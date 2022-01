Jednom izjavom Papa uzdrmao ljude diljem svijeta: ‘Prihvatite djecu, a ne pse i mačke’

Autor: Vjera

Zamjenjuju li kućni ljubimci djecu kao što je upozorio Papa?

U Hrvatskoj smo nekoliko puta svjedočili žestokim reakcijama i ismijavanjem ljudi koji se samo usude spomenuti da sve više ljudi kućnim ljubimcima zamjenjuje djecu. Zbog toga i ne čude žestoke reakcije ljudi diljem svijeta protiv pape Franje koji posljednjom izjavom kao da je udario direktno u ‘zlatno tele’ ovog naprednog čovječanstva. Naljutio je ljude diljem svijeta koji ga prozivaju za “licimjerstvo”, najviše zbog toga što i sam, kako kažu, nema djecu.

Papa: Posvojite djecu, a ne kućne ljubimce

Papa Franjo je, naime na općoj audijenciji podijelio promišljanje o očinstvu svetoga Josipa, moleći se da nijedno dijete ne bude lišeno očinske ljubavi. Govorio je o ljepoti posvajanja djece, ohrabrio je obitelji koje su voljne neka izaberu put posvojenja i “preuzmu rizik prihvata djece“. Dodajući komentar, osvrnuo se i na “demografsku zimu“ u nekim dijelovima svijeta i pozvao bračne parove neka prihvate djecu – bilo prirodnim rođenjem ili posvajanjem – umjesto da kupuju sve više pasa i mačaka na mjesto djece. “Danas vidimo oblik sebičnosti. Vidimo da neki ljudi ne žele imati dijete. Ponekad imaju jedno i to je to, ali imaju pse i mačke koji zamjenjuju djecu. Ovo može nasmijati ljude, ali to je stvarnost”, rekao je Papa.

Imati dijete, naglasio je, bilo prirodno ili posvajanjem, uvijek je rizik. No riskantnije je ne imati ih, negirati očinstvo i majčinstvo, bilo ono realno ili duhovno. Nadalje, Sveti Otac je pozvao civilne institucije da promiču zakonito posvojenje ozbiljnim praćenjem, ali i pojednostavljivanjem potrebne procedure za ostvarenje sna tolikog broja djece koja trebaju obitelj.

