljene sve pretrage, čak i prije nego što su me liječnici počeli liječiti, posjetilo me pet laika iz karizmatske molitvene skupine u Quebecu. Došli su i molili za mene, u bolničkoj sobi i Gospodin me potpuno ozdravio za tri-četiri dana. Bolnicu sam napustio savršenog zdravlja, u kojem i danas uživam!”

I tu je počela izvanredna priča o životu svećenika čija je molitva dotakla milijune, ozdravila brojene bolesne i promjenila čitave gradove

Ovdje donosimo njegovo svjedočanstvo koje je u prvom licu ispričao pater Emiliano.

