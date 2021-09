Jedan od sedam najmoćnijih magova na svijetu, priznaje: Ritualno smo ubijali, a nismo uspjeli tri puta, zbog ovog

Autor: Vjera

Do 15 godine prekršio je sve Božje zapovijedi uključujući i ubojstvo

“Ako mislite da vaše krunice i molitve pred klinikama za abortuse nemaju utjecaja, varate se! To je izrazito moćno”, svjedoči Zachary King, bivši sotonist koji je 26 godina proveo u sotonizmu te dospio do toga da je postao jedan od najmoćnijih magova u svijetu, ujedno i ‘veliki mag družbe Bilderberg koja okuplja najmoćnije ljude svijeta.

Kao žrtva seksualnog nasilja u ranoj mladosti, okultno ga je počelo zanimati još prije navršene desete godine da bi sa 13 u sotonističkoj skupini stupio u pakt sa đavlom, te se predao njegovu vodstvu, potpuno. Do 15 godine prekršio je sve Božje zapovijedi uključujući i ubojstvo i to preko rituala abortusa koje su u kasnim satima radili u sklopu rituala u klinikama za abortuse. Napredovao je u svijetu sotonizma jako brzo, a u njemu je proveo 26 godina i u to vrijeme, kako svjedoči, asistirao je 146 ritualnih abortusa. Tvrdi da tri puta taj ritual nije uspio, te se beba rodila prije nego je ubijena i kako svjedoči sva tri puta su molitelji krunice u to vrijeme bili ispred klinike. Tada nije znao što oni rade i mole, ali sada zna koliko je molitva krunice moćna.

Njegovo obraćenje i iskrena ispovijest potresa svijet. Riječ o čovjeku koji danas raskrinkava sve zastrašujuće stvarnosti sotonizma, od zlostavljanja, mučenja, iskorištavanja djece do raskrinkavanja obreda, duhovnih napada na ljude, crkve, posebno Katoličku crkvu, ali i takozvane družbe Bilderberg kojoj je s vremenom postao mag.

Do obraćenja je došlo tako da je u njegovu prodavaonicu došla žena koja mu je u ruku stavila čudotvornu Gospinu medaljicu, te mu rekla: Majka te poziva u svoju vojsku. Dodala je da je ona najmoćnija, što je izazvalo njegov ego, jednog od najmoćniih magova na svijetu. Samo kako bi bacio medaljicu i ismijao ženu, primio je čudotvornu medaljicu u ruke, nakon čega je nestao čitav opipljivi svijet oko njega, a on se našao pred licem Milosrdnog Gospodina, Isusa. Dogodilo se trenutno oslobođenje po Milosrdnom Isusu i od tog trenutka Zachary služi Boga i raznosi svijetu istinu.

Ovo su njegova svjedočanstva i preporučamo ih pogledati:

Hvala Kyrios na prijevodima!