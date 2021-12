Jeste li znali? Danas u podne možete izmoliti ogromnu milost, čak za nemoguće stvari

Autor: Vjera

Molite gdje god se nalazili

U razdoblju od 24. 11. 1946. godine do 8. 12. 1947. godine, Blažena Djevica Marija se ukazala jedanaest puta sestri Pierini Gilli u malenoj crkvi u Montichiariu u Italiji. Ponovno je naša Majka tražila pokoru. Blažena Djevica je rekla: “Pokora nije ništa više nego svakodnevno radosno prihvaćanje svih vaših križeva. Nije važno koliko su mali, prihvatite ih s ljubavlju.” Tada je Majka rekla sestri Pierini da ponovno dođe 8. prosinca u podne (bladgan Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije).”To će biti Sat Milosti.” Sestra je upitala kako da se pripremi za taj Sat Milosti, a Blažena Djevica je rekla, “…molitvom i pokorom.

Moli Psalam 51 s raširenim rukama tri puta. Tijekom Sata Milosti mnoge će duhovne milosti biti udijeljene. Milošću Božjom najteži grješnici biti će dirnuti, blažena Djevica Marija je obećala da će udijeliti štogod je osoba bude molila tijekom Sata Milosti (čak i u nemogućim slučajevima) ukoliko je to u skladu sa voljom Vječnog Oca.

ZAHTJEV BLAŽENE DJEVICE MARIJE ZA SAT MILOSTI

1. Dan i vrijeme Sata Milosti: 8. prosinca Blagdan Bezgrješnog Začeća, započinje u podne i traje do jedan sat popodne (jedan puni sat molitve).

2. Osoba može Sat Milosti moliti doma ili u Crkvi ali mora otkloniti svaku rastrešenost, što je moguće više koncentrirati se na molitvu

3. Započnite Sat Milosti moleći tri puta Psalam 51 raširenih ruku.

4. Ostatak vremena Sata Milosti možete provesti u tišini razgovarajući s Bogom, razmatrajući Muku Kristovu ili moleći Svetu krunicu, slaveći Boga na svoj način ili moleći vaše omiljele molitve itd.

Ovdje je riječ o privatnoj objavi u koju nismo dužni vjerovati. Ipak, mnoge takve poruke Gospe, Isusa doživjele su brojne potvrde po uslišanjima, a tako i ova.

Psalam 51

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,

po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,

od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,

grijeh je moj svagda preda mnom.

Tebi, samom tebi ja sam zgriješio

i učinio što je zlo pred tobom:

pravedan ćeš biti kad progovoriš,

bez prijekora kada presudiš.

Evo, grešan sam već rođen,

u grijehu me zače majka moja.

Evo, ti ljubiš srce iskreno,

u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim,

operi me, i bit ću bjelji od snijega!









Objavi mi radost i veselje,

nek’ se obraduju kosti satrvene!

11 Odvrati lice od grijeha mojih,

izbriši svu moju krivicu!

Čisto srce stvori mi, Bože,

i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega

i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja

i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama,

i grešnici tebi će se obraćati.

Oslobodi me od krvi prolivene,

Bože, Bože spasitelju moj!

Nek’ mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje,

i usta će moja naviještati hvalu tvoju.









Žrtve ti se ne mile,

kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.

Žrtva Bogu duh je raskajan,

srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu

i opet sagradi jeruzalemske zidine!

Tada će ti biti mile žrtve pravedne

i tad će se prinosit’ teoci na žrtveniku tvojemu.