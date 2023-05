JIM CAVIEZEL U HRVATSKOJ: Pred 17 tisuća ljudi iznijet će svjedočanstvo vjere! Sve je započelo je s Međugorjem, a vrhunac je bio na križu u Pasiji!

Autor: Z. K.

Američki glumac Jim Caviezel stigao je u Hrvatsku u petak a u subotu u Areni Zagreb gostuje na velikom molitvenom danu ‘Progledaj srcem: Neka vatra siđe’.

Dan prije svoga izlaganja, kada će u glavnom programu pred 17 tisuća posjetitelja imati svjedočanstvo vjere, posjetio je sjedište Laudato TV-a koji je organizator događaja. U kratkom susretu s djelatnicima i gostima fotografirao se i pozdravio sa svakim prisutnim te primio darove za uspomenu. Među njima i raspelo za koje je u jednom dirljivom trenutku zamolio fra Ivana Matića da ga blagoslovi.

Iako je bilo predviđeno kratko trajanje susreta, američki glumac najpoznatiji po ulozi Isusa u filmu ‘Pasija’ Mela Gibsona u pratnji supruge Keri, uz pjesmu i dobru atmosferu među okupljenima, zadržao se duže.





Ponovio je geslo koje često ističe u javnim istupima kada govori o vjeri: ‘Koja je korist ako osvojite svijet, a izgubite dušu?’, javljaju s Laudato Televizije.

Naime 54-godišnji Caviezel najpoznatiji je po ulogama u filmovima Muka Kristova i Grof Monte Cristo. Glumio je i svetog Luku u filmu Pavao, Kristov apostol. Reprizirat će svoju ulogu Spasitelja čovječanstva u nadolazećem blockbusteru Mela Gibsona u 2024., The Passion of the Christ: Resurrection. (Uskrsnuće)

Zamalo umro snimajući scene na križu, udario ga grom

Najpoznatije je njegovo svjedočanstvo koje je doživio glumeći Isusa Krista u filmu Pasija Mel Gibsona a koji je vrvio nadnaravnim iskustvima i silnim obraćenjima na samom snimanju filma.

Glumeći Isusa, Jim je doživljavao prave boli, što fizičke što duhovne. Kako govori, prvi dan snimanja imao je rane, doživio je prave udarce bićem, smršavio je 20 kilograma, a postojala je i velika vjerojatnost da Jim zaista umre na križu, jer je Jim posljednjeg dana snimanja završio u bolnici na operaciji srca. Uz to sve dok je visio pribijen za križ, Jima je udario grom, a prije toga, kako govori, dok se penjao po uzbrdici ovako bolestan, osjetio je prisustnost istinskog zla koje mu je reklo: “Ti si mrtav čovjek”.

Dovoljno je spomenuti njegov opis sa snimanja raspeća i razumjeti da je Caviezel u ovom filmu a snjim i snimatelji i sam Gibson doživio izvanredno pomazanje.









“Kod posljednje scene imao sam iščašeno rame koje je iskakalo kad god bi netko udario o križ. Kod bičevanja, bičevi su me dvaput doista zahvatili i na leđima sam imao ranu od 14 centimetara. Pluća su mi bila puna tekućine i imao sam upalu pluća. Tome treba dodati i kroničan nedostatak sna: mjesecima sam svakoga jutra ustajao u tri sata, jer je samo šminkanje trajalo po osam sati…”.

“Poseban izazov bila je hladnoća: temperature su bile jedva iznad ništice, što je bilo posebno teško u sceni razapinjanja. Moje se kostim, naime, sastojao od samo jednoga komada laganoga platna… Kod snimanja posljednjega kadra oblaci su bili vrlo niski i munja je udarila u križ na koji sam bio pričvršćen. Oko mene je odjednom zavladala mukla tišina i osjećao sam kako mi se kosa diže na glavi. Oko 250 ljudi koji su stajali oko mene vidjeli su kako je moje tijelo zasvijetlilo, i primijetili su vatru lijevo i desno od mojega tijela. Mnogi su bili šokirani onime što su vidjeli”, samo su neki detalji filma koji je pokorio svijet.

No, Jim se kao pravi kršćanin nije bojao smrti jer je znao da će umrijeti ako je to Božja volja, a da će djelo na kojem je radio donijeti brojne milosti i obraćenja svijetu.









“Ako želite biti kršćanin morate biti spremi na sve, a ponajviše na patnju”, rekao je Jim.

Međugorje

Jim svjedoči da mu je iskustvo snimanja Pasije promijenilo život, no njegov put obraćenja počeo je kao priprema za Pasiju, ni manje ni više nego preko vidioca Međugorja i sudjelovanju na jednom Gospinom ukazanju, gdje mu se otvorilo srce za nadnaravno.

‘Zahvaljujući Međugorju počeo sam vjerovati da je Isus doista nazočan u Euharistiji, i da mi prašta moje grijehe’, rekao je između ostalih predivnih spoznaja koje su potpuno promjenile njegov život Jim Caviezel.

“Moja je supruga bila u Međugorju dok sam u Irskoj snimao film „Monte Cristo“. Stvari nisu stajale baš dobro iako sam radio po sedam dana tjedno. Jednoga me je dana nazvala i po njezinom sam glasu prepoznao da se kod nje dogodila neka promjena. Počela mi je pričati o Međugorju, te da će jedan od vidjelaca doći u Irsku… Prekinuo sam je riječima: „Čuj, imam ozbiljnoga posla. Ne mogu se sada upuštati ni u što ni s kakvim vidiocima.“ Osim toga, mislio sam da kao katolik ne moram bezuvjetno prihvatiti Fatimu, Lurd ili Međugorje.

Tako sam razmišljao. Sjećam se da smo u katoličkoj školi u koju sam išao u početku bili oduševljeni međugorskim događanjima, ali smo onda čuli da mjesni biskup odbija ukazanja i da tvrdi da su lažna, pa se naše zanimanje ugasilo. Kako bilo da bilo, Ivan Dragićević došao je u Irsku. Bilo mi je jasno da ne ću imati vremena za njega, budući da sam morao neprekidno raditi.

Jednoga se četvrtka moj filmski partner Jim Harris nije osjećao dobro, pa sam dobio slobodan dan i mogao sam nazočiti jednom ukazanju. U prepunoj crkvi stajao sam otraga, nije mi bilo baš posve jasno što se događa. Kada je u trenutku ukazanja čovjek pokraj mene ustao iz svojih bolesničkih kolica i pao na koljena, bio sam duboko ganut. Ovaj hendikepirani čovjek, pomislio sam, usprkos bolovima kleči na hladnom kamenom podu i moli! Danas mi je jasno da me je samo Bog mogao tako dobro poznavati da bi znao gdje me treba taknuti.

Iako možda zvuči neobično, u nedjelju koja je uslijedila dobio sam još jedan slobodan dan, tako da sam se mogao susresti s Ivanom, što je zapravo bila posebna želja moje supruge. Za vrijeme ukazanja klečao sam pokraj njega i rekao sam u svojemu srcu: „U redu, tu sam. Spreman sam. Učini sa mnom što god želiš.“

U istom sam trenutku osjetio kako me nešto ispunjava. Bilo je to posve jednostavno, a opet jedinstveno. Kada sam ustao, suze su mi tekle iz očiju i počeo sam svim srcem plakati. Ivan mi je rekao: „Jime, čovjek uvijek nađe vremena za ono što voli. Ako netko tko nema vremena susretne djevojku u koju se zaljubi, nađe vremena za nju. Ljudi nemaju vremena za Boga jer ga ne ljube.“ To me je doista pogodilo, i pitao sam se imam li ja vremena za Boga. Ivan je nastavio: „Bog te poziva na molitvu srcem.“ „Kako da to učinim?“ upitao sam ga. „Tako da počneš moliti.“

U tom se trenutku otvorio jedan prozor u mojemu srcu. Nisam mogao ni sanjati da bi to moglo biti moguće. Otišli smo u restoran i moram priznati da mi hrana i vino nikada nisu prijali tako dobro kao te večeri. U meni se nešto počelo mijenjati. Često me je supruga htjela naučiti moliti krunicu, a ja sam to uvijek odbijao. Sada sam htio moliti krunicu, iako nisam točno znao kako. Samo sam osjećao da se moje srce otvorilo. Jednoga sam jutra rekao vozaču, koji me svakoga dana vozio na snimanje: „Ne znam što vi o tome mislite, ali ja bih htio moliti krunicu.“ Na moje iznenađenje odgovorio mi je: „U redu, molimo!“ U toplom svjetlu ljubavi koju sam osjećao u sebi počeo sam spoznavati gdje se doista nalazim, kolike imam napasti, gdje su moji osjećaji, kako sam slab i kako kruto u svojemu srcu sudim ljude,” svjedočio je za Međugorski glasnik nakon čega počinje za njega prijelomno iskustvo – poziv Mel Gibsona i snimanje Pasije.

Evangelizator i ‘vojnik Krista’

Caviezel je nakon tog filma prestao, kako sam kaže dobivati uloge ali ga je Bog pozivao u neke druge stvarnosti i poslanje a to je navještaj vjere i svjedočanstva mnogim, posebno mladim ljudima diljem svijeta.

Studentima je, primjerice, u govoru koji je prije nekoliko godina obišao svijet rekao:

“Svaki čovjek umire. No, nije svatko doista i živio. Ti, ti, ti. Svi se moramo boriti za pravu slobodu i živjeti, prijatelji moji. Moramo živjeti! Sa Svetim Duhom kao vašim štitom i Kristom kao vašim mačem, možete se pridružiti svetom Mihaelu i svim anđelima u slanju Lucifera i svih njegovih pristaša ravno u pakao gdje i pripadaju!”

Želite li doživjeti nešto nadnaravno? Oprostite nekome’, kaže Caviezel u svojim istupima.

‘Pokušajte. Zaboravite na to, da ste najjači. Radije razmišljajte o tome, kako bi nekom oprostili’. Jer opraštanje ne znači slabost ili prihvaćanje zla, objašnjava, nego ‘suočavanje zla s ljubavlju licem u lice’, neke su od njegovih poruka.